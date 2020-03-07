İdlib'de başarıyla görevini gerçekleştiren ANKA-S İHA'lar Tunus yolunda

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) silahlı insansız hava aracı ANKA-S, Tunus’a satıldı. Tunus insansız hava aracı alımı için geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir ihale başlatmıştı. Dünyanın dört bir yanından tekliflerin yanı sıra Türkiye’den Baykar Makine ve TUSAŞ’ın yer aldığı ihaleyi TUSAŞ kazandı.

25 Aralık 2019 tarihinde Tunus yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ANKA-S satışı için anlaşmayı imzaladı. Africa Intelligence haber sitesindeki ifadeye göre anlaşmanı bedelinin 80 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Sözleşme kapsamında 6 adet ANKA-S ve 3 adet yer kontrol istasyonu teslim edilecek. Tunus, ödemeyi Türk Eximbank’tan aldığı kredi ile yapacak.

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Bu anlaşma ile birlikte ANKA-S’nin ilk ihracatı gerçekleşmiş oldu ancak Türk yetkililerden anlaşmayı doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-S’ler Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevini başarıyla yerine getiriyor. Ayrıca bu hafta Tunus’ta düzenlenen Cerbe International Aerospace & Defense Exhibition fuarında ANKA-S ve Bayraktar TB2 SİHA’lar sergileniyor.

ANKA-S, gece ve gündüz her türlü hava koşulunda 24 saat kesintisiz görev kabiliyetine sahip. 3 kişi ile 45 dakikada göreve hazır hale getirilebilen ANKA-S’in görüntüleme sisteminde ASELSAN üretimi yüksek çözünürlüklü FLIR (Forward Looking InfraRED) olan CATS kullanılıyor.

Link kaybı durumunda tanımlı meydanlara otonom iniş yapabilme gibi otonom özelliklere sahip olan ANKA-S, sahip olduğu sistem sayesinde 6 km uzaktan insan teşhisi yapabiliyor. 24 metre kanat açıklığına ve 200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan ANKA-S, taşıdığı telsiz rölesi ile farklı alanlarda görev yapmakta olan kara birliklerinin birbirleri ile iletişimine de destek sağlıyor.

ANKA-S Özellikleri

Kanat Açıklığı: 17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik 3,25 m

Havada Kalış Süresi: 24 saat

Maksimum İrtifa: 30000 ft (MSL)

Link Menzili: +200 km

Motor: Ağır Yakıt Motoru (155 HP)

Faydalı Yük Kapasitesi: 200 kg

Sistem Özellikleri: Ağır yakıtlı itki sistemi, katlanabilir iniş takımı, yedekli elektrik üretim ve dağıtım, yedek acil durum bataryası, buz algılama ve giderme sistemi

Kontrol İstasyonu Özellikleri: NATO uyumlu ACEIII tipi Şeltır, STANAG 4586 uyumlu tasarım, yedekli komuta ve kontrol konsolları, kullanıcı dostu insan makine arayüzü, C4I arayüzleri, simülatör moduna dönüşme özelliği ve görev planlaması, yönetimi, analizi, simülasyon ve oynatma kabiliyetleri.



https://www.africaintelligence.com/mce/business-circles/2020/02/27/erdogan-s-arms-merchants-increasingly-well-ensconced,108395728-eve

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