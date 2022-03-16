Bitcoin dostu ABD'li belediye başkanları Blockchain’i övüyor

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Bitcoin (BTC) dostu olarak bilinen Miami Belediye Başkanı Francis Suarez ve New York Belediye Başkanı Eric Adams, fintech yatırım şirketi Inveniam’ın düzenlediği Web3 odaklı bir konferansa katıldı. Bitcoin dostu belediye başkanları Blockchain teknolojisinin şehirlerine eşitlik getireceğini söyledi.

BTC Dostu Belediye Başkanları Blockchain’i Destekliyor

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez ve New York Belediye Başkanı Eric Adams, Blockchain teknolojisini kendi şehirlerinde eşitliği ve çeşitliliği artırmanın bir yolu olarak görüyor.

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Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, katıldığı konferansta Blockchain teknolojisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suarez açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Teknolojimizi çalmaya çalışan Çin, Rusya ve dünyanın diğer bölgeleri gibi ülkeleri geride bırakmak için nesiller boyu bir fırsatımız var”

New York Belediye Başkanı Eric Adams ise Blockchain teknolojisinin gelir eşitsizliği ile mücadeleye yardımcı olabileceğini belirtti. Bunun yanında Adams, gençler için bir Blockchain ve kripto eğitim platformu kuracağına da vurguladı.

Son olarak hatırlatmak gerekirse her iki belediye başkanı da kripto dostu gündemleri ve maaşlarını Bitcoin olarak almaları ile tanınıyor.



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