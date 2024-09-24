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    Anlık Bildirim

    Türkiye, ABD’nin CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını istiyor

    ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, ABD’nin CAATSA yaptırımlarını kaldırması çağrısında bulundu.
    Türkiye, ABD’nin CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını istiyor Tam Boyutta Gör
    Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerin yanı sıra burada 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya geldi. Erdoğan, ABD’nin CAATSA yaptırımlarını kaldırması çağrısında bulundu

    Bilindiği üzere CAATSA yaptırımları Türkiye’nin bazı savunma alımlarını engelleyen ABD yaptırımları konumunda. Erdoğan, NATO müttefiklerinin uzun vadeli ikili ticaret hedeflerine ulaşmasını engelleyen diğer “tek taraflı” önlemlerin kaldırılması çağrısında bulundu.

    Türkiye, CAATSA’nın kaldırılmasını istiyor

    Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler son yıllarda Doğu Akdeniz, Suriye ve Gazze'deki politika farklılıklarından, Ankara'nın ABD yaptırımlarına ve Türkiye'nin 2019'da F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına neden olan Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına kadar esasında çok sayıda konuda darbe aldı.

    Türkiye, ABD’nin CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını istiyor Tam Boyutta Gör
    Ancak Türkiye'nin İsveç'in NATO’ya katılımını onaylaması ve ABD’nin 40 adet Block-70 F-16 savaş uçağı ve 79 modernizasyon kitinin satışına onay vermesinin ardından ilişkilerde çözülmeler başladı. Erdoğan, “F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyor, bu alandaki ihracat engellerinin kalıcı şekilde kaldırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye aynı zamanda 2023 yılında 30 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak istiyor.

    Erdoğan, Türk ve Amerikalı iş adamlarına, bu hedefe ulaşmanın mümkün olacağına inandığını, savunma sanayi alanındaki işbirliğinin son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle “potansiyelin çok gerisinde” kaldığını söyledi. Erdoğan, “Bunun için demir çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve CAATSA yaptırımları gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor.” dedi.

    Türk savunma sanayinin dinamizminin küresel tedarik zincirleri bakımından da rakipsiz bir fırsat sunduğunu kaydeden Erdoğan, 155 milimetre kalibrelik top mermilerinin üretim ve tedarikinde tesis edilen işbirliğinin bunun en somut örneklerinden olduğunu kaydetti.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/turkeys-erdogan-calls-us-lift-sanctions-hindering-defence-purchases-2024-09-24/ https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-amerikali-ve-turk-is-insanlariyla-bir-araya-geldi/3339082
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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