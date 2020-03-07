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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İdlib'de başarıyla görevini gerçekleştiren ANKA-S İHA'lar Tunus yolunda

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-S uydu kontrollü silahlı insansız hava aracını Tunus'a satmayı başardı. Tunus ordusu 6 adet ANKA-S alacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    21,4b
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İdlib'de başarıyla görevini gerçekleştiren ANKA-S İHA'lar Tunus yolunda
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) silahlı insansız hava aracı ANKA-S, Tunus’a satıldı. Tunus insansız hava aracı alımı için geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir ihale başlatmıştı. Dünyanın dört bir yanından tekliflerin yanı sıra Türkiye’den Baykar Makine ve TUSAŞ’ın yer aldığı ihaleyi TUSAŞ kazandı.

    25 Aralık 2019 tarihinde Tunus yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ANKA-S satışı için anlaşmayı imzaladı. Africa Intelligence haber sitesindeki ifadeye göre anlaşmanı bedelinin 80 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Sözleşme kapsamında 6 adet ANKA-S ve 3 adet yer kontrol istasyonu teslim edilecek. Tunus, ödemeyi Türk Eximbank’tan aldığı kredi ile yapacak.

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    Bu anlaşma ile birlikte ANKA-S’nin ilk ihracatı gerçekleşmiş oldu ancak Türk yetkililerden anlaşmayı doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-S’ler Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevini başarıyla yerine getiriyor. Ayrıca bu hafta Tunus’ta düzenlenen Cerbe International Aerospace & Defense Exhibition fuarında ANKA-S ve Bayraktar TB2 SİHA’lar sergileniyor.

    ANKA-S, gece ve gündüz her türlü hava koşulunda 24 saat kesintisiz görev kabiliyetine sahip. 3 kişi ile 45 dakikada göreve hazır hale getirilebilen ANKA-S’in görüntüleme sisteminde ASELSAN üretimi yüksek çözünürlüklü FLIR (Forward Looking InfraRED) olan CATS kullanılıyor. 

    Link kaybı durumunda tanımlı meydanlara otonom iniş yapabilme gibi otonom özelliklere sahip olan ANKA-S, sahip olduğu sistem sayesinde 6 km uzaktan insan teşhisi yapabiliyor. 24 metre kanat açıklığına ve 200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan ANKA-S, taşıdığı telsiz rölesi ile farklı alanlarda görev yapmakta olan kara birliklerinin birbirleri ile iletişimine de destek sağlıyor.

    ANKA-S Özellikleri

    • Kanat Açıklığı: 17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik 3,25 m
    • Havada Kalış Süresi: 24 saat
    • Maksimum İrtifa: 30000 ft (MSL)
    • Link Menzili: +200 km
    • Motor: Ağır Yakıt Motoru (155 HP)
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 200 kg
    • Sistem Özellikleri: Ağır yakıtlı itki sistemi, katlanabilir iniş takımı, yedekli elektrik üretim ve dağıtım, yedek acil durum bataryası, buz algılama ve giderme sistemi
    • Kontrol İstasyonu Özellikleri: NATO uyumlu ACEIII tipi Şeltır, STANAG 4586 uyumlu tasarım, yedekli komuta ve kontrol konsolları, kullanıcı dostu insan makine arayüzü, C4I arayüzleri, simülatör moduna dönüşme özelliği ve görev planlaması, yönetimi, analizi, simülasyon ve oynatma kabiliyetleri.
       



