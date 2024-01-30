ABD, Türkiye’yi F-35 programına geri almak istiyor: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde ABD, Türkiye’nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından 40 adet F-16 Block 70 savaş uçağı satışına ilişkin 23 milyar dolarlık anlaşmayı onayladığını duyurdu. Şimdi ise CNN Türk’e konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, F-35 uçakları için önemli açıklamalarda bulundu.

Nuland, Türkiye’nin büyük bir F-16 filosu olduğunu ancak bunun geliştirilmesinin ABD için önemli olduğunu aktardı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ayrıca Türkiye’nin F-35 ailesine geri dönüşünün de mümkün olduğunu belirtti. İşte önemli röportajın satır başları şu şekilde:

F-16 Block 70 modernizasyonu derhal başlıyor

Tam Boyutta Gör Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtlayan Victoria Nuland, "Bu anlaşmanın birkaç parçası var. Bunlar mevcut jetlerin modernizasyonu ve yeni jetlerin satışı. İki parça da önemli. Anladığım kadarıyla modernizasyon derhal başlıyor. Açıkçası yeni jetlerin ne zamana hazır olacağını ezbere bilmiyorum, ancak Türkiye’nin bu jetlere kavuşmasının ABD için bir öncelik olduğu aşikar" diye konuştu.

Türkiye, F-16 alırken Yunanistan ise F-35 aldı: Merak edilenler 2 gün önce eklendi

Detaylarını hemen üstteki bağlantıda aktardığımız gibi Türkiye, 40 adet F-16 Block 70 ile birlikte 79 adet modernizasyon kiti satın alıyor. Sıfır uçakların üretimi için kuyruk olduğunda bunların Türkiye'ye gelmesine 3 ila 5 yıl var. Ancak modernizasyon kitleri sayesinde TUSAŞ mevcuttaki uygun F-16 uçaklarını hızlıca Block 70 seviyesine getirebilir.

"ABD, Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır"

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Türkiye, geçtiğimiz yıllarda Rusya Federasyonu’ndan S-400 hava savunma sistemleri satın almıştı. Victoria Nuland, ABD’nin CAATSA yaptırımlarını tetikleyen olayın bu olduğunun altını çizdi.

Nuland, o dönemde Patriot satışını müzakere etme sürecinde olduklarını ancak Türkiye’nin S-400 aldığını aktardı. Ek olarak Türkiye'de yaptığı görüşmelerin bir ayağının da bu mesele olduğunu söyledi. Öte yandan Türkiye’nin F-35 ailesine geri dönmesinin mümkün olduğu belirtildi: “Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz. ABD, Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır. Ama önce bu diğer meseleyi çözmeliyiz ve bunu çözerken aynı zamanda Türkiye’nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız.”

S-400 olayının çözümüne dair detayl verilmedi ve seçeneklerin neler olduğundan da bahsedilmedi. Bu arada Yunanistan'ın da S-300 sistemlerine sahip olduğunu ve onların F-35 satın aldığını belirtelim.

ABD ve Türkiye savunma sanayinde yeniden çalışmaya başladı

“ABD’li işletmelerle görüşme fırsatım oldu, üzerinde çalıştığımız bazı büyük anlaşmalar var. Umarım bunlar meyvelerini verir. Savunma sanayiinde de yeniden çalışmaya başladık. Türkiye artık 155mm’lik mühimmat üretiyor. Buna çok ihtiyacımız var. Ukrayna’nın çok ihtiyacı var. Bunun üzerinde çalışıyoruz.”

Röportajın tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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