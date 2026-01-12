DJI rahat nefes aldı: ABD, Çinli dronlara yönelik yasağı geri çekti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli insansız hava araçlarının ülkeye ithalatını yasaklamayı hedefleyen planını geri çektiğini açıkladı. Reuters’a yansıyan bilgilere göre bu adım ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nisan ayında gerçekleştirmesi planlanan görüşme öncesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşama sürecine girmesiyle bağlantılı görülüyor.

DJI kurtulmuş değil

Karar, özellikle dünyanın en büyük dron üreticilerinden biri olan DJI açısından kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da şirket üzerindeki baskı tamamen ortadan kalkmış değil. Bunun temel nedeni, Ticaret Bakanlığı’nın ithalat odaklı kısıtlamaları ile Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) uyguladığı yasakların birbirinden bağımsız olması.

Ticaret Bakanlığı’nın planı, doğrudan Çin menşeli dronların ülkeye girişini hedef alıyordu. Buna karşılık FCC, yabancı üreticilere ait yeni dronlara ekipman yetkilendirmesi vermeyerek fiili bir engel oluşturuyor. FCC sertifikası, bir ürünün ABD’ye girebilmesi için zorunlu olduğu için bu yasak ithalatı dolaylı biçimde durdurmaya devam ediyor.

DJI aynı zamanda farklı ABD kurumlarının da hedefinde. ABD Savunma Bakanlığı, şirketi “Çinli askeri şirket” olarak tanımlıyor. Buna ek olarak ABD Kongresi de 2024 yılında DJI’yi hedef alan bir yasak sürecini başlattı. Şirket, ulusal güvenlik riski oluşturmadığını kanıtlayabilmesi için bir yıllık ek süre almayı başardı. Bu süre zarfında sunulacak teknik ve hukuki savunmalar DJI’ın ABD pazarındaki geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Alınan kararlar ve devam eden yasaklar halihazırda ABD’de kullanılan DJI dronlarını kapsamıyor. Mevcut cihazlar çalışmaya devam edecek ve kullanıcılar açısından kısa vadede bir işlev kaybı söz konusu değil. Ancak şirketin ABD’ye yeni ürün, yedek parça ve bileşen sokmasının engellenmesi orta ve uzun vadede ciddi sorunlar yaratabilir.

