Türkiye, ABD’nin CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını istiyor

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Tam Boyutta Gör Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerin yanı sıra burada 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya geldi. Erdoğan, ABD’nin CAATSA yaptırımlarını kaldırması çağrısında bulundu

Bilindiği üzere CAATSA yaptırımları Türkiye’nin bazı savunma alımlarını engelleyen ABD yaptırımları konumunda. Erdoğan, NATO müttefiklerinin uzun vadeli ikili ticaret hedeflerine ulaşmasını engelleyen diğer “tek taraflı” önlemlerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Türkiye, CAATSA’nın kaldırılmasını istiyor

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler son yıllarda Doğu Akdeniz, Suriye ve Gazze'deki politika farklılıklarından, Ankara'nın ABD yaptırımlarına ve Türkiye'nin 2019'da F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına neden olan Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına kadar esasında çok sayıda konuda darbe aldı.

Tam Boyutta Gör Ancak Türkiye'nin İsveç'in NATO’ya katılımını onaylaması ve ABD’nin 40 adet Block-70 F-16 savaş uçağı ve 79 modernizasyon kitinin satışına onay vermesinin ardından ilişkilerde çözülmeler başladı. Erdoğan, “F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyor, bu alandaki ihracat engellerinin kalıcı şekilde kaldırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye aynı zamanda 2023 yılında 30 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak istiyor.

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Erdoğan, Türk ve Amerikalı iş adamlarına, bu hedefe ulaşmanın mümkün olacağına inandığını, savunma sanayi alanındaki işbirliğinin son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle “potansiyelin çok gerisinde” kaldığını söyledi. Erdoğan, “Bunun için demir çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve CAATSA yaptırımları gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor.” dedi.

Türk savunma sanayinin dinamizminin küresel tedarik zincirleri bakımından da rakipsiz bir fırsat sunduğunu kaydeden Erdoğan, 155 milimetre kalibrelik top mermilerinin üretim ve tedarikinde tesis edilen işbirliğinin bunun en somut örneklerinden olduğunu kaydetti.

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