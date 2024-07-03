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    Dünyanın en büyük sodyum-iyon enerji depolama sistemi faaliyete geçti

    Bataryalı enerji depolama alanında sınırlar zorlanmaya devam ediliyor. Çin, 100 MW/200 MWh sodyum-iyon enerji depolama projesinin ilk aşaması şebekeye bağladığını açıkladı.
    Dünyanın en büyük sodyum-iyon bataryası faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Fosil yakıtlardan uzaklaşılıp yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş hızlanırken güneş ve rüzgardan elde edilen enerjiyi depolamak da giderek daha önemli hale geliyor. Zira yenilenebilir kaynakların kesintili üretimi nedeniyle şebekede dalgalanma yaratmadan stabil bir enerji arzı sağlamak gerekiyor. Bu da yoğun enerji üretimi dönemlerinde enerji depolama sistemleri ile elektriği depolamaktan geçiyor. Çin'in devlete ait enerji üretim şirketi Datang Group, 100 MW/200 MWh sodyum-iyon enerji depolama projesinin ilk aşamasını şebekeye bağladığını açıkladı.

    Sodyum-iyon enerji depolama büyüyor

    Qianjiang adlı proje kapsamında 50 MW/100 MWh'lık kapasitenin faaliyete geçtiği belirtildi. Böylelikle dünyanın en büyük sodyum-iyon batarya enerji depolama sistemi devreye alınmış olundu. Yüksek depolama yoğunlukları nedeniyle enerji depolama sistemlerinde ağırlıklı olarak lityum-iyon bataryalar kullanılıyor. Ancak bu bataryalar ekstrem koşullara karşı hassaslar. Bu nedenle daha kullanıcı dostu bir alternatif olan sodyum-iyon bataryalar tercih ediliyor.

    Dünyanın en büyük sodyum-iyon bataryası faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Bu bataryalar bol miktarda bulunan ve lityum için gereken kapsamlı madencilikten daha kolay elde edilebilen sodyumdan yapılıyor. Bu da bataryaların daha uygun maliyetli olmasını sağlıyor. Ayrıca bu bataryalar ekstrem koşullara da dayanıklı. Datang Group’a göre sodyum-iyon bataryalar eksi 20 derecede yüzde 85 şarj ve deşarj verimliliği sağlayabiliyor. Ek olarak 60 derecede 1.500 şarj ve deşarj döngüsü garanti edilebiliyor.

    Datang Group’un projesinde HiNa Battery Technology tarafından tedarik edilen 185 amper-saatlik büyük kapasiteli sodyum iyon bataryaları kullanılıyor. Bu arada daha önceki en büyük operasyonel sodyum-iyon depolama sistemi 10 MWh kapasiteliydi ve yine Çin’de bulunuyordu. Datang Group’un Qianjiang tesisinde, sodyum-iyon batarya sistemi tek bir şarjla 100.000 kWh'ye kadar elektrik depolayacak ve 12.000 haneye enerji sağlayacak. Projeni yılda 13.000 ton karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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