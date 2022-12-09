Tam Boyutta Gör Kripto sektörü FTX borsasının iflası ile zorlu bir dönemden geçiyor. Birçok kripto odaklı şirket çalışmalarını yavaşlatmaya başladı. Son olarak çıkan haberlere göre; oyun perakendecisi GameStop, üçüncü çeyrekte 94,7 milyon dolarlık net zarara ulaştıktan ve kripto varlıklar departmanındaki personeli işten çıkardıktan sonra artık kripto para birimlerine odaklanmayacağını açıkladı.

GameStop işten çıkarmalara başladı 3 gün önce eklendi

GameStop CEO’su Matt Furlong, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

"Oyun dünyasında kripto varlıklar için uzun vadeli potansiyel olduğuna inanmaya devam etsek de, bu alanda anlamlı hissedar sermayesini riske atmadık ve etmeyeceğiz."

Son olarak Bbu yılın başlarında şirket, bu alanları geleceğin oyuncuları için giderek daha alakalı olarak nitelendiren büyüme yolları olarak kripto paraya, NFT’ler ve Web3 uygulamalarına baktığını söyledi.

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GameStop kripto para çalışmalarına ara veriyor