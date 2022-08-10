ABD'li çip üreticisi Micron, 40 milyar dolarlık yeni yatırımını duyurdu

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Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Micron, ABD’de yeni bir yatırıma imza atıyor. Dev üretici bugün, bellek üretimi için 2030 yılına kadar 40 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

ABD tarihinde bellek üretimine yapılan en büyük yatırım

Bilindiği üzere yarı iletken sektöründe yaşanan çip krizi, teknolojinin birçok alanında tedarik ve üretim sıkıntılarını beraberinde getirdi. Bu sorunları çözmek ve üretimi kendi pazarına taşımak için harekete geçen ABD ise, geçtiğimiz günlerde sektöre 280 milyar dolarlık teşvik sağlayacak Çipler ve Bilim Yasası'nı hayata geçirdi.

Söz konusu yatırımda ABD başkanı Joe Biden tarafından imzalanan yeni yasadan yararlanılacağını duyuran Micron, yaklaşık 5.000 yüksek ücretli personele ve 40 bine yakın kişiye istihdam sağlamayı planlıyor. Micron Technology Üst Yöneticisi Sanjay Mehrotra’ya göre yeni anlaşma, önümüzdeki 10 yıl içerisinde şirketin küresel bellek üretimindeki yerlilik payını yüzde 2'den yüzde 10'a çıkarmasını sağlayacak.

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Anlaşma hakkında ek ayrıntıların önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenirken, ABD tarihinde bellek üretimine yapılan en büyük yatırımlardan biri olacak.

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ABD merkezli Micron, 40 milyar dolarlık yeni yatırımını duyurdu