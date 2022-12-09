GameStop kripto para çalışmalarına ara veriyor

GameStop CEO’su Matt Furlong, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
"Oyun dünyasında kripto varlıklar için uzun vadeli potansiyel olduğuna inanmaya devam etsek de, bu alanda anlamlı hissedar sermayesini riske atmadık ve etmeyeceğiz."
Son olarak Bbu yılın başlarında şirket, bu alanları geleceğin oyuncuları için giderek daha alakalı olarak nitelendiren büyüme yolları olarak kripto paraya, NFT’ler ve Web3 uygulamalarına baktığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım