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    Instagram'a NFT'ler geliyor: Mark Zuckerberg doğruladı

    Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, NFT'ler hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Ünlü CEO, dijital koleksiyonların Instagram'a geleceğini doğruladı.
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    Mark Zuckerberg Instagram'a NFT'ler ekleneceğini doğruladı

    Günümüzde kendine büyük bir yer kazanmayı başaran NFT’ler birçok farklı platforma entegre olmaya devam ediyor. SXSW etkinliğinde yeni açıklamalarda bulunan Meta CEO’su Mark Zuckerberg, dijital koleksiyonların kısa bir süre içinde Instagram’a ekleneceğini söyledi.

    Yakında kullanıma sunulabilir

    NFT sisteminin sosyal medya platformu içinde kendine nasıl bir yer bulacağı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmayan Zuckerberg, kullanıcıların mevcut NFT’lerini gösterebileceklerini ve potansiyel olarak yeni eklemeler yapabileceklerini dile getirdi. Bununla birlikte yeni sistemin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması beklenirken, ayrıca kullanıcılara NFT’ler üzerinden gelir elde etme fırsatı da tanıyacak.  

    Zuckerberg’in açıklamaları ile birlikte dev sosyal medya platformuna yeni özelliğin ekleneceği doğruluk kazandı diyebiliriz. Zira geçtiğimiz haftalarda şirketin teknolojiyi aktif olarak araştırdığı iddiaları gündeme gelmişti ancak resmi bir açıklama paylaşılmamıştı.

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