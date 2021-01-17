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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD’nin ardından Rusya da Açık Semalar Anlaşmasından ayrılma kararı aldı

    Silah kontrolü, şeffaflık ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak maksadıyla imzalanan Açık Semalar Anlaşması'nın ikinci süper gücü Rusya da ABD'nin ardından anlaşmadan ayrılacağını duyurdu.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    ABD’nin ardından Rusya da Açık Semalar Anlaşmasından ayrılma kararı aldı
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    Askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı (ASA) imzalayan ülkeler arasında bulunan iki süper güçten ikincisi de anlaşmadan ayrılacağını duyurdu.

    1992 yılında 34 ülkenin katılımıyla imzalanan ve 2 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren anlaşmadan ayrılan ABD’yi takip etme kararı alan Rusya da ASA’dan çıkacak. O dönem Donald Trump yönetiminde olan ABD hükümetinin 22 Mayıs 2020’de aldığı karar kapsamında beklenmesi gereken 6 aylık sürenin dolmasını müteakip, ASA’ya imza atan süper güçlerinden ilki olan ülke 22 Kasım 2020 itibariyle anlaşmadan çekilmişti.

    Ayrıca Bkz. "Mars yüzeyini kazmaya çalışan InSight’ın görevi, başarısızlık nedeniyle sonlandırıldı"

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    ABD’nin anlaşmadan çekilmeye gerekçe olarak, Rusya’nın uçuşa yasak olan Hawaii ve diğer bazı Amerikan üsleri üzerinde uçuşlar düzenlediğini tespit etmesi gösterilmişti. Aynı dönemde Rusya ise ABD’yi suçlayarak ülkenin, Rusya’daki Kaliningrad ve Gürcistan’daki üsler üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

    Çıkar dengeleri ciddi zarar gördü

    Rusya’nın anlaşmadan çekilmesine yönelik ülke dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada “Anlaşmaya imza atan ülkeler arasından sağlanan çıkar dengesinin büyük bir zarar gördüğü değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verildi. Rusya ayrıca, ABD’nin anlaşmadan çekilmesini müteakip Moskova yönetiminin anlaşmayı canlı tutma çabasına Washington’a bağlı müttefiklerin kayıtsız kaldığını da söyledi.

    ABD’nin ardından Rusya da Açık Semalar Anlaşmasından ayrılma kararı aldı
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    Ülkemizin de imza koyduğu ASA, dünya üzerinde bugüne kadar imzalanmış en teknik ve detaylı anlaşma olarak gösteriliyor. Anlaşmanın dikkat çekici bir diğer özelliği ise teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenmesi gerekliliği olarak gösteriliyor. (Kaynak)

    Anlaşmanın genel kurallarına aşağıda göz atabilirsiniz

    • Gözlem uçuşu mesafesi ülkenin arazisinin büyüklüğü ile orantılı olarak hesaplanır.
    • Gözleyen taraf Antlaşma kurallarına uymak kaydı ile istediği rotayı uçmakta serbesttir. Gözlenen ülke sadece güvenlik, meteoroloji gibi konularda uyarılarda bulunabilir ancak uçup uçmama kararı gözleyen ülkeye ait olup hiçbir yasak bölge sınırlaması bulunmaz.
    • Gözlenen ülke uçuş güvenliği, hava yolu trafikleri gibi konularda gerekli koordineleri yapar.
    • Gözlem uçuşu esnasında antlaşmaya taraf olmayan ülke topraklarına 10 km'den daha fazla yaklaşılmaz.
    • Gözlem uçağı optik, infrared(IR), radar elektromanyetik bandlarında panoramik, framing, video ve SAR algılayıcıları ile donatılabilirler.
    • ASA Gözlem Uçağı üzerinde bulunan ve gözlem uçuşunda kullanılacak tüm algılayıcıların taraf ülkelerin gönderdiği uçuş, uzaktan algılama ve antlaşma uzmanları tarafından belgelenmesi (onaylanması) gereklidir.
    • Sanayi casusluğu yapılmaması için gözlem uçuşu esnasında optik algılayıcılar ile 30 cm, IR algılayıcılar ile 50 cm, SAR prensibine çalışan algılayıcılarla ise 3 m'den daha iyi çözünürlüklü görüntü alınmaz.
    • Gözlem uçuşu farklı ülkelerle müşterek olarak icra edilebilir.
    • Gözlem uçuşundan elde edilen görüntüler antlaşmaya dahil diğer ülkeler tarafından istendiğinde paylaşılabilir (görüntülerin paylaşıldığı tüm üye ülkelere duyurulur).


    https://www.defensenews.com/air/2021/01/15/russia-follows-us-to-withdraw-from-open-skies-treaty/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    6 saat önce
    Xandive

    damn

    6 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    14 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    14 saat önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fearless_tr (Cengiz ................) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Cok az kaldi, bu adamlarin Rusya'yi bu kadar ablukaya almasinin tek bir nedeni var oda elindeki ucsuz bucaksiz verimli kullanilmayan topraklar.Rusya'nin elinde nükleer gücü olmasaydi simdiye param parca etmislerdi ülkeyi.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dünya savaşına doğru adım atılıyor yavaş yavaş. Avrupa'da İslam karşıtı söylemlerin ve eylemlerin artması, Amerika'da ki huzursuzlukların dinmesi için yeni yönetimin en azından bir savaş çıkarması gerekliliği (iç siyasette kendilerini güçlü göstermek adına), Rusya ve Çin'in süper güçlerini deneme istekleri, İsrail'in her fırsatta İslam ülkeleri üzerinden bölgeyi kaşıması vb olaylar büyük bir savaşın çıkabileceği konusunda beni olumsuz düşüncelere sevk ediyor.
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    gidi (gidi gidi) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu tarz anlasmalara Turkiye den baska uyan yoktur her halde
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    Portraitclub 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zaten 7/24 uydulardan görüntülüyorlar böyle bir anlaşmanın olması bile anlamsız.
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