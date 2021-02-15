Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD, kendi füzesini taşıyan ve uçaktan fırlatılan “LongShot” dron projesi üzerinde çalışıyor

    ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA), kendi havadan havaya füzelerini taşıyan ve uçaklardan fırlatılan LongShot adlı dronlar üzerinde çalışıyor.
    15 Şubat 2021, 00:30 (3 gün)
    1,9b
    1
    4
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    ABD, kendi füzesini taşıyan ve uçaktan fırlatılan “LongShot” dron projesi üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör
    Geleceğin hava muharebelerinde söz sahibi olma ihtimali her geçen gün artan dronlar ve bu kapsamda geliştirilen projeler ivme kazanmış durumda. ABD’nin ciddi yatırım yaptığı söz konusu projelerden biri de ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA) liderliğinde geliştirilen “LongShot” projesi.

    Ayrıca Bkz. "G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti"

    İlginizi Çekebilir Avatar Amerikan Hava Kuvvetleri, yapay zekânın insana karşı mücadele edeceği it dalaşına hazırlanıyor

    DARPA’nın kendi havadan havaya füzesini taşıyan dron projesi olan LongShot, hava muharebelerinde insan pilotları mevcut tehditlerden azami ölçüde uzak tutmak ve envanterdeki füzelerin menzilini artırmak gibi bir takım önemli ve üstünlük sağlaması muhtemel özellikler için geliştiriliyor. Sistemin işleme prensibi ise LongShot’ların bir savaş veya bombardıman uçağından fırlatılarak üzerinde taşıdığı en az iki adet AIM-120 AMRAAM füzeyle görevlerini icra etmesi ekseninde şekilleniyor.

    ABD, kendi füzesini taşıyan ve uçaktan fırlatılan “LongShot” dron projesi üzerinde çalışıyor

    DARPA’nın LongShot projesinin birinci fazı kapsamında General Atomics, Lockheed Martin ve Northrop Grumman ile sözleşme imzaladığını belirtelim. Hatta Northrop Grumman, LongShot için ilk konsept tasarımını da (aşağıda) yayınladı. DARPA’nın bir seyir füzesini andıran konseptinden (yukarıda) farklı olarak bir uçağa daha çok benzeyen konseptte, uçan kanat tasarımından feyz alındığı görülüyor. Benzer tarzda tasarımlara Kratos Defense’in XQ58A Valkyrie ve Boeing Avustralya’nın Loyal Wingman’i de sahip.

    ABD, kendi füzesini taşıyan ve uçaktan fırlatılan “LongShot” dron projesi üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Hava muharebelerinde kritik rol oynayan havadan havaya füze menzili, ABD ve NATO müttefiklerinin envanterinde bulunan AIM-120 AMRAAM radar güdümlü füzeyle Rus ve Çin rakiplerine kıyasla batılı ortaklara bir üstünlük sağlıyordu. Ancak hem Çin hem de Rusya merkezli geliştirilen PL-15 ve R-37M model çok uzun menzilli havadan havaya füzeler, dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor. AIM-120 AMRAAM’ın 160 km menzile sahip olduğu belirtilirken Çin ve Rus füzelerinin yaklaşık 194 km menzile sahip olacağı söyleniyor. Rus ve Çin savaş uçaklarının füzelerini daha erken kilitleyip ateşleme anlamını taşıyan bu gelişme, haliyle ilk ateş edenin genellikle kazandığı bir ortamda ciddi bir üstünlük demek.

    Bakalım, dron destekli geleceğin hava muharebelerini değiştirme potansiyeli bulunan LongShot projesi nasıl şekillenecek.  



    https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a35460914/darpa-fighter-drone-air-to-air-missiles-project-longshot/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Rusya’da toksik bileşiklerle temas ettiği düşünülen ve tüyleri maviye dönmüş köpekler bulundu
    2 sa.
    Dünya’nın ilk ticari uzay istasyonu projesi Axiom Space, 130 milyon dolar topladı
    1 gün
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında müthiş bir fikir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Geri nasıl yere inecek? Muharebe okyanus üzerindeyse?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım bizimde ilerde jet motorlu drone’muz olur.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B buraque2 2 gün ( Mesaj Silindi )
    gelsinler özel ders verelim
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün PS5 yongası ortaya çıktı, kırpmalar gözden kaçmadı 2 gün Ticaret Bakanlığı market fiyatlarının karşılaştırılabileceği uygulama geliştiriyor 2 gün TikTok Hindistan da satılıyor 2 gün Çin üretimi 25 bin dolarlık Tesla dünya genelinde satılacak 2 gün PlayStation Studios'un patronu God of War 2 için fazlasıyla heyecanlı 2 gün Yenilenen Chevrolet Bolt, crossover versiyonu Bolt EUV ile birlikte geldi 2 gün Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12 2 gün Red Dead Online indiriminde son saatler: %75 oranındaki indirim bitmek üzere 2 gün Kıvanç Tatlıtuğ başrollü Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinin setinden ilk görseller paylaşıldı 2 gün Türkiye 'derin uzay istasyonu' kuracak: Derin uzay istasyonu nedir? 2 gün Microsoft, bilgisayarları bir sonraki büyük Windows güncellemesine hazırlamaya başladı 2 gün GeForce Now by GAME+’ın açılış tarihi açıklandı: 15 Mart 2 gün Hyundai ve Kia ile anlaşamayan Apple'ın otomobil projesine Nissan da yanaşmadı 2 gün Samsung Galaxy F62 duyuruldu: 7000mAh pil, 6.7 inç ekran 2 gün Xbox Series X/S ile ilgili bu yıl daha fazla heyecanlandırıcı haber duyacağız 2 gün Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Veri paylaşımı durduruldu 2 gün Vertigo tedavisinde kullanılabilecek iç kulak implantı geliştirildi 2 gün Yakında tanıtılacak Vivo S9'un tanıtım posteri sızdırıldı 2 gün Biyolojik olarak bozunabilen hava yolu geliştirildi 3 gün F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN ABD, kendi füzesini taşıyan ve uçaktan fırlatılan “LongShot” dron projesi üzerinde çalışıyor Sonraki 8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileri gün yüzüne çıktı 3 gün Haftalık Oyun Önerisi 13: My Friend Pedro 3 gün Instagram, özel mesaj yoluyla hakaret eden kullanıcıların hesaplarını silecek 3 gün RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor 3 gün BAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi: İşte Kızıl Gezegen 3 gün Apple'ın iPhone 13 mini planında değişiklik yok 3 gün AMD Ryzen 5000 işlemciler ve 500 serisi anakartlarda yüksek hata oranı gözlemleniyor 3 gün Tesla Semi elektrikli kamyon, bekleneden az menzil sunan pil ile gelecek 3 gün Helal olsun Anker, işte budur! "Anker Soundcore Life Q30'u denedik" 3 gün Windows 10 hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösterecek 3 gün Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı 3 gün HBO Max küresel pazara açılıyor 3 gün Geely'nin uçan arabası yollara çıkmaya hazırlanıyor 3 gün iOS için YouTube uygulaması iki ay sonra ilk kez güncellendi 3 gün Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 3 gün Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor 3 gün Türkiye’ye özgü koronavirüs mutasyonları ortaya çıktı 3 gün Faz 3 denemeleri yapılan diyabet ilacı kilo kontrolünde etkili olabilir 3 gün Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir 3 gün Hava desteği ile çalışan diz bandajı geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız