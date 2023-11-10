ABD’nin benzersiz tasarımlı drone’u donanma tarafından test edildi

Tam Boyutta Gör Pterodynamics, benzersiz ve etkileyici Transwing insansız hava aracını ABD Donanması ile deniz denemelerine çıkardı ve hareketli bir hedefe otonom olarak iniş yapabilme kabiliyetini gösterdi. Transwing tasarımı havacılıkta nadir görülse de dihedral katlanır kanatları ona olağanüstü bir menzil ve kargo kapasitesi sağlıyor.

Benzersiz bir tasarıma sahip

Tam Boyutta Gör Transwing özünde, seyir kabiliyetine sahip, modlar arası geçiş yapabilen eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) uçak gövdesi ancak havada asılı kalma ve seyir modları arasında şekil değiştirme becerisi onu gördüğümüz en akıllı uçaklardan biri yapıyor. Drone, dihedral menteşeler üzerinde, kanatları yatay düzlemde tamamen açılmış durumdayken dikey düzlemde yanlara doğru katlanıyor. Sabit halde 4 pervaneye sahip olan aracın kanatları katlandığında tamamen yataydan dikey olarak yukarı bakacak şekilde dönüyorlar. Haliyle Transwing, yerde küçük alan kaplarken havada ise büyük kanat açıklığına sahip bir uçak halini alıyor.

Transwing’in tasarımsal becerisi onu gördüğümüz en hafif, en yüksek kaldırma ve en düşük sürtünmeli VTOL uçak gövdesi tasarımı haline getiriyor ve ona geleneksel tasarımların yapabileceğinin çok ötesinde yük kapasitesi ve menzil sağlıyor. Pterodynamics halihazırda bir dizi prototip üretmiş durumda. Şu anki mevcut model ise 4 metre kanat açıklığına sahip X-P4. Maksimum 38 kg kalkış ağırlığına sahip araç dahili bataryasıyla 111 km menzil kat edebiliyor. Ulaştığı maksimum sürat ise 185 km/s. Ancak bunları çok fazla göz önüne almamak gerekiyor zira bunlar prototip verilerine ait.

Tam Boyutta Gör Bu özelliklerin yanında Transwing, otonom olarak uçuyor ve Pterodynamics ekibi onu hareket eden bir kamyonun arkası gibi hareketli hedeflere inmek üzere eğitiyor. Bu kabiliyetinin ötesinde ABD Donanması’nın Transwing’e olan ilgisi ise yüksek menzilinden kaynaklanıyor. ABD Donanması Transwing’i gemiden kıyıya lojistik platformu olarak kullanmak istiyor. Transwing X-P4, geçtiğimiz günlerde USNS Burlington'ın güvertesinden dokuz otonom uçuş gerçekleştirdi. Bu testi de aşağıdaki videon izleyebilirsiniz.

X-P4, taşımak için iki kişiye ihtiyaç duyan oldukça ağır bir drone olsa da, Pterodynamics daha da büyük drone'lar üretmeyi planlıyor. Planlanan X-P5 modeli, 6.7 metre kanat açıklığına sahip olacak ve hibrit bir güç sistemi kullanarak 925 km menzil sağlayacak. Planlanan bir diğer X-P6 ise 9.1 metre kanat açıklığı ile 1.574 km menzil hedefleyen turbojeneratörlü güç aktarma sistemine sahip olacak.

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