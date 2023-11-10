ABD’nin benzersiz tasarımlı drone’u donanma tarafından test edildi

Transwing’in tasarımsal becerisi onu gördüğümüz en hafif, en yüksek kaldırma ve en düşük sürtünmeli VTOL uçak gövdesi tasarımı haline getiriyor ve ona geleneksel tasarımların yapabileceğinin çok ötesinde yük kapasitesi ve menzil sağlıyor. Pterodynamics halihazırda bir dizi prototip üretmiş durumda. Şu anki mevcut model ise 4 metre kanat açıklığına sahip X-P4. Maksimum 38 kg kalkış ağırlığına sahip araç dahili bataryasıyla 111 km menzil kat edebiliyor. Ulaştığı maksimum sürat ise 185 km/s. Ancak bunları çok fazla göz önüne almamak gerekiyor zira bunlar prototip verilerine ait.
X-P4, taşımak için iki kişiye ihtiyaç duyan oldukça ağır bir drone olsa da, Pterodynamics daha da büyük drone'lar üretmeyi planlıyor. Planlanan X-P5 modeli, 6.7 metre kanat açıklığına sahip olacak ve hibrit bir güç sistemi kullanarak 925 km menzil sağlayacak. Planlanan bir diğer X-P6 ise 9.1 metre kanat açıklığı ile 1.574 km menzil hedefleyen turbojeneratörlü güç aktarma sistemine sahip olacak.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.