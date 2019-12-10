ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak

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Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı polemiği devam ediyor. Türkiye, Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemi tedarik ettiği için ABD’nin yaptırımına maruz kaldı. Türkiye, S-400 siparişinde geri adım atmadığı için Temmuz ayında F-35 savaş uçağı programındaki varlığı askıya alındı.

ABD şimdi de Türkiye için üretilen F-35 savaş uçaklarını satın almak için resmi girişimde bulundu. Türkiye'nin uçaklarının satın alınması için 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen savunma bütçesinden kaynak ayrılıyor. Söz konusu uçakların alımı amacıyla 440 milyon dolarlık fon ayrılması öngörülüyor.

S-400 alım işlemine devam ettiğimiz için yaptırımlar devam edecek

Yasanın Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda Türkiye'ye Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de"

Lockheed Martin'in açıklamasına göre Türk şirketlerin F-35 için parça üretimi Mart 2020’de durduruluyor. Türkiye, bu tarihten projedeki üretici ülkeler arasından silinecek. Türkiye'nin programdan çıkarılmasından dolayı ortaya çıkabilecek yedek parça açığı için de fon sağlanması öngörülen bütçe raporunda, "Savunma Bakanı'nın Türk F-35A uçakları satın alınmadan önce gerekli destek ekipmanının üretildiğini ve Türk F-35A uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri F-35A filosuna entegre edilecek şekilde yapılandırıldığını teyit etmesini gerektiren bir hüküm eklenmesi öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-turk-f-35-ucaklarini-satin-alacak/1669025