    https://www.africaintelligence.com/mce/business-circles/2020/02/27/erdogan-s-arms-merchants-increasingly-well-ensconced,108395728-eve Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gorkemnalbant (görkem nalbant) 1 hf. en beğenilen
    Bu harekat dünyaya İHA ve sihaların tanıtımı için bir fırsat oldu açıkçası.Bir sihanın bir orduya bu kadar zarar verebileceğini kimse tahmin etmiyordu diye düşünüyorum.Genelde ihalar terörist gruplara karşı kullanılıyordu.Şimdi düzenli orduya karşı ilk defa birde sürü halinde kullanıldı ve başarılı oldu.
    Bu harekat dünyaya İHA ve sihaların tanıtımı için bir fırsat oldu açıkçası.Bir sihanın bir orduya bu kadar zarar verebileceğini kimse tahmin etmiyordu diye düş...
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    2 Yanıt Yanıtla +48
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    nmkyldrm (Namık Yıldırım) 1 hf. gorkemnalbant
    Sürü halinde ifadesi yanlış olur. Bu amaç için geliştirsiğimiz dronelar var. Farklı bir konsept.
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    cengiz7 1 hf.
    Bu da Türktelekom davasına dönecek bak. Yapacağı ödeme için Türk bankasından kredi alıyor. Hoşuma gitmedi bu durum
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. cengiz7
    Saçmalamayın. Dünyada bütün silah satışı yapan ülkeler kendi ülke bankalarından kredi kullandırır. Biz de S400'ü rusların kendi devlet ihraç bankalarının kredisiyle aldık.
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    race_2007 (yener my) 1 hf. gorkemnalbant
    Düzgün hava kuvveti olan bi ülkeyle savaştığında Sihalar fazla etkili olmaz Jet Savaş uçakları keklik gibi indirir fakat terörist gruplarla savaşta ekonomik yönden ve pilot kaybı olmaması açısından çok çok iyi
    Düzgün hava kuvveti olan bi ülkeyle savaştığında Sihalar fazla etkili olmaz Jet Savaş uçakları keklik gibi indirir fakat terörist gruplarla savaşta ekonomik yö...
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    5 Yanıt Yanıtla +27
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    CSB yazmayan adam (Abdürrezak Mataramasuko) 1 hf. race_2007
    Drone daha iyi savaş uçaklarına karşı. Savaş uçağının füzesi drone dan pahalı. Adam onu atmak için roket atcak, ki belki o kadar ufak şeyi göremez bile belki. Kardayız
    Yanıtla +10
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    Lamperouge 1 hf. race_2007
    Gayette etkili olur :D dronelar gelen saldirilardan kacabilir sekilde ve gelen saldiriyi yok edicek sekilde uretiliyor olmali, eğer 100 lercesini bir anda yok edecek bir sistem yoksa korkacak cok bisey olmaz :D
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    Denorath 1 hf. race_2007
    Yanlış. Jetlerin çıkamayacağı mezosfer tabakasında uçabilen motorlar tasarlanıyor şuan. Akıncı zaten modern jet mühimmatlarının hepsini taşıyabiliyor. Bu yükseklikte 12 saat havada kalabilen 200 Siha’nız olsa bunlarıda 100-100 vardiyalı uçursanız herhangi modern bir jetin hava sahanıza yaklaşabilmesi bile olanaksız bir hale gelir. Elon Musk bile geçenlerde savaş uçaklarının devrini tamamladığını, geleceğin drone teknolojilerinde olduğunu söylemişti 👍
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    xgny58x (Günay Erat) 1 hf.
    Anka Satcom olduğu için TB2'den daha iyi. Aksungur ve Akıncı envantere girdiğinde Satcom ile birlikte büyük bir güç çarpanı olacaktır.
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    DH Misafiri 1 hf.
    türk bankası ndan para almaları iyi birşey kötüymüş probagandası yapmayalım.. türk telekoma para verenlerde misliyle çıkardı kimse merak etmesin kafasınıda yormasın
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    DH Misafiri 1 hf.
    Ortaklık yaparsa salaklık eder.
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    nick bırakmamışsınız lan 1 hf.
    Link Menzili: +200 km


    böyle bir aralık yok ya nereden bulup yazıyorsunuzbunları? mesela 5000 km de +200 sayılır dimi?
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    ECDAD_OSMANLI (murat murat) 1 hf.
    Muhalefet tunusuda sevmiyor
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    hepsinerede 1 hf.
    abd iha işine baya kafa patlatmaya başladı.

    bu işin bir de tersini düşünmek lazım.

    buna karşı savunma nasıl olacak onuda çözmek lazım.

    radar olayını ortadan kaldırır bu ihalar. direkt görsele dönmekte.

    gps de kullanmıyorlarsa yalandan uçak gemisi uydu lara dünyaları harcamaya gerek kalmaz.

    bilgi aşırı hızlı 5g ile süper güç filan kalmayacak gibi.

    bu virüs te kripto paraya kıvılcım yakarsa güç dengeleri değişir.

    göçler her zaman adil olana doğru yapılır. ve "güçlü olan adildir".



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    tenekekutu 1 hf.
    Yüzlerce drone en modern ülkenin ordusunu bile çok zor durumda bırakır. Nitelik mi nicelik mi sorusunun cevabını 2.Dünya Savaşında Almanlardan öğrendi. Çok iyi silahları vardı ama sayı çok olarak yetersizdi. İHA teknolojisi elektronik harp ile birleştiği zaman çok tehlikeli bir silaha dönüşür.
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    suhaksk 1 hf.
    Alt başlıkta "Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-S uydu kontrollü silahlı insansız hava aracını Tunus'a satmayı başardı. Tunus ordusu 6 adet ANKA-S alacak." yazıyor

    Satmayı başarmak nasıl bir tabir, sanki zorla elde kalan mallar satılmış... Bu ihalar sahada başarısını gösterdikten sonra revaçta olması diğer müttefik ülkelerin almak isteyeceği askeri bir ekipman. Zaten dünyada Siha ve İha konusunda başarılı konumdayız. Biz ülke olarak kimseye satmaya çalışmıyoruz... İsteyen Heron alır isteyen Predator. Ülke olarak zamanında Heron aldık ve doğuda Terörle mücadele kapsamında gördük sonuçlarını, ıslak yağmurluk ve çarşafla Pkklı teröristler arazide volta atıp rahatça geziyorlardı. Siha ve İhalar dünyada ordumuzun gözbebeği kendi üretimimiz. Kimseye satmaya çalıştığımız filanda yok...
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    mtanhu (murat ) 1 hf.
    Gurur verici bir haber ve başarı. Elbette iha'lar, bir f-16 değil. Fakat 25 milyon dolar 1 f-16 iken, binlerce dolar bir iha. Sina olursa olsun, bi kaç bin yüz dolar.
    Ayrıca, bir f-16 nın üretim süresini de göz önüne alınca, siha'lar ve iha'lar bence de çok mantıklık. Tamam uzak mesafelere gidemiyorlar fakat bunlar için zaten f-16'larımız var.
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    CSB yazmayan adam (Abdürrezak Mataramasuko) 1 hf.
    Tamam savas uçağı daha iyi ama ekonominin de önemli olduğu-ki Rusyanin ekonomisi dusuyor git gide- bir savasta, Abd de destekleseydi -ki hayatta desteklemezler- anasını ağlatırdik Rusların. Ama tabi Türkiye olunca mesele ortak düşman biz oluyoruz.
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