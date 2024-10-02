Donald Trump kripto para çıkarıyor, kimlik doğrulama başladı

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanlık Seçimlerinde Kamala Harris ile zorlu bir mücadeleye girişecek olan Donald Trump, kripto para camiasının da desteğini almak istiyor. Hali hazırda seçim kampanyası için bağış toplayan Trump, yanına kripto paraları da ekleyecek.

Trump coin geliyor

Bugüne kadar gerek Donald Trump’ın ismiyle gerekse ağzından çıkan sloganlarla gerekse de yaptığı hareketlerle sayısız kripto para piyasaya sürüldü ancak bunların Trump ile ilgisi yoktu. Şimdi bizzat Trump tarafından desteklenen bir kripto para piyasaya sürülecek.

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Donald Trump resmi hesabından kripto para projesinin duyurusunu yaptı ve beyaz liste linkini paylaştı. Yatırımcıların kimlik doğrulama yaptıktan sonra bekleme listesine katılması gerekiyor. Sonrasında ön satışa katılma hakkı kazananlar belli olacak. Proje Ethereum ağında. Henüz çıkış tarihi net değil ancak seçimlerden önce olması muhtemel.

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Donald Trump kripto para piyasasına giriyor