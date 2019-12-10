Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2018 yılında dünya çapında silah ve askeri teçhizat üretimi yapan en yüksek cirolu şirketler listesini yayınladı. Türkiye’den ASELSAN ve TUSAŞ’ın ilk 100’de yer aldığı listenin ilk beşinde ABD’li şirketler bulunuyor.
ASELSAN ve TUSAŞ, toplam satışlarını yüzde 22 oranında artırarak 2 milyar 800 milyon dolara yükseltti. Türk savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden Aselsan, 2018 yılında satışlarını yüzde 41 artırarak cirosunu 1 milyar 700 milyon dolara çıkardı ve listenin 54. sırasındaki yerini korudu. TUSAŞ ise yüzde 0,5 oranındaki artışla 1 milyar 100 milyon dolar ciroya ulaşarak 84. sırada yer aldı.
Silah satışları 2018'de yüzde 4,6 arttı
Yayınlanan rapora göre, dünya genelindeki silah satışları 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 4,6, raporun tutulmaya başladığı 2002 yılına göre ise yüzde 47 oranında artış gösterdi. Sektördeki en büyük 100 şirket, 2018’de toplam 420 milyar dolarlık silah ve askeri hizmet satışı yaptı. Çinli şirketlerin “güvenilir olmayan istatistikler” nedeniyle listeye dahil edilmediğini de belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Türkiye’nin en büyük İHA’sı Akıncı İHA havalandı"
ABD'li şirketler toplam satışların yüzde 59'unu karşılamış
Söz konusu listenin ilk beş sırasında ABD şirketleri bulunuyor: Lockheed Martin (47.260 milyar dolar), Boeing (29.150 milyar dolar), Northrop Group (26.190 milyar dolar), Raytheon (23.440 milyar dolar) ve General Dynamics (22 milyar dolar). Bu firmalar, toplamda 148 milyar dolarlık cirolarıyla listedeki tüm ülkelerin yaptığı satışların yüzde 35’ini oluşturuyor. Listede bulunan toplam 43 ABD’li şirket ise 2018 yılında tüm satışların yüzde 59’unu karşılamış.
SIPRI tarafından hazırlanan listede ABD’den 43, Avrupa’dan 27, Rusya’dan 10, Japonya’dan 6, İsrail, Hindistan ve Güney Kore’den 3’er, Türkiye’den 2, Avustralya, Kanada ve Singapur’dan birer şirket bulunuyor.
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/global-arms-industry-rankings-sales-46-cent-worldwide-and-us-companies-dominate-top-5 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amerika Dünya'da ki bir çok çatışma ve savaşın sorumlusudur.
CNN Türk ekranında bir tartışma programı seyrediyorum. İsmi lazım olmayan bir CHP'li arkadaş söz sırası kendisine gelince başlıyor anlatmaya...
"Türkiye silahlı savunmaya 24 milyar TL para harcamış. Bu Türkiye açısından utanç verici bir durumdur. Terörle mücadele sadece silahla kazanılmaz. Demokratik yöntemler denenmiş olsa silaha bu kadar yatırım yapılmaz efendim" diyor.
Hemen sağ tarafında oturan diğer iki muhalif isim, konuşmayı dinledikçe, "Adam haklı beyler" dercesine başını yukarı aşağı sallayıp duruyor.
Söz sırası karşı tarafa geçiyor bu kez...
Yanılmıyorsam Vatan Partili olan katılımcı "Türkiye silahlı savunmaya para harcamazsa, İstanbul'da İzmir'de, Kayseri’de bombalar patlamaya başlar. Bunu mu istiyorsunuz?" diye soruyor.
Karşısındaki üçlü aynı anda, "Biz onu demek istemedik" diyor.
"Silahlanmaya para harcanmazsa yanı başımızda terör devleti kurulur? Bunu mu istiyorsunuz?" diyor bu kez. Aynı üçlü yine aynı anda, "Hayır biz onu da demek istemedik" diye itiraz ediyor.
"Türkiye silahlı savunmaya para harcamazsa Akdeniz'de kendi petrolümüzü arayamayız Bunu mu istiyorsunuz?" diyor. "Hayır efendim, ne alakası var biz onu mu dedik?" diyor karşı taraftakiler.
"Türkiye silahlanmaya para harcamazsa terör yeniden baş gösterir, yeniden çukur ve hendeklerin kazıldığı günlere döneriz? Bu mudur isteğiniz?" diye soruyor.
Karşı tarafta oturup, "Türkiye'nin silahlanmaya harcadığı para utanç vesilesidir" diyen arkadaş bu kez, "Yok yok, çarpıtıyorsunuz efendim" demeye başlıyor ve ekliyor: "Biz bunlarla mücadele edilmesin demiyoruz."
Yahu arkadaş hasta mısınız yoksa manyak mısınız?
Türkiye silahlanmaya bunlarla mücadele etmek için para harcıyor değil mi? Yani S-400'lerin leylek avlamak için alındığını, SİHA'ların, İHA'ların ve lazer güdümlü bombaların Arizona kertenkelesi avlamak için alındığını falan düşünmüyorsanız bu neyin kafasıdır söyler misiniz?
Türkiye silahlı savunmaya yatırım yapmadan, Amerika'nın binlerce tır, yüzlerce uçak silah yardımı yaptığı YPG ile nasıl mücadele edecek söyler misiniz?