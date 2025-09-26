ABD'nin şebeke ölçekli ilk sodyum iyon bataryası hizmete girdi: Avantajları neler?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli Peak Energy, ABD’nin şebeke ölçeğindeki ilk sodyum-iyon bataryasını hizmete aldığını açıkladı. 3,5 MWh kapasiteli batarya, gelecekte uygun fiyatlı enerji depolamanın önünü açması bakımından önemli bir kilometre taşı niteliğinde.

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz sodyum-iyon bataryalar, ucuz ve bol miktarda bulunan malzemeler kullanması, sıcak ya da soğuk havalarda çalışabilmesi gibi önemli avantajlara sahip. Bu da onları, enerji depolama alanında oldukça uygun bir alternatif haline getiriyor.

Sistemin avantajları neler?

Peak Energy’nin tasarımı da sodyum iyon pillerin bu avantajını kullanıyor ve aktif soğutma yerine tamamen pasif soğutmayı kullanıyor. Bu da hareketli parça kullanımını ortadan kaldırarak maliyetleri düşürüyor ve bakım masraflarını azaltıyor.

Şirket sisteminin, GWh başına yıllık en az 1 milyon dolar işletme tasarrufu sağladığını, yardımcı güç kullanımını %90 azalttığını, LFP (lityum demir fosfat) bataryalara göre ömür boyu maliyetinin %20 düşük olduğunu ve 20 yıllık proje ömrü boyunca pil bozulmasında %33 azalma sağladığını söylüyor.

Peak Energy’nin NFPP (sodyum-iyon fosfat pirofosfat) batarya sistemi, Temmuz’da tanıtılmıştı. Sistem şimdi Colorado’daki SolarTac merkezinde çalışıyor ve dokuz kamu hizmeti şirketi ve bağımsız üreticiyle birlikte işletiliyor. Şirket, gerçek performans verilerini toplayıp paydaşlarıyla paylaşacak. Ticari ölçekli projelerin ise 2027’de başlaması bekleniyor.

