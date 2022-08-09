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    Oppo ve OnePlus telefonlar Almanya'da yasaklandı: Peki neden?

    Popüler akıllı telefon üreticileri Oppo ve OnePlus, Almanya mahkemesi tarafından alınan karar sonucunda resmi cihaz satışlarını durdurdu. Her iki marka Almanya pazarından çekilebilir.
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    Oppo ve OnePlus telefonlar Almanya'da yasaklandı: Peki neden?
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    Günümüzde yeni telefonlara imza atsa da çoğunlukla 5G ekipmanları ile varlık gösteren Nokia, geçtiğimiz Temmuz ayında Çinli üretici Oppo ve OnePlus'a karşı patent davası başvurusunda bulunmuştu. Bildirilenlere göre itiraz talepleri olumsuz sonuçlanan her iki marka, Almanya pazarından çekilecek gibi görünüyor.

    Cihazlar desteklenmeye devam edecek

    Açılan davada, kendi 5G teknolojilerinin herhangi bir ödeme yapmadan Oppo ve OnePlus tarafından çalındığını iddia eden Nokia’nın halihazırda birçok teknoloji devi ile patent anlaşmaları bulunuyor. Ancak bundan en zararlı çıkan Oppo ve OnePlus oldu diyebiliriz. Yakın zamanda Nokia lehine verilen kararın ardından bugün her iki akıllı telefon üreticisi de, Almanya’da resmi cihaz satışlarını durdurduğunu duyurdu.

    Yaşanan gelişme sonrasında yasal anlaşmazlığı çözmek için aktif olarak çalıştıklarını belirten OnePlus, kullanıcıların düzenli yazılım güncellemeleri almaya devam edeceğini ve bugüne kadar satılan cihazların destekleneceğini belirtti. Yeni karar şu an için yalnızca Almanya’da geçerli olsa da, davanın diğer Avrupa ülkelerinde sonuçlanması bekleniyor.

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