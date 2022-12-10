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    Anlık Bildirim

    ABD senatörlerinden kripto para madenciliği için yasa tasarısı

    ABD Senatörleri Ed Markey ve Jeff Merkley ve Temsilci Jared Huffman, kabul edilmesi halinde Çevre Koruma Dairesi’ni enerji kullanımını incelemeye yönlendirecek bir yasa tasarısı sundu.
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    ABD senatörlerinden kripto para madenciliği için yasa tasarısı Tam Boyutta Gör
    Kripto para sektöründe her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle düzenleme konusunda birçok yeni adımlar atılmaya başlandı. Son olarak çıkan haberlere göre; ABD senatörleri, Çevre Koruma Ajansı’nı (EPA) Bitcoin’in enerji kullanımını incelemeye yönlendirecek bir yasa tasarısı sundu. 

    Jeff Merkley, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Kârlarını temiz enerji geleceğimiz vaadinin önüne koyarak, iklim değişikliğine karşı mücadelemizde onlarca yıllık ilerlemeyi baltalıyor. Kripto madenciliği şirketlerinin sera gazı emisyonlarını bildirmelerini sağlamak”

    Son olarak kripto madenciliğinin ABD enerji hedeflerini ve yerel elektrik şebekelerini tehdit ettiğine dikkat çeken milletvekilleri, kripto Varlık Çevresel Şeffaflık Yasası'nın EPA'yı 5 megavattan fazla güç kullanan madencilerin sera gazı emisyonları üzerindeki etkisini inceleyen bir rapor hazırlamaya yönlendirdi.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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