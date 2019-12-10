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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de

    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre küresel silah satışları 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 4,6 arttı. ASELSAN ve TUSAŞ da ilk 100'de yer buldu.
    2 gün
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de
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    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2018 yılında dünya çapında silah ve askeri teçhizat üretimi yapan en yüksek cirolu şirketler listesini yayınladı. Türkiye’den ASELSAN ve TUSAŞ’ın ilk 100’de yer aldığı listenin ilk beşinde ABD’li şirketler bulunuyor.

    ASELSAN ve TUSAŞ, toplam satışlarını yüzde 22 oranında artırarak 2 milyar 800 milyon dolara yükseltti. Türk savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden Aselsan, 2018 yılında satışlarını yüzde 41 artırarak cirosunu 1 milyar 700 milyon dolara çıkardı ve listenin 54. sırasındaki yerini korudu. TUSAŞ ise yüzde 0,5 oranındaki artışla 1 milyar 100 milyon dolar ciroya ulaşarak 84. sırada yer aldı.

    Silah satışları 2018'de yüzde 4,6 arttı

    Yayınlanan rapora göre, dünya genelindeki silah satışları 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 4,6, raporun tutulmaya başladığı 2002 yılına göre ise yüzde 47 oranında artış gösterdi. Sektördeki en büyük 100 şirket, 2018’de toplam 420 milyar dolarlık silah ve askeri hizmet satışı yaptı. Çinli şirketlerin “güvenilir olmayan istatistikler” nedeniyle listeye dahil edilmediğini de belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’nin en büyük İHA’sı Akıncı İHA havalandı"

    ABD'li şirketler toplam satışların yüzde 59'unu karşılamış

    Söz konusu listenin ilk beş sırasında ABD şirketleri bulunuyor: Lockheed Martin (47.260 milyar dolar), Boeing (29.150 milyar dolar), Northrop Group (26.190 milyar dolar), Raytheon (23.440 milyar dolar) ve General Dynamics (22 milyar dolar). Bu firmalar, toplamda 148 milyar dolarlık cirolarıyla listedeki tüm ülkelerin yaptığı satışların yüzde 35’ini oluşturuyor. Listede bulunan toplam 43 ABD’li şirket ise 2018 yılında tüm satışların yüzde 59’unu karşılamış.

    SIPRI tarafından hazırlanan listede ABD’den 43, Avrupa’dan 27, Rusya’dan 10, Japonya’dan 6, İsrail, Hindistan ve Güney Kore’den 3’er, Türkiye’den 2, Avustralya, Kanada ve Singapur’dan birer şirket bulunuyor.



    https://www.sipri.org/media/press-release/2019/global-arms-industry-rankings-sales-46-cent-worldwide-and-us-companies-dominate-top-5 Yorum Yaz
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    veteriner69 2 gün en beğenilen
    Amerikan'ın bu işten bu kadar çok para kazanması Dünya'da barışın hiç bir zaman sağlamayacağı sonucunu doğuruyor.
    Amerika Dünya'da ki bir çok çatışma ve savaşın sorumlusudur.
    Amerikan'ın bu işten bu kadar çok para kazanması Dünya'da barışın hiç bir zaman sağlamayacağı sonucunu doğuruyor. Amerika Dünya'da ki bir çok çatışma ve sa...
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    Yanıtla +22
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    FatihAsl 2 gün
    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Yandaş çıktı
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    faniseyler 2 gün
    Bu bizim artık pazar olmaktan kendi ayak üstünde duran hatta pazar arayan bir konuma geldiğinin göstergesi.
    CNN Türk ekranında bir tartışma programı seyrediyorum. İsmi lazım olmayan bir CHP'li arkadaş söz sırası kendisine gelince başlıyor anlatmaya...
    "Türkiye silahlı savunmaya 24 milyar TL para harcamış. Bu Türkiye açısından utanç verici bir durumdur. Terörle mücadele sadece silahla kazanılmaz. Demokratik yöntemler denenmiş olsa silaha bu kadar yatırım yapılmaz efendim" diyor.
    Hemen sağ tarafında oturan diğer iki muhalif isim, konuşmayı dinledikçe, "Adam haklı beyler" dercesine başını yukarı aşağı sallayıp duruyor.
    Söz sırası karşı tarafa geçiyor bu kez...
    Yanılmıyorsam Vatan Partili olan katılımcı "Türkiye silahlı savunmaya para harcamazsa, İstanbul'da İzmir'de, Kayseri’de bombalar patlamaya başlar. Bunu mu istiyorsunuz?" diye soruyor.
    Karşısındaki üçlü aynı anda, "Biz onu demek istemedik" diyor.
    "Silahlanmaya para harcanmazsa yanı başımızda terör devleti kurulur? Bunu mu istiyorsunuz?" diyor bu kez. Aynı üçlü yine aynı anda, "Hayır biz onu da demek istemedik" diye itiraz ediyor.
    "Türkiye silahlı savunmaya para harcamazsa Akdeniz'de kendi petrolümüzü arayamayız Bunu mu istiyorsunuz?" diyor. "Hayır efendim, ne alakası var biz onu mu dedik?" diyor karşı taraftakiler.
    "Türkiye silahlanmaya para harcamazsa terör yeniden baş gösterir, yeniden çukur ve hendeklerin kazıldığı günlere döneriz? Bu mudur isteğiniz?" diye soruyor.
    Karşı tarafta oturup, "Türkiye'nin silahlanmaya harcadığı para utanç vesilesidir" diyen arkadaş bu kez, "Yok yok, çarpıtıyorsunuz efendim" demeye başlıyor ve ekliyor: "Biz bunlarla mücadele edilmesin demiyoruz."
    Yahu arkadaş hasta mısınız yoksa manyak mısınız?
    Türkiye silahlanmaya bunlarla mücadele etmek için para harcıyor değil mi? Yani S-400'lerin leylek avlamak için alındığını, SİHA'ların, İHA'ların ve lazer güdümlü bombaların Arizona kertenkelesi avlamak için alındığını falan düşünmüyorsanız bu neyin kafasıdır söyler misiniz?
    Türkiye silahlı savunmaya yatırım yapmadan, Amerika'nın binlerce tır, yüzlerce uçak silah yardımı yaptığı YPG ile nasıl mücadele edecek söyler misiniz?
    Bu bizim artık pazar olmaktan kendi ayak üstünde duran hatta pazar arayan bir konuma geldiğinin göstergesi. CNN Türk ekranında bir tartışma programı seyred...
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    Yanıtla +13
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    asderty 1 gün
    Başlık böyle olunca bi tuhaf olmuş. Abdli şirket çok satınca sövüyoz dünyanın içine etti diye, biz satınca seviniyoruz.
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    DARTH_BLACK 2 gün
    2008 yılından bu yana savunma sanayisine yapılan yatırımların milli yıllık gelirlerin yaklaşık %80 kadarı aktarıldı zira TÜrkiye'nin dışa bağımlı savunma sanayisinin ön görülemez şekilde başta abd üzere bir çok ülkeye gebe kalması terör operasyonlarında silah satan ülkelerin çizdiği çizgilerden öteye gitmemizi engelleyen yaptırımlar ve ülkemizin bölgedeki askeri gücünü hep belli bir seviyenin altında tutarak siyasi alandada elimizi güçsüz bırakmak düşüncesinde bir yapımız vardı.

    Bir ülkenin siyasi arenada elini güçlü tutmasının önemli bir ayağıda askeri gücüdür dolayısıyla her alanda dışa bağımlı bir ordu sistemi o ülkenin her siyasi alanda elini zayıflatır.2008 yılından sonra yapılan yatırımların sonucu bunlar zira bir siha veya milli piyade tüfeği üretmek asgari 10 yıllık bir süreç istiyor çünkü üreteceğiniz silah ve ekipmanlar uluslararası silah anlaşmaları kapsamında birebir aynı teknoloji ve tasarımda olmamalı,Türkiye bir nato üyesi olduğu içinde nato standardları üzerinden ilk etapda en gerekli olan envanterler için yatıtım yapıldı.TÜrkiye iha ve siha lar konusunda çok akılcı ve zekice bir hamle yaparak daha nato da belirtilmemiş iha ve siha teknolojilerinde kendi yaptığı tasarımların uluslararası patentlerini aldı.Şuan iha ve siha teknolojilerindede abd den sonra dünya sıralamasında bu teknolojide 2.sıradayız..

    ELbette savunma sanayisine harcanan paralar az buz rakamlar değil.Biz ilk etapda kendi envanterlerimizi toparlayıp sonraki süreçte dış ülkelere satış yapma durumumuz oluyor.Listedeki rakamlar ise aselsan ve tusaş ın hindistan,katar,mazlezya gibi ülkelere yaptığı satışların yansıması ancak büyük pastanın çok küçük dilimi arasında.

    Birde şu unutulmamalı; bir ülkenin hiç bir zaman %100 yerli silah üretimi olamaz.Ne abd ne çin ne de rusyanın askeri üretimleri %100 yerli değildir.Kendi başına güçlü ve dışa bağımlı sayılmayacak oranda askeri üretimleri yapan ülkelerin %85 ve üstü oranda yerli üretimleri varsa bu o ülkenin askeri gücünün oturmuş olduğunu gösterir.TÜrkiye bu noktada dışa bağımlılık oranı %70-75 arasında bir orandır uluslararası yapılan milli savunma sanayi listelerinde,bu oranın olma sebeblerinin en büyüğü kendi ürettiğimiz bir savaş uçağımızın olmayışı ve tasarımı olmasına rağmen fabrikasını kurmak anlamında almanyanın destek vermemesi yüzünden altay tank motorunu üretime sokamayışımızdır.Birde siper hava savunma sistemimizi henüz devreye sokmadık,1 yıl içinde s400 yerine kendi savunma füze sistemimiz olan testler başarı ile geçen siper savunma hattını devreye koyacağız.

    Bunun haricinde deniz kuvvetlerimizin şuan cumhuriyet tarihinin en görkemli filosu haline getirildiğinide not düşelim.Egedeki yenilenen savaş filomuza karşılık yunan tarafı fransanın elde kalmış eski kruvazörlerini almak zorunda kaldı ancak ege ve akdenizde en büyük deniz filosu tsk nezlinde,,bu yüzdendirki başta abd ve fransa olmak üzere akdenizde bir askeri filo yığılması yaptılar.

    Bunlara olan yatırımlar ciddi maliyetler gerektirdi ve her alandada çok hızlı sonuçlar elde ettik.Üretim noktasında Türkiye son 10 yılda savunma sanayisine büyük harcamalar yaptı ve sonuçlarını alıyoruz.En basit örneğiyle libya ile yapılan akdeniz sınır anlaşmasında şayet bizim denizdeki askeri gücümüz olmasaydı bu anlaşamayı yapmamız hayal olacakdı.

    Elbette hükümetin çok yanlışları var ancak askeri alanda son 10 yılda yaptıklarıda takdir edilmeli.
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    Metasploit 2 gün
    Asıl önemli olan ülkemizde savunma sanayi bu kadar büyüdükten sonra atılım yapıp yapamayacağı. Yani ya batacağız ya çıkacağız dediğimiz an şu an. Eğer savunma şirketlerimiz trendi yakaladıktan sonra ihtiyaca uygun ürünler üretip yükselişe geçebilirlerse ileride bizim de Lockheed Martin, Raytheon, Rheinmetall, Almaz Antey, Chengdu gibi dünyaca bilinen savunma şirket(ler)imiz olabilir.

    Aksi takdirde bu trendden sonra düşüşe geçersek çok büyük hayal kırıklığı yaşayacağız.
    Yanıtla +2
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    EmuDev 2 gün
    Aaaa silah ihracatı yapmışız. Öyleyse ülkemizin mülteci çöplüğüne çevrilmesini, Türklüğün ayaklar altına alınmasını, hukukun, adaletin ve eğitimin perişan hale getirilmesini, yerli şirketlerimizin tek tek araplara satılmasını, ülkemizin araplaştırılmasını, üretim namına hiçbir şey yapılmamasını, ormanlarımızın katledilmesini, siyasilerin ve çevresinin zenginleşirken halkın fakirleşmesini unutayım da gidip reise oy vereyim bari.
    Yanıtla +7
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    Sentilyon 2 gün
    Allah ademoğullarina akıl fikir versin
    1 Yanıt Yanıtla
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    asau 2 gün Sentilyon
    Ademoğlu değil, Maymunoğlu
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    Dropzone 2 gün
    daha çok heykel dikmeyee devam edersek listede üst sıralara yaklaşabiliriz (!)
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    koyunsayar 2 gün
    Celal ve taraftarları bu haberden hoşlanmayacak


    mobile.donanimhaber.com/...
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    faniseyler 2 gün
    Bu bizim artık pazar olmaktan kendi ayak üstünde duran hatta pazar arayan bir konuma geldiğinin göstergesi.
    CNN Türk ekranında bir tartışma programı seyrediyorum. İsmi lazım olmayan bir CHP'li arkadaş söz sırası kendisine gelince başlıyor anlatmaya...
    "Türkiye silahlı savunmaya 24 milyar TL para harcamış. Bu Türkiye açısından utanç verici bir durumdur. Terörle mücadele sadece silahla kazanılmaz. Demokratik yöntemler denenmiş olsa silaha bu kadar yatırım yapılmaz efendim" diyor.
    Hemen sağ tarafında oturan diğer iki muhalif isim, konuşmayı dinledikçe, "Adam haklı beyler" dercesine başını yukarı aşağı sallayıp duruyor.
    Söz sırası karşı tarafa geçiyor bu kez...
    Yanılmıyorsam Vatan Partili olan katılımcı "Türkiye silahlı savunmaya para harcamazsa, İstanbul'da İzmir'de, Kayseri’de bombalar patlamaya başlar. Bunu mu istiyorsunuz?" diye soruyor.
    Karşısındaki üçlü aynı anda, "Biz onu demek istemedik" diyor.
    "Silahlanmaya para harcanmazsa yanı başımızda terör devleti kurulur? Bunu mu istiyorsunuz?" diyor bu kez. Aynı üçlü yine aynı anda, "Hayır biz onu da demek istemedik" diye itiraz ediyor.
    "Türkiye silahlı savunmaya para harcamazsa Akdeniz'de kendi petrolümüzü arayamayız Bunu mu istiyorsunuz?" diyor. "Hayır efendim, ne alakası var biz onu mu dedik?" diyor karşı taraftakiler.
    "Türkiye silahlanmaya para harcamazsa terör yeniden baş gösterir, yeniden çukur ve hendeklerin kazıldığı günlere döneriz? Bu mudur isteğiniz?" diye soruyor.
    Karşı tarafta oturup, "Türkiye'nin silahlanmaya harcadığı para utanç vesilesidir" diyen arkadaş bu kez, "Yok yok, çarpıtıyorsunuz efendim" demeye başlıyor ve ekliyor: "Biz bunlarla mücadele edilmesin demiyoruz."
    Yahu arkadaş hasta mısınız yoksa manyak mısınız?
    Türkiye silahlanmaya bunlarla mücadele etmek için para harcıyor değil mi? Yani S-400'lerin leylek avlamak için alındığını, SİHA'ların, İHA'ların ve lazer güdümlü bombaların Arizona kertenkelesi avlamak için alındığını falan düşünmüyorsanız bu neyin kafasıdır söyler misiniz?
    Türkiye silahlı savunmaya yatırım yapmadan, Amerika'nın binlerce tır, yüzlerce uçak silah yardımı yaptığı YPG ile nasıl mücadele edecek söyler misiniz?
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    veteriner69 2 gün en beğenilen
    Amerikan'ın bu işten bu kadar çok para kazanması Dünya'da barışın hiç bir zaman sağlamayacağı sonucunu doğuruyor.
    Amerika Dünya'da ki bir çok çatışma ve savaşın sorumlusudur.
    Yanıtla +22
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