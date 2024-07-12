Türkiye, 40 adet F-16 satın alımını iptal ediyor, F-35 için süreç başlıyor

- Türkiye, F-16 Block 70 alımını iptal ediyor
- Yeniden F-35
- Almanya'dan Eurofighter alımı
- Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
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Türkiye, F-16 Block 70 alımını iptal ediyor
Bloomberg'in haberine göre Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek için ABD ile planlanan 23 milyar dolarlık savunma sözleşmesini küçültüyor. Bununla birlikte Türkiye, uçağın bazı parçalarını yerel olarak üretmek için bir offset anlaşması yapmayı planlıyor.
Türkiye, 2021 yılından beri Lockheed Martin'den yeni nesil F-16 Block 70 Viper almaya çalışıyordu. Yapılan anlaşma kapsamında ise Türkiye, 40 adet F-16 Viper ve 79 adet modernize kiti alım talebi bu yılın başında onaylanmıştı. Habere göre Türkiye, tasarruf programı nedeniyle daha az sayıda modernizasyon kiti ve mühimmat almaya çalışıyor.
Lockheed Martin sözcüsü ise yaptığı açıklamada "F-16 Blok 70 ve V yükseltme paketinin Türkiye için gelişmiş 21. Yüzyıl Güvenlik yetenekleri, gelişmiş NATO birlikte çalışabilirliği ve uygun işletme ve ömür devri maliyetlerinin en iyi karışımını temsil ettiğinden emin olduğunu" söyledi. Eğer sözleşme iptali veya kapsamlı değişik olmazsa ilk uçakların 2030 civarında teslim edilmesi bekleniyor.
Yeniden F-35
F-16 satın alım talebinin iptal edilip edilmeyeceği resmi olarak dile getirilmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada "'F16 alımının ölçeği küçüldü mü" sorusuna cevap verdi. Erdoğan, "Bu konuyla ilgili özellikle dün akşam ve bugün Sayın Biden ile tekrar konuştum. Denildiği gibi olursa, 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi. Bugün ayrılırken yine hatırlattım. 3-4 hafta içinde çözeceğini söyledi, aramızda bazı nükteler de oldu. Parçalarla ilgili konu, her zaman görüştüğümüz konular." dedi.
Almanya'dan Eurofighter alımı
Türkiye, 40 adet Eurofighter Typhoon satın almak istiyor. Ortak bir proje olan Eurofighter satın alımı için tüm üretici ülkelerin onayı gerekiyor. Almanya haricindeki ortaklar satın alım için "evet" yönünde bulunuyor. Almanya ile olan sorun ortadan kaldırılırsa Eurofighter'lar ABD'den alınması planlanan F-16'ların yerine geçebilir.
Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
- Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
- Mürettebat: 1 (2)
- Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
- Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
- Kanat Alanı: 51.2 m²
- Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
- Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
- Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
- Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
- Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
- Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
- Maksimum hız : Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
- Menzil: 2900 km (1,800 mil)
- Servis Yarıçapı: 19.812 m
- Tırmanış: 315 m/s [345]
- İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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