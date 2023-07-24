Elon Musk yine Dogecoin’i yükseltti

Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformu Twitter’da yeni bir dönem başladı. Mavi kuşun yerini 'X' aldı. Elon Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla değişimin sinyalini vermişti. Bugün platformun resmi hesabında kullanıcı adı ve profil resmi 'X' olarak değiştirildi. Elon Musk da kişisel hesabının konum bölümüne, X ve Dogecoin logosunun birleşimi olan '𝕏Ð' ifadesini koydu. Musk’ın yaptığı değişiklikler ardından Dogecoin (DOGE) yükselişe geçti.

Twitter neden “X” oldu ve sırada ne var? 2 sa. önce eklendi

Twitter’ın yeni uzantısı da X.com şeklinde değiştirildi. Musk, geçtiğimiz günlerde “Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz” ifadesini kullanmıştı.

Musk'ın Twitter hesabındaki konum bölümüne ‘𝕏Ð‘ yazmasının ardından Dogecoin yüzde 10 yükseliş gösterdi. DOGE fiyatı 0,7790 doları gördü. Musk, şirketin isim değişikliğinin çoktan yapılması gerektiğini söylemişti.

Doge ve X’in ilerleyen zamanda nasıl bir ilişki içinde olacağı şimdiden merak konusu oldu. Musk’ın tüm adımları heyecanla beklenirken, kullanıcılar şaşkınlıklarını Twitter üzerinden dile getirmeye devam etti.

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