Tam Boyutta Gör Kripto para sektöründe her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle düzenleme konusunda birçok yeni adımlar atılmaya başlandı. Son olarak çıkan haberlere göre; ABD senatörleri, Çevre Koruma Ajansı’nı (EPA) Bitcoin’in enerji kullanımını incelemeye yönlendirecek bir yasa tasarısı sundu.

Jeff Merkley, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Kârlarını temiz enerji geleceğimiz vaadinin önüne koyarak, iklim değişikliğine karşı mücadelemizde onlarca yıllık ilerlemeyi baltalıyor. Kripto madenciliği şirketlerinin sera gazı emisyonlarını bildirmelerini sağlamak”

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Son olarak kripto madenciliğinin ABD enerji hedeflerini ve yerel elektrik şebekelerini tehdit ettiğine dikkat çeken milletvekilleri, kripto Varlık Çevresel Şeffaflık Yasası'nın EPA'yı 5 megavattan fazla güç kullanan madencilerin sera gazı emisyonları üzerindeki etkisini inceleyen bir rapor hazırlamaya yönlendirdi.

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ABD senatörlerinden kripto para madenciliği için yasa tasarısı