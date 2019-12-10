Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2018 yılında dünya çapında silah ve askeri teçhizat üretimi yapan en yüksek cirolu şirketler listesini yayınladı. Türkiye’den ASELSAN ve TUSAŞ’ın ilk 100’de yer aldığı listenin ilk beşinde ABD’li şirketler bulunuyor.

ASELSAN ve TUSAŞ, toplam satışlarını yüzde 22 oranında artırarak 2 milyar 800 milyon dolara yükseltti. Türk savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden Aselsan, 2018 yılında satışlarını yüzde 41 artırarak cirosunu 1 milyar 700 milyon dolara çıkardı ve listenin 54. sırasındaki yerini korudu. TUSAŞ ise yüzde 0,5 oranındaki artışla 1 milyar 100 milyon dolar ciroya ulaşarak 84. sırada yer aldı.

Silah satışları 2018'de yüzde 4,6 arttı

Yayınlanan rapora göre, dünya genelindeki silah satışları 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 4,6, raporun tutulmaya başladığı 2002 yılına göre ise yüzde 47 oranında artış gösterdi. Sektördeki en büyük 100 şirket, 2018’de toplam 420 milyar dolarlık silah ve askeri hizmet satışı yaptı. Çinli şirketlerin “güvenilir olmayan istatistikler” nedeniyle listeye dahil edilmediğini de belirtelim.

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ABD'li şirketler toplam satışların yüzde 59'unu karşılamış

Söz konusu listenin ilk beş sırasında ABD şirketleri bulunuyor: Lockheed Martin (47.260 milyar dolar), Boeing (29.150 milyar dolar), Northrop Group (26.190 milyar dolar), Raytheon (23.440 milyar dolar) ve General Dynamics (22 milyar dolar). Bu firmalar, toplamda 148 milyar dolarlık cirolarıyla listedeki tüm ülkelerin yaptığı satışların yüzde 35’ini oluşturuyor. Listede bulunan toplam 43 ABD’li şirket ise 2018 yılında tüm satışların yüzde 59’unu karşılamış.

SIPRI tarafından hazırlanan listede ABD’den 43, Avrupa’dan 27, Rusya’dan 10, Japonya’dan 6, İsrail, Hindistan ve Güney Kore’den 3’er, Türkiye’den 2, Avustralya, Kanada ve Singapur’dan birer şirket bulunuyor.

https://www.sipri.org/media/press-release/2019/global-arms-industry-rankings-sales-46-cent-worldwide-and-us-companies-dominate-top-5