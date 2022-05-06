ABD ilk ticari beyin çipi testlerini başlattı

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Synchron tarafından geliştirilen ilk ticari Beyin-Bilgisayar Arayüzü (BCI) sistemi Stentrode'un klinik testleri Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Denemeler başarılı olursa, sistem her yerde kullanılabilecek, ancak öncelikle felçli hastalar için tasarlandığı belirtiliyor.

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Stentrode sisteminin ilk etapta, güvenliğinin yanı sıra dijital cihazlarla ellerin yardımı olmadan etkin bir şekilde çalışma yeteneğini kanıtlaması bekleniyor. Zira geliştirilen bu Beyin-Bilgisayar Arayüzü sistemleri, engellilerin dış dünya ile iletişim kurmasını kolaylaştırabilir. Resmi rakamlara göre, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür sistemlerin 5 milyon potansiyel kullanıcısı var.

Sistemi geliştiren şirket olan Synchron şimdiden, Elon Musk'ın daha fazla finansmana sahip olan ancak henüz takımı tam olarak oluşturamamış rakibi Neuralink'in önünde. Geçen yıl Neuralink 205 milyon dolar, Synchron ise sadece 70 milyon dolar toplayabilmişti.

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Felçli hastalara hayat verecek

İmplante edildiğinde, Stentrode elektrotları kan damarlarından beyne geçiyor (Neuralink doğrudan kafatasına implante ediliyor) ve sistem beyin aktivitesini elektrik sinyallerine dönüştürerek hastaların metin mesajlarını, e-postaları işlemesine ve çevrimiçi alışveriş yapmasına olanak tanıyor. Nispeten basit görevler.

Şimdiye kadar, bu tür projeler yalnızca kısa süreli laboratuvar deneyleri için izin alabilmişti. Ancak yeni test serisi başarılı olursa, program hastaların uzun vadede beyin-bilgisayar sistemini kullanmalarına izin verecek şekilde genişletilecek. Stentrode sisteminin önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya çıkması muhtemel görünüyor.

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