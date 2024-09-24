Türkiye, ABD’nin CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını istiyor

Bilindiği üzere CAATSA yaptırımları Türkiye’nin bazı savunma alımlarını engelleyen ABD yaptırımları konumunda. Erdoğan, NATO müttefiklerinin uzun vadeli ikili ticaret hedeflerine ulaşmasını engelleyen diğer “tek taraflı” önlemlerin kaldırılması çağrısında bulundu.
Türkiye, CAATSA’nın kaldırılmasını istiyor
Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler son yıllarda Doğu Akdeniz, Suriye ve Gazze'deki politika farklılıklarından, Ankara'nın ABD yaptırımlarına ve Türkiye'nin 2019'da F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına neden olan Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına kadar esasında çok sayıda konuda darbe aldı.
Erdoğan, Türk ve Amerikalı iş adamlarına, bu hedefe ulaşmanın mümkün olacağına inandığını, savunma sanayi alanındaki işbirliğinin son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle “potansiyelin çok gerisinde” kaldığını söyledi. Erdoğan, “Bunun için demir çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve CAATSA yaptırımları gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor.” dedi.
Türk savunma sanayinin dinamizminin küresel tedarik zincirleri bakımından da rakipsiz bir fırsat sunduğunu kaydeden Erdoğan, 155 milimetre kalibrelik top mermilerinin üretim ve tedarikinde tesis edilen işbirliğinin bunun en somut örneklerinden olduğunu kaydetti.Kaynakça https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/turkeys-erdogan-calls-us-lift-sanctions-hindering-defence-purchases-2024-09-24/ https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-amerikali-ve-turk-is-insanlariyla-bir-araya-geldi/3339082 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)