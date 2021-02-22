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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD ve Japonya'da Boeing 777'lerin kullanımı durduruldu

    ABD'de yaşanan motor arızası nedeniyle Boeing 777 model uçakların kullanımı askıya alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da onlarca uçak gerekli bakımların yapılması için hangarda tutulacak
    22 Şubat 2021, 13:17 (51 dk.)
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    havacılık
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ABD ve Japonya'da Boeing 777'lerin kullanımı durduruldu
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    Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olan Boeing, ABD'de yaşanan motor arızası nedeniyle hava yolu firmalarından, Pratt & Whitney PW4000-112 motorlu Boeing 777 model uçakların kullanımını geçici olarak durdurmalarını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'daki havacılık otoriteleri konuyla ilgili harekete geçmiş durumdalar.

    Geçtