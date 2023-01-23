ABD’nin Çin ile girdiği teknoloji savaşına Hollanda ve Japonya da katılıyor

Japonya ve Hollanda, Çin yaptırımlarına katılmak üzere
Aylarca süren spekülasyon ve diyalogdan sonra, Japonya ve Hollanda, yarı iletken teknolojisinin Çin'e ihracatını durdurmak için ABD ile el ele verecek gibi görünüyor. ABD, yarı iletkenler için en büyük Entegre Cihaz Üreticileri (IDM) grubuna sahip olsa da yarı iletken endüstrisi için lider otomatik test ekipmanı (ATE) üreticisi Japon Advantest, Tokyo Electron, Haribo, Hitachi ve Kokusai sektörün önemli oyuncuları konumunda. Öte yandan çip üreticilerine entegre devre modellerini üretmek için donanım, yazılım ve hizmetler sağlayan yarı iletken endüstrisinin lider tedarikçisi Hollandalı ASML Holding firması da Avrupa’nın parlayan değerlerinden birisi.
Ek olarak Japon yarı iletken endüstrisinin yükselişinin arkasındaki isim olan Akira Amari, Bloomberg News'e ülkesinin Çin'in çip emellerini kontrol altına almak için ABD'ye katılması gerektiğini belirtti. Japon ve Hollanda Hükümetleri yaptırımlarıyla ABD kadar ileri gitmeyecek olsa da, bu iki ülkeden gelecek yeni kısıtlamalarla Pekin’in kendisini zor durumda bulacağı söyleniyor. ABD, Japonya ve Hollanda birlikte hareket ederse, Çin'in gelişmiş yarı iletkenler inşa edecek teknolojiye veya ekipmana erişimi olmayacak.
Yapay zeka ve kuantum bilişimde dünya lideri olmayı hedefleyen Çin'in bu hedefe ulaşabilmesi için kesintisiz bir yarı iletken arzına ihtiyacı var. Ancak salgın kısıtlamaları ve devam eden kapsamlı ABD yaptırımları ülkeyi oldukça zorluyor. Yarı iletkenler ve çip teknolojileri önümüzdeki yılların en değerli ürünleri konumunda olacak. Bir süre önce Intel CEO’su Pat Gelsinger, yarı iletkenin petrolden daha önemli hale geldiğini belirtmişti.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-19/us-poised-to-get-help-on-china-chip-crackdown-from-dutch-japan https://www.gizmochina.com/2023/01/23/china-major-threat-semiconductor-autonomy-japan-netherlands-tech-war/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....