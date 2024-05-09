ABD’ye gövde gösterisi: Huawei, Pura 70 serisinde kendi belleklerini de kullanıyor!

Huawei’den kendi kendime yeterim sinyali
Pura 70 serisinde Huawei’nin SMIC tarafından üretilen kendi HiSilicon Kirin 9010 işlemcisinin kullanıldığını zaten biliyorduk. Ancak iFixit ve TechSearch International tarafından yapılan incelemeler ilk defa bu telefonlarda HiSilicon tarafından paketlenen NAND bellekleri ve yine Çinliler tarafından üretilen bazı diğer bileşenleri ortaya koyuyor.
iFixit'in baş söküm teknisyeni Shahram Mokhtari’ye göre Pura 70 serisindeki yerlilik oranı kesinlikle Mate 60 serisinden daha yüksek. Mokhtari, telefonu söktüğünüzde gördüğünüz hemen hemen her şeyin Çin üretimi olduğunun altını çiziyor.
Hatırlanacağı üzere Pura 70 serisi geçtiğimiz ay dört model olarak piyasaya çıkmıştı. Aynı zamanda Huawei Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modelleri çok yakında Türkiye’de de satışa çıkacak.
iFixit, ilgili NAND çipinin hangi üretici tarafından üretildiğini tespit edemediğini ancak cihazdaki bellek denetleyicisinin de HiSilicon tarafından üretildiğini söylüyor.
Tüm bunlar, Huawei’nin yerinde saymadığını ve her nesilde Çinli tedarikçi sayısını artırdığını gösteriyor. Esas merak edilen şey ise SMIC’in üretim sürecinde ilerleyip ilerleyemeyeceği. Kirin 9010 ve Kirin 9000s, SMIC’ın ikinci nesil 7nm N+2 üretim sürecini kullanıyor. Kirin 9010, selefine göre minimal düzeyde performans iyileştirmesi sunuyor ve bu, saat hızlarından kaynaklanıyor. Çin’in 7nm ve daha gelişmiş üretim süreçlerine geçmesi istenmiyor zaten ABD’nin yaptırımları da bunu yavaşlatmayı amaçlıyor. Şimdilik bunda başarı sağlanmış ve gelişim yavaşlatılmış gibi görünüyor ancak SMIC, yıl sonuna kadar 5nm sürecine geçmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.