Elon Musk yine Dogecoin’i yükseltti

Twitter’ın yeni uzantısı da X.com şeklinde değiştirildi. Musk, geçtiğimiz günlerde “Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz” ifadesini kullanmıştı.
Musk'ın Twitter hesabındaki konum bölümüne ‘𝕏Ð‘ yazmasının ardından Dogecoin yüzde 10 yükseliş gösterdi. DOGE fiyatı 0,7790 doları gördü. Musk, şirketin isim değişikliğinin çoktan yapılması gerektiğini söylemişti.
Doge ve X’in ilerleyen zamanda nasıl bir ilişki içinde olacağı şimdiden merak konusu oldu. Musk’ın tüm adımları heyecanla beklenirken, kullanıcılar şaşkınlıklarını Twitter üzerinden dile getirmeye devam etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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