ABD'li kongre üyesi CBDC'lere karşı çıktı

Tam Boyutta Gör ABD'li Kongre Üyesi Warren Davidson, CBDC’lere karşı çıktı. Kongre üyesi, CBDC'lerin yasaklanmasını ve bir suç olarak değerlendirilmesini istiyor. Davidson, konuya ilişkin “CBDC’ler, paranın yozlaşmasını sağlar, baskı ve kontrol getirir.” dedi.

“Yasaklanmalı ve suç sayılmalı”

Merkez bankası destekli sabit değerli kripto para birimleri olan CBDC'ler pek çok ülkede yaygınlaşıyor. Türkiye'de de Merkez Bankası tarafından dijital Türk Lirası geliştiriliyor.

Elon Musk yine Dogecoin’i yükseltti 17 sa. önce eklendi

ABD'li Kongre Üyesi Warren Davidson, paranın istikrarlı değer deposu olması ve merkezi bir otorite tarafından yönetilebilir olmaması gerektiğini savundu. Davidson, Twitter’da “Kongre; CBDC tasarlama, inşa etme, geliştirme, test etme ya da kurma çabalarını derhal yasaklamalı ve suç kapsamına almalı” paylaşımını yaptı.

Bir Twitter kullanıcısının yorumuna da yanıt veren Davidson, paranın istikrarlı değer deposu olması gerektiğini ifade etti. ABD Merkez Bankası (Fed), dijital dolar için CBDC teknolojisini aktif bir şekilde araştırmaya devam ediyor. Bununla birlikte ABD dolarının dijital versiyonu olasılığı ülkede birçok tartışmaya da yol açtı. Ayrıca CBDC'lerin, yaklaşan başkanlık seçimlerinde de önemli bir tartışma konusu olması bekleniyor.

Kongre üyesi Warren Davidson, Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara verdiği destekle biliniyor. Kripto para topluluğu Davidson’un adını en son Gary Gensler’ın görevden alınması için sunulan yasa tasarısıyla duymuştu. Hatta yasa tasarısında, kendisi gibi bir başka Cumhuriyetçi Kongre üyesi olan Tom Emmer’ın da imzası bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.