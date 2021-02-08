G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti

2050 yılı itibariyle karbon nötr olacağını duyuran Asya’nın en büyük dördüncü ekonomisi Güney Kore, gelecekteki istikametine emin adımlarla yürüyor. 2025 yılı itibariyle sıfır emisyon toplum olmak ve 2029 yılında ise dizel yakıtla işleyen tüm yolcu trenlerini kullanımdan kaldırmak gibi planları paylaşan ülke, şimdi de 43 milyar dolarlık rüzgâr enerjisi planını açıkladı.

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Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in duyurusunu yaptığı proje ile ülke, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kuracak. Yapılan açıklamaya göre proje, 2030 yılı itibariyle tamamlanmış olacak. Toplam tutarın yaklaşık 42.5 milyar dolarını ülkede faaliyet gösteren enerji, mühendislik ve inşaat şirketlerinin karşılaması beklenirken devletin ise geri kalan 500 milyon doların finansmanını sağlayacağı belirtiliyor.

Yetkili kaynaklardan yapılan açıklamalara göre ise söz konusu projeyle 5,600 kişiye iş imkânı yaratılması ve ülkenin rüzgâr enerjisi kapasitesinin 1.67 GW’tan 16.5 GW’a çıkarılması planlanıyor.

Günümüzde faal olan en büyük deniz üstü rüzgâr enerjisi çiftliği, İngiltere’de bulunuyor. Hornsea’de bulunan çiftlik 1.12 GW kapasiteye sahip.

https://www.reuters.com/article/us-southkorea-energy-windfarm-idUSKBN2A512D

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