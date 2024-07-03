Dünyanın en büyük sodyum-iyon enerji depolama sistemi faaliyete geçti

Sodyum-iyon enerji depolama büyüyor
Qianjiang adlı proje kapsamında 50 MW/100 MWh'lık kapasitenin faaliyete geçtiği belirtildi. Böylelikle dünyanın en büyük sodyum-iyon batarya enerji depolama sistemi devreye alınmış olundu. Yüksek depolama yoğunlukları nedeniyle enerji depolama sistemlerinde ağırlıklı olarak lityum-iyon bataryalar kullanılıyor. Ancak bu bataryalar ekstrem koşullara karşı hassaslar. Bu nedenle daha kullanıcı dostu bir alternatif olan sodyum-iyon bataryalar tercih ediliyor.
Datang Group’un projesinde HiNa Battery Technology tarafından tedarik edilen 185 amper-saatlik büyük kapasiteli sodyum iyon bataryaları kullanılıyor. Bu arada daha önceki en büyük operasyonel sodyum-iyon depolama sistemi 10 MWh kapasiteliydi ve yine Çin’de bulunuyordu. Datang Group’un Qianjiang tesisinde, sodyum-iyon batarya sistemi tek bir şarjla 100.000 kWh'ye kadar elektrik depolayacak ve 12.000 haneye enerji sağlayacak. Projeni yılda 13.000 ton karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.