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    Türkiye, 40 adet F-16 satın alımını iptal ediyor, F-35 için süreç başlıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Biden ile görüştüğünü ve F-35'ler için yeni dönemin başladığını duyurdu.
    Türkiye, 40 adet F-16 satın almayacak, hedef artık F-35 Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan ikili görüşmeler neticesinde savunma sanayi ve havacılık alanında önemli konular ele alındı. Aktarılanlara göre Türkiye, ABD ile anlaştığı 40 adet F-16 satın alımını iptal etmeyi değerlendiriyor. Bunun yerine Türkiye'nin F-35 sürecine geri döneceği söyleniyor. İşte detaylar:

    Türkiye, F-16 Block 70 alımını iptal ediyor

    Bloomberg'in haberine göre Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek için ABD ile planlanan 23 milyar dolarlık savunma sözleşmesini küçültüyor. Bununla birlikte Türkiye, uçağın bazı parçalarını yerel olarak üretmek için bir offset anlaşması yapmayı planlıyor.

    Türkiye, 2021 yılından beri Lockheed Martin'den yeni nesil F-16 Block 70 Viper almaya çalışıyordu. Yapılan anlaşma kapsamında ise Türkiye, 40 adet F-16 Viper ve 79 adet modernize kiti alım talebi bu yılın başında onaylanmıştı. Habere göre Türkiye, tasarruf programı nedeniyle daha az sayıda modernizasyon kiti ve mühimmat almaya çalışıyor.

    Lockheed Martin sözcüsü ise yaptığı açıklamada "F-16 Blok 70 ve V yükseltme paketinin Türkiye için gelişmiş 21. Yüzyıl Güvenlik yetenekleri, gelişmiş NATO birlikte çalışabilirliği ve uygun işletme ve ömür devri maliyetlerinin en iyi karışımını temsil ettiğinden emin olduğunu" söyledi. Eğer sözleşme iptali veya kapsamlı değişik olmazsa ilk uçakların 2030 civarında teslim edilmesi bekleniyor.

    Yeniden F-35

    Türkiye, 40 adet F-16 satın almayacak, hedef artık F-35 Tam Boyutta Gör
    Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı F-35 projesinin önemli ortaklarından birisiydi. Ancak Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin ardından ABD, Türkiye'nin Lockheed Martin'in en gelişmiş savaş uçağı olan F-35'i satın almasını engellemişti. Orijinal anlaşmaya göre Türkiye, 100 adet F-35 satın alacak ve uçağın en büyük 4. kullanıcısı olacaktır.

    F-16 satın alım talebinin iptal edilip edilmeyeceği resmi olarak dile getirilmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada "'F16 alımının ölçeği küçüldü mü" sorusuna cevap verdi. Erdoğan, "Bu konuyla ilgili özellikle dün akşam ve bugün Sayın Biden ile tekrar konuştum. Denildiği gibi olursa, 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi. Bugün ayrılırken yine hatırlattım. 3-4 hafta içinde çözeceğini söyledi, aramızda bazı nükteler de oldu. Parçalarla ilgili konu, her zaman görüştüğümüz konular." dedi.

    Almanya'dan Eurofighter alımı

    Türkiye, 40 adet F-16 satın almayacak, hedef artık F-35 Tam Boyutta Gör
    "Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yapılan görüşmede Türkiye'nin Eurofighter alımı konusu gündeme geldi mi?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt olarak, "Eurofighter konusunu aramızda görüştük. Bu konuyla ilgili olarak Scholz olumsuz bir yaklaşımda bulunmadı. Konuyla ilgili görüşmelerimizin devamı ve Savunma Bakanımın muhatabıyla orada yaptığı görüşmelerde de mümkün olduğunca olumlu istikamette bir gidişin olduğunu gördük. Gerek Almanya gerek İngiltere tarafında bu tür olumlu gelişmeler var. Hep birlikte takipçisi olacağız. İnşallah sonucu da hayırlı olur." ifadelerini kullandı. 

    Türkiye, 40 adet Eurofighter Typhoon satın almak istiyor. Ortak bir proje olan Eurofighter satın alımı için tüm üretici ülkelerin onayı gerekiyor. Almanya haricindeki ortaklar satın alım için "evet" yönünde bulunuyor. Almanya ile olan sorun ortadan kaldırılırsa Eurofighter'lar ABD'den alınması planlanan F-16'ların yerine geçebilir.

    Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

    • Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
    • Mürettebat: 1 (2)
    • Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
    • Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
    • Kanat Alanı: 51.2 m²
    • Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
    • Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
    • Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
    • Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
    • Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
    • Maksimum hız : Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
    • Menzil: 2900 km (1,800 mil)
    • Servis Yarıçapı: 19.812 m
    • Tırmanış: 315 m/s [345] 
    • İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-11/turkey-to-pair-back-23-billion-deal-for-f-16-jets-with-us https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-israil-natoyla-iliskisini-surduremez-868005.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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