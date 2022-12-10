ABD senatörlerinden kripto para madenciliği için yasa tasarısı

Jeff Merkley, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Kârlarını temiz enerji geleceğimiz vaadinin önüne koyarak, iklim değişikliğine karşı mücadelemizde onlarca yıllık ilerlemeyi baltalıyor. Kripto madenciliği şirketlerinin sera gazı emisyonlarını bildirmelerini sağlamak”
Son olarak kripto madenciliğinin ABD enerji hedeflerini ve yerel elektrik şebekelerini tehdit ettiğine dikkat çeken milletvekilleri, kripto Varlık Çevresel Şeffaflık Yasası'nın EPA'yı 5 megavattan fazla güç kullanan madencilerin sera gazı emisyonları üzerindeki etkisini inceleyen bir rapor hazırlamaya yönlendirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım