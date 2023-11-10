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    Anlık Bildirim

    ABD’nin benzersiz tasarımlı drone’u donanma tarafından test edildi

    Pterodynamics tarafından geliştirilen Transwing insansız hava aracını ABD Donanması ile testlere çıktı. Drone, test kapsamında hedeflerini başarıyla yerini getirdi.
    ABD’nin benzersiz drone’u donanma tarafından test edildi Tam Boyutta Gör
    Pterodynamics, benzersiz ve etkileyici Transwing insansız hava aracını ABD Donanması ile deniz denemelerine çıkardı ve hareketli bir hedefe otonom olarak iniş yapabilme kabiliyetini gösterdi. Transwing tasarımı havacılıkta nadir görülse de dihedral katlanır kanatları ona olağanüstü bir menzil ve kargo kapasitesi sağlıyor.

    Benzersiz bir tasarıma sahip

    ABD’nin benzersiz drone’u donanma tarafından test edildi Tam Boyutta Gör
    Transwing özünde, seyir kabiliyetine sahip, modlar arası geçiş yapabilen eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) uçak gövdesi ancak havada asılı kalma ve seyir modları arasında şekil değiştirme becerisi onu gördüğümüz en akıllı uçaklardan biri yapıyor. Drone, dihedral menteşeler üzerinde, kanatları yatay düzlemde tamamen açılmış durumdayken dikey düzlemde yanlara doğru katlanıyor. Sabit halde 4 pervaneye sahip olan aracın kanatları katlandığında tamamen yataydan dikey olarak yukarı bakacak şekilde dönüyorlar. Haliyle Transwing, yerde küçük alan kaplarken havada ise büyük kanat açıklığına sahip bir uçak halini alıyor.

    Transwing’in tasarımsal becerisi onu gördüğümüz en hafif, en yüksek kaldırma ve en düşük sürtünmeli VTOL uçak gövdesi tasarımı haline getiriyor ve ona geleneksel tasarımların yapabileceğinin çok ötesinde yük kapasitesi ve menzil sağlıyor. Pterodynamics halihazırda bir dizi prototip üretmiş durumda. Şu anki mevcut model ise 4 metre kanat açıklığına sahip X-P4. Maksimum 38 kg kalkış ağırlığına sahip araç dahili bataryasıyla 111 km menzil kat edebiliyor. Ulaştığı maksimum sürat ise 185 km/s. Ancak bunları çok fazla göz önüne almamak gerekiyor zira bunlar prototip verilerine ait.

    ABD’nin benzersiz drone’u donanma tarafından test edildi Tam Boyutta Gör
    Bu özelliklerin yanında Transwing, otonom olarak uçuyor ve Pterodynamics ekibi onu hareket eden bir kamyonun arkası gibi hareketli hedeflere inmek üzere eğitiyor. Bu kabiliyetinin ötesinde ABD Donanması’nın Transwing’e olan ilgisi ise yüksek menzilinden kaynaklanıyor. ABD Donanması Transwing’i gemiden kıyıya lojistik platformu olarak kullanmak istiyor. Transwing X-P4, geçtiğimiz günlerde USNS Burlington'ın güvertesinden dokuz otonom uçuş gerçekleştirdi. Bu testi de aşağıdaki videon izleyebilirsiniz.

    X-P4, taşımak için iki kişiye ihtiyaç duyan oldukça ağır bir drone olsa da, Pterodynamics daha da büyük drone'lar üretmeyi planlıyor. Planlanan X-P5 modeli, 6.7 metre kanat açıklığına sahip olacak ve hibrit bir güç sistemi kullanarak 925 km menzil sağlayacak. Planlanan bir diğer X-P6 ise 9.1 metre kanat açıklığı ile 1.574 km menzil hedefleyen turbojeneratörlü güç aktarma sistemine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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