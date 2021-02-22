ABD ve Japonya'da Boeing 777'lerin kullanımı durduruldu

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Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olan Boeing, ABD'de yaşanan motor arızası nedeniyle hava yolu firmalarından, Pratt & Whitney PW4000-112 motorlu Boeing 777 model uçakların kullanımını geçici olarak durdurmalarını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'daki havacılık otoriteleri konuyla ilgili harekete geçmiş durumdalar.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Airlines'a ait Boeing 777-200 model uçağının sağ motoru seyir halindeyken alev almış ve yolculara korku dolu anlar yaşatmıştı. Neyse ki ortaya kötü bir bilanço çıkmadı.

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Onlarca Boeing 777 hangarda bekliyor

Federal Havacılık İdaresi (FAA), içerisinde 231 yolcu ve 10 mürettebatı bulunan uçağın havalimanına güvenli bir şekilde geri döndüğünü açıkladı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken uçaktan kopan parçalar havalimanının yakınında bulunan evlerin bahçesine düştü.

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Amerikan hava yolu şirketi United Airlines, 24 adet Boeing 777 uçağının uçuşlarını askıya aldı. Bununla birlikte Japon Ulaştırma Bakanlığı, filosunda sırasıyla 19 ve 13 adet Boeing 777 bulunan All Nippon Airways ve Japan Airlines'a uçuşları durdurma talimatı verdi. Uçaklar gerekli bakımların yapılması için hangarda tutulacak.

https://www.theverge.com/2021/2/21/22294578/boeing-777-planes-denver-engine-failure-grounding-us-japan

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