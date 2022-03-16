Instagram'a NFT'ler geliyor: Mark Zuckerberg doğruladı

Günümüzde kendine büyük bir yer kazanmayı başaran NFT’ler birçok farklı platforma entegre olmaya devam ediyor. SXSW etkinliğinde yeni açıklamalarda bulunan Meta CEO’su Mark Zuckerberg, dijital koleksiyonların kısa bir süre içinde Instagram’a ekleneceğini söyledi.

Yakında kullanıma sunulabilir

NFT sisteminin sosyal medya platformu içinde kendine nasıl bir yer bulacağı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmayan Zuckerberg, kullanıcıların mevcut NFT’lerini gösterebileceklerini ve potansiyel olarak yeni eklemeler yapabileceklerini dile getirdi. Bununla birlikte yeni sistemin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması beklenirken, ayrıca kullanıcılara NFT’ler üzerinden gelir elde etme fırsatı da tanıyacak.

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Zuckerberg’in açıklamaları ile birlikte dev sosyal medya platformuna yeni özelliğin ekleneceği doğruluk kazandı diyebiliriz. Zira geçtiğimiz haftalarda şirketin teknolojiyi aktif olarak araştırdığı iddiaları gündeme gelmişti ancak resmi bir açıklama paylaşılmamıştı.

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