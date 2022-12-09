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    GameStop kripto para çalışmalarına ara veriyor

    GameStop, üçüncü çeyrekte zarara ulaştıktan sonra artık kripto para birimlerine odaklanmayacağını duyurdu. Kripto para çalışmalarını en aza indirdiğini ve herhangi bir token tutmadığını açıkladı.
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    GameStop kripto para çalışmalarına ara veriyor Tam Boyutta Gör
    Kripto sektörü FTX borsasının iflası ile zorlu bir dönemden geçiyor. Birçok kripto odaklı şirket çalışmalarını yavaşlatmaya başladı. Son olarak çıkan haberlere göre; oyun perakendecisi GameStop, üçüncü çeyrekte 94,7 milyon dolarlık net zarara ulaştıktan ve kripto varlıklar departmanındaki personeli işten çıkardıktan sonra artık kripto para birimlerine odaklanmayacağını açıkladı.

    GameStop CEO’su Matt Furlong, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    "Oyun dünyasında kripto varlıklar için uzun vadeli potansiyel olduğuna inanmaya devam etsek de, bu alanda anlamlı hissedar sermayesini riske atmadık ve etmeyeceğiz."

    Son olarak Bbu yılın başlarında şirket, bu alanları geleceğin oyuncuları için giderek daha alakalı olarak nitelendiren büyüme yolları olarak kripto paraya, NFT’ler ve Web3 uygulamalarına baktığını söyledi.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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