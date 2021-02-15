ABD, kendi füzesini taşıyan ve uçaktan fırlatılan “LongShot” dron projesi üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Geleceğin hava muharebelerinde söz sahibi olma ihtimali her geçen gün artan dronlar ve bu kapsamda geliştirilen projeler ivme kazanmış durumda. ABD’nin ciddi yatırım yaptığı söz konusu projelerden biri de ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA) liderliğinde geliştirilen “LongShot” projesi.

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DARPA’nın kendi havadan havaya füzesini taşıyan dron projesi olan LongShot, hava muharebelerinde insan pilotları mevcut tehditlerden azami ölçüde uzak tutmak ve envanterdeki füzelerin menzilini artırmak gibi bir takım önemli ve üstünlük sağlaması muhtemel özellikler için geliştiriliyor. Sistemin işleme prensibi ise LongShot’ların bir savaş veya bombardıman uçağından fırlatılarak üzerinde taşıdığı en az iki adet AIM-120 AMRAAM füzeyle görevlerini icra etmesi ekseninde şekilleniyor.

DARPA’nın LongShot projesinin birinci fazı kapsamında General Atomics, Lockheed Martin ve Northrop Grumman ile sözleşme imzaladığını belirtelim. Hatta Northrop Grumman, LongShot için ilk konsept tasarımını da (aşağıda) yayınladı. DARPA’nın bir seyir füzesini andıran konseptinden (yukarıda) farklı olarak bir uçağa daha çok benzeyen konseptte, uçan kanat tasarımından feyz alındığı görülüyor. Benzer tarzda tasarımlara Kratos Defense’in XQ58A Valkyrie ve Boeing Avustralya’nın Loyal Wingman’i de sahip.

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Hava muharebelerinde kritik rol oynayan havadan havaya füze menzili, ABD ve NATO müttefiklerinin envanterinde bulunan AIM-120 AMRAAM radar güdümlü füzeyle Rus ve Çin rakiplerine kıyasla batılı ortaklara bir üstünlük sağlıyordu. Ancak hem Çin hem de Rusya merkezli geliştirilen PL-15 ve R-37M model çok uzun menzilli havadan havaya füzeler, dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor. AIM-120 AMRAAM’ın 160 km menzile sahip olduğu belirtilirken Çin ve Rus füzelerinin yaklaşık 194 km menzile sahip olacağı söyleniyor. Rus ve Çin savaş uçaklarının füzelerini daha erken kilitleyip ateşleme anlamını taşıyan bu gelişme, haliyle ilk ateş edenin genellikle kazandığı bir ortamda ciddi bir üstünlük demek.

Bakalım, dron destekli geleceğin hava muharebelerini değiştirme potansiyeli bulunan LongShot projesi nasıl şekillenecek.

https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a35460914/darpa-fighter-drone-air-to-air-missiles-project-longshot/

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