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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti

    2050 yılı itibariyle karbon nötr olmayı hedefleyen Asya ülkesi Güney Kore, bu planını gerçekleştirebilmek adına dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmaya hazırlanıyor.
    08 Şubat 2021, 00:30 (1 hf.)
    2,1b
    1
    17
    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    8

    G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti
    2050 yılı itibariyle karbon nötr olacağını duyuran Asya’nın en büyük dördüncü ekonomisi Güney Kore, gelecekteki istikametine emin adımlarla yürüyor. 2025 yılı itibariyle sıfır emisyon toplum olmak ve 2029 yılında ise dizel yakıtla işleyen tüm yolcu trenlerini kullanımdan kaldırmak gibi planları paylaşan ülke, şimdi de 43 milyar dolarlık rüzgâr enerjisi planını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Rolls-Royce, küçük boyutlu jet motorlarında %100 Sürdürülebilir Uçak Yakıtını test ediyor"

    Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in duyurusunu yaptığı proje ile ülke, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kuracak. Yapılan açıklamaya göre proje, 2030 yılı itibariyle tamamlanmış olacak. Toplam tutarın yaklaşık 42.5 milyar dolarını ülkede faaliyet gösteren enerji, mühendislik ve inşaat şirketlerinin karşılaması beklenirken devletin ise geri kalan 500 milyon doların finansmanını sağlayacağı belirtiliyor.

    Yetkili kaynaklardan yapılan açıklamalara göre ise söz konusu projeyle 5,600 kişiye iş imkânı yaratılması ve ülkenin rüzgâr enerjisi kapasitesinin 1.67 GW’tan 16.5 GW’a çıkarılması planlanıyor.

    G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti

    Günümüzde faal olan en büyük deniz üstü rüzgâr enerjisi çiftliği, İngiltere’de bulunuyor. Hornsea’de bulunan çiftlik 1.12 GW kapasiteye sahip.



    https://www.reuters.com/article/us-southkorea-energy-windfarm-idUSKBN2A512D Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    S sething (sething ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    her şeyi surilere yatırılan 40 mılyar dolarla kıyaslıyoruz.:(
    o denli travma yarattılar.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Specialist
    Yenilebilir enerji nükleer enerjinin 1/4 fiyatına üretiyor aynı elektriği.



    Tabii stabil mi değil o yüzden bir kısım nükleer olsun ama gelecek yenilenebilir enerjide.
    Yenilebilir enerji nükleer enerjinin 1/4 fiyatına üretiyor aynı elektriği. Tabii stabil mi değil o yüzden bir kısım nükleer olsun ama gelecek yen...
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne zaman güney kore ile ilgili bir gelişme olsa aklıma bu makale geliyor, için için kahroluyorum
    https://seyler.eksisozluk.com/kuzey-kore-savasindan-harap-dusen-guney-kore-her-seye-ragmen-nasil-toparlanabildi
    Ne zaman güney kore ile ilgili bir gelişme olsa aklıma bu makale geliyor, için için kahroluyorum https://seyler.eksisozluk.com/kuzey-kore-savasindan-ha...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    B berkandinçay 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 GW elektriği 40 kmlik denizaltından hangi kablo ile taşıyacaksın bir de. Onu yüksek gerilim hatlarındaki gibi önce 100 kV 'a çıkaracak bir trafo gerekli, 500 tonluk trafo suyun üstünde mi duracak



    Arkadaşlar bu cihazlar elektrik falan üretmiyor arkadaşlar. Vantilatör gibi çalışıyorlar diyeceğim fakat 30 rpm de dönüyor. Bu pervaneler ile 16GW elektrik üretilmesi mümkün değil. milyonlarca GW elektrik zaten üretiliyor. Böyle şeylere gerek de yok hani.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne zaman güney kore ile ilgili bir gelişme olsa aklıma bu makale geliyor, için için kahroluyorum
    https://seyler.eksisozluk.com/kuzey-kore-savasindan-harap-dusen-guney-kore-her-seye-ragmen-nasil-toparlanabildi
    Yanıtla +4
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Turbinler cari aciga sebep oluyor. Kendi yerli turbinimizi yapmadan bu ise ciddi yatirimlar yapmak akil kari degil. En azindan devlet ozelinde. Mevcutta zaten oldukca fazla var turkiyede
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    A Alperk87 (alper kutlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    görev yerine getirilmiş tebrik ederim :)
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    U ultra sonic 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    akkuyu ruslar tarafından yapılıyor o cari açığa sebep olmuyor mu?
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    Woamad (Woamad ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    enerjiyi dışarıdan almak da cari açığa sebep oluyor, hatta en büyük sebebi
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlarında çok azmış bizim 9 bini geçti.



    Arazi yok herhalde küçük ülke denize yapmak durumunda kalmışlar.
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    DH Specialist (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yenilenebilir enerji: halkın üstüne bindirilen ekonomik bir yük



    Yeni bir soygun yöntemi. Hem çok yer kaplıyorlar hem de pahalılar.



    Nükleer enerji forever
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Specialist
    Yenilebilir enerji nükleer enerjinin 1/4 fiyatına üretiyor aynı elektriği.



    Tabii stabil mi değil o yüzden bir kısım nükleer olsun ama gelecek yenilenebilir enerjide.
    Yanıtla +6
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    S sething (sething ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    her şeyi surilere yatırılan 40 mılyar dolarla kıyaslıyoruz.:(
    o denli travma yarattılar.
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