İdlib'de başarıyla görevini gerçekleştiren ANKA-S İHA'lar Tunus yolunda

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) silahlı insansız hava aracı ANKA-S, Tunus’a satıldı. Tunus insansız hava aracı alımı için geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir ihale başlatmıştı. Dünyanın dört bir yanından tekliflerin yanı sıra Türkiye’den Baykar Makine ve TUSAŞ’ın yer aldığı ihaleyi TUSAŞ kazandı.
25 Aralık 2019 tarihinde Tunus yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ANKA-S satışı için anlaşmayı imzaladı. Africa Intelligence haber sitesindeki ifadeye göre anlaşmanı bedelinin 80 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Sözleşme kapsamında 6 adet ANKA-S ve 3 adet yer kontrol istasyonu teslim edilecek. Tunus, ödemeyi Türk Eximbank’tan aldığı kredi ile yapacak.İlginizi Çekebilir Türkiye’nin en büyük İHA’sı Akıncı İHA havalandı
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Bu anlaşma ile birlikte ANKA-S’nin ilk ihracatı gerçekleşmiş oldu ancak Türk yetkililerden anlaşmayı doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-S’ler Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevini başarıyla yerine getiriyor. Ayrıca bu hafta Tunus’ta düzenlenen Cerbe International Aerospace & Defense Exhibition fuarında ANKA-S ve Bayraktar TB2 SİHA’lar sergileniyor.
ANKA-S, gece ve gündüz her türlü hava koşulunda 24 saat kesintisiz görev kabiliyetine sahip. 3 kişi ile 45 dakikada göreve hazır hale getirilebilen ANKA-S’in görüntüleme sisteminde ASELSAN üretimi yüksek çözünürlüklü FLIR (Forward Looking InfraRED) olan CATS kullanılıyor.
Link kaybı durumunda tanımlı meydanlara otonom iniş yapabilme gibi otonom özelliklere sahip olan ANKA-S, sahip olduğu sistem sayesinde 6 km uzaktan insan teşhisi yapabiliyor. 24 metre kanat açıklığına ve 200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan ANKA-S, taşıdığı telsiz rölesi ile farklı alanlarda görev yapmakta olan kara birliklerinin birbirleri ile iletişimine de destek sağlıyor.
ANKA-S Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik 3,25 m
- Havada Kalış Süresi: 24 saat
- Maksimum İrtifa: 30000 ft (MSL)
- Link Menzili: +200 km
- Motor: Ağır Yakıt Motoru (155 HP)
- Faydalı Yük Kapasitesi: 200 kg
- Sistem Özellikleri: Ağır yakıtlı itki sistemi, katlanabilir iniş takımı, yedekli elektrik üretim ve dağıtım, yedek acil durum bataryası, buz algılama ve giderme sistemi
- Kontrol İstasyonu Özellikleri: NATO uyumlu ACEIII tipi Şeltır, STANAG 4586 uyumlu tasarım, yedekli komuta ve kontrol konsolları, kullanıcı dostu insan makine arayüzü, C4I arayüzleri, simülatör moduna dönüşme özelliği ve görev planlaması, yönetimi, analizi, simülasyon ve oynatma kabiliyetleri.
https://www.africaintelligence.com/mce/business-circles/2020/02/27/erdogan-s-arms-merchants-increasingly-well-ensconced,108395728-eve Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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böyle bir aralık yok ya nereden bulup yazıyorsunuzbunları? mesela 5000 km de +200 sayılır dimi?
bu işin bir de tersini düşünmek lazım.
buna karşı savunma nasıl olacak onuda çözmek lazım.
radar olayını ortadan kaldırır bu ihalar. direkt görsele dönmekte.
gps de kullanmıyorlarsa yalandan uçak gemisi uydu lara dünyaları harcamaya gerek kalmaz.
bilgi aşırı hızlı 5g ile süper güç filan kalmayacak gibi.
bu virüs te kripto paraya kıvılcım yakarsa güç dengeleri değişir.
göçler her zaman adil olana doğru yapılır. ve "güçlü olan adildir".
Satmayı başarmak nasıl bir tabir, sanki zorla elde kalan mallar satılmış... Bu ihalar sahada başarısını gösterdikten sonra revaçta olması diğer müttefik ülkelerin almak isteyeceği askeri bir ekipman. Zaten dünyada Siha ve İha konusunda başarılı konumdayız. Biz ülke olarak kimseye satmaya çalışmıyoruz... İsteyen Heron alır isteyen Predator. Ülke olarak zamanında Heron aldık ve doğuda Terörle mücadele kapsamında gördük sonuçlarını, ıslak yağmurluk ve çarşafla Pkklı teröristler arazide volta atıp rahatça geziyorlardı. Siha ve İhalar dünyada ordumuzun gözbebeği kendi üretimimiz. Kimseye satmaya çalıştığımız filanda yok...
Ayrıca, bir f-16 nın üretim süresini de göz önüne alınca, siha'lar ve iha'lar bence de çok mantıklık. Tamam uzak mesafelere gidemiyorlar fakat bunlar için zaten f-16'larımız var.
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