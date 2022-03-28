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    ABD, Huawei'nin de yer aldığı kara listeye ilk kez bir Rus şirketi ekledi: Kaspersky Lab

    ABD'nin ilk olarak geçtiğimiz yayınladığı ve içerisinde Huawei ve ZTE'nin de yer aldığı Covered List'e yeni ilk kez bir Rus şirketi ekledi. Kaspersky Lab, ülkede daha önce de yasaklanmıştı.
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    ABD, kara listeye ilk kez bir Rus şirketi ekledi: Kaspersky Lab

    ABD Federal İletişim Kurulu(FCC), Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab'ı ülkenin ulusal güvenliği için kabul edilemez bir risk olarak tanımladı. Daha önce Huawei ve ZTE'nin eklendiği kara listeye ilk kez bir Rus şirketi eklenmiş oldu.

    'Endişeleri gidermek için FCC ile çalışmaya hazırız'

    FCC, geçtiğimiz yıl Mart ayında "Covered List(Kapalı Liste)" yayınlamış ve ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü 5 şirketi bu listeye eklemişti. Listede yer alan şirketler, FCC'nin 8 milyar dolarlık Evrensel Hizmet Fonu'ndan destek alamıyor.

    Liste üzerinde geçtiğimiz günlerde yapılan bir güncellemeyle 3 şirket daha eklendi. Kaspersky Lab'ın yanı sıra China Mobile International USA ve China Telecom'a da listede yer verildi ve toplam şirket sayısı sekize yükseldi.

    FCC Komiseri Brendan Carr: "FCC, ulusumuzun iletişim ağlarının güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynuyor ve Kapalı Listemizi güncel tutmak, tam da bunu yapmak için elimizde bulunan önemli bir araçtır." dedi.

    Bu yaşananların ardından Kaspersky'den yapılan açıklamada: "Bu karar, şirketin sürekli olarak savunduğu Kaspersky ürünlerine ilişkin herhangi bir teknik değerlendirmeye dayanmıyor. Bunun yerine siyasi gerekçelerle veriliyor." ifadelerine yer verildi. Şirket, ayrıca duyulan güvensizliği gidermek adına FCC ve diğer ABD devlet kurumlarıyla birlikte çalışmayı kabul ettiklerini belirtti.

    Kaspersky ürünlerine, ABD'de 2017 yılında da kısıtlana getirilmişti. Dönemin ABD başkanı Trump, Rus istihbaratının şirketin ürünlerini Ulusal Güvenlik Ajansı'ndan gizli belgeleri çalmak için kullandığı iddiasının ardından Kaspersky ürünlerinin federal kurumlar tarafından kullanılmasını yasaklamıştı.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 8 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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