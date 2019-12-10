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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak

    ABD'nin savunma sanayi bütçesinin tasarı görüşmeleri sonuçlanmak üzere. Tasarının tamamlanan kısmında Türkiye'nin F-35 savaş uçakları ile ilgili kritik bir detay bulunuyor.
    2 gün
    10,2b
    2
    52
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak
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    Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı polemiği devam ediyor. Türkiye, Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemi tedarik ettiği için ABD’nin yaptırımına maruz kaldı. Türkiye, S-400 siparişinde geri adım atmadığı için Temmuz ayında F-35 savaş uçağı programındaki varlığı askıya alındı.

    ABD şimdi de Türkiye için üretilen F-35 savaş uçaklarını satın almak için resmi girişimde bulundu. Türkiye'nin uçaklarının satın alınması için 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen savunma bütçesinden kaynak ayrılıyor. Söz konusu uçakların alımı amacıyla 440 milyon dolarlık fon ayrılması öngörülüyor.

    S-400 alım işlemine devam ettiğimiz için yaptırımlar devam edecek

    Yasanın Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda Türkiye'ye Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de"

    Lockheed Martin'in açıklamasına göre Türk şirketlerin F-35 için parça üretimi Mart 2020’de durduruluyor. Türkiye, bu tarihten projedeki üretici ülkeler arasından silinecek. Türkiye'nin programdan çıkarılmasından dolayı ortaya çıkabilecek yedek parça açığı için de fon sağlanması öngörülen bütçe raporunda, "Savunma Bakanı'nın Türk F-35A uçakları satın alınmadan önce gerekli destek ekipmanının üretildiğini ve Türk F-35A uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri F-35A filosuna entegre edilecek şekilde yapılandırıldığını teyit etmesini gerektiren bir hüküm eklenmesi öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.



    https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-turk-f-35-ucaklarini-satin-alacak/1669025 Yorum Yaz
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    cengizhan72 2 gün en beğenilen
    Yarın birgün 3.Dünya savaşında abd'mi koruyacak bizi ? Savunma sistemi alıyoruz diye adamları yaptırmına bakın ! Çokta FİFİ. Müttefik demeye bin şahit lazım artık.
    Yarın birgün 3.Dünya savaşında abd'mi koruyacak bizi ? Savunma sistemi alıyoruz diye adamları yaptırmına bakın ! Çokta FİFİ. Müttefik demeye bin şahit lazım art...
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    Yanıtla +109
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    LeonEyes 2 gün
    çok güzel oluyor gerçekten sayenizde ihalarımız helikopterlerimiz silahlarımız oldu, daha çok yaptırım bekliyorum ki daha çok şeylere imza atalım :)
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    FatihAsl 2 gün
    son dakikaya kadar blöf yapacaklar sonrasında F35 leri verecekler. umarım yanılırım ve F35 leri vermezler
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    muammer816 10 sa.
    acilen takviye s400 ve su35 alım anlaşması yapılmalıdır.f35 ve patriot hikayeleri artık gündemimizde olmamalıdır.
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    onatba 15 sa. cabriyo
    Gidip su-57 alsan bahsettigin ülkelere karşı kullanabilecek misin? Gene kullanamayacaksın. J-20 alsan bile kullanamayacaksın...

    Kendin üretmedigin sürece kimse bu tarz bir silahi sana kullan diye vermez. Yapilan yatirima harcanan emeklere bakarsan niye bi F35 yada su57 yada j20 yapamadigimizi anlarsin.
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    lextor 16 sa.
    Yılların emeğinin çöpe gitmesi üzücü. Siyaset çok kötü bir şey.
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    onatba 1 gün sericik
    Nasil ispat etmis degil :))) Gövde tasarimi sir olmayan ve uzerinde bir o kadar sirlarla dolu elektronik harp unsurlari olan bir ucaktan bahsetmek, yeteneklerini tartismak herhangi bir hukumeti desteklemek degildir. Konuda zaten sadece F35 degil, bu soylediklerim butun 5.gen fighterlar icin gecerli. F 35 5.gen ucaklarin simgesi halinde ve konunun basligi, bu sebeple bu konuda yorum yapiliyor.



    Propaganda boş insanların boş insanlari etkilemek icin kullandigi yöntemlerden sadece biridir. Bu konu, bilgili insanlar için bir propaganda unsuru olmaktan ötedir.



    Eger konu ile ilgili bilgileriniz varsa ve paylasmak isterseniz sevinirim.
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    TalihsizSerüvenci 1 gün yeni yorumcu
    Dolarda yerim hazır, bekliyorum. Birileri üzülürsün demişti ama sıkıntı yok. Devalüasyon olsa bile on numara 5 yıldız.
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    cronus75 1 gün
    Süper haber, harika!
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    cabriyo 1 gün
    F35i alıp yunanistana ermenistana karşı kullanacağımızı zannediyor bazıları. Abd izin vermediğinde kullanamayacağımız uçağı neden istiyorsunuz? bu abd türkiye ile yanyana ruslara karşı savaşacağına, gider ruslarla anlaşır savaşmaya gerek yok gel türkiyeyi yarı yarıya bölüşelim der. aynı suriyede yaptığı gibi. gerçek dünyaya gelin abd askeri ile rus askeri yıllardır burun buruna. daha tek bir mermi sıkmadılar birbirlerine. ikiside güzelce yiyor suriyeyi. türkiye için birbirini yok edeceklerinimi zannediyorsunuz? sana f35 i verir paranı alır kullandırtmaz. kıbrıs çıkartmasında paraşüt vermediler. gerekli paraşütler bursada dikildi. uçağımızı da kendimiz yapmalıyız. yoksa bunlar yedek parça vermez vs kullandırtmaz o uçağı.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    DH Misafiri 1 gün
    Zararı yok, bunun ABD için ek maaliyetini düşünün bizim için ise yarın düşmanımız olacak ülkeye verdiğimiz kritik bilgileri düşünün. Size hergün 100 lira birisi verse yan gelip yatarsınız ama birgün size artık para vermeyeceğim derse ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışırsınız. İşin sonunda birgün adam istese de size veremeyecek işte o zaman zor olurdu. Bize bloke koyan ülkeler aslında farkında olmadan bizi geliştiriyorlar.
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    DH Misafiri 1 gün
    kaç yüz bin milyon tane ürettinde bu kadar çok seviniyorsun, almanya savaşı neden kaybetmiş tarihden bir habersiz cahil, düzenli ordu karşısında senin o ürettiklerin anca bir karıncayı halledebilir.
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    DH Misafiri 1 gün
    şu şansa bakki dolarıda, uçağı üreten basıyor. değeri kağıt parasından fazla değil.
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