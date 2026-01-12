Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DJI rahat nefes aldı: ABD, Çinli dronlara yönelik yasağı geri çekti

    ABD Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli dronların ithalatını yasaklama planını geri çekti. Ancak FCC’nin uyguladığı diğer engeller nedeniyle DJI’ın ABD’de geleceği belirsizliğini koruyor.

    DJI nefes aldı: ABD, Çinli dronlara yönelik yasağı geri çekti Tam Boyutta Gör

    ABD Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli insansız hava araçlarının ülkeye ithalatını yasaklamayı hedefleyen planını geri çektiğini açıkladı. Reuters’a yansıyan bilgilere göre bu adım ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nisan ayında gerçekleştirmesi planlanan görüşme öncesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşama sürecine girmesiyle bağlantılı görülüyor.

    DJI kurtulmuş değil

    Karar, özellikle dünyanın en büyük dron üreticilerinden biri olan DJI açısından kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da şirket üzerindeki baskı tamamen ortadan kalkmış değil. Bunun temel nedeni, Ticaret Bakanlığı’nın ithalat odaklı kısıtlamaları ile Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) uyguladığı yasakların birbirinden bağımsız olması.

    Ticaret Bakanlığı’nın planı, doğrudan Çin menşeli dronların ülkeye girişini hedef alıyordu. Buna karşılık FCC, yabancı üreticilere ait yeni dronlara ekipman yetkilendirmesi vermeyerek fiili bir engel oluşturuyor. FCC sertifikası, bir ürünün ABD’ye girebilmesi için zorunlu olduğu için bu yasak ithalatı dolaylı biçimde durdurmaya devam ediyor.

    DJI aynı zamanda farklı ABD kurumlarının da hedefinde. ABD Savunma Bakanlığı, şirketi “Çinli askeri şirket” olarak tanımlıyor. Buna ek olarak ABD Kongresi de 2024 yılında DJI’yi hedef alan bir yasak sürecini başlattı. Şirket, ulusal güvenlik riski oluşturmadığını kanıtlayabilmesi için bir yıllık ek süre almayı başardı. Bu süre zarfında sunulacak teknik ve hukuki savunmalar DJI’ın ABD pazarındaki geleceği açısından kritik önem taşıyor.

    Alınan kararlar ve devam eden yasaklar halihazırda ABD’de kullanılan DJI dronlarını kapsamıyor. Mevcut cihazlar çalışmaya devam edecek ve kullanıcılar açısından kısa vadede bir işlev kaybı söz konusu değil. Ancak şirketin ABD’ye yeni ürün, yedek parça ve bileşen sokmasının engellenmesi orta ve uzun vadede ciddi sorunlar yaratabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    orient mi seiko mu uyurken ruhun bedenden ayrılmasını hissetmek sert şut nasıl çekilir şu anda silah altında bulunmaktasınız ne demek giulietta 1.6 jtd

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 400 5G
    HONOR 400 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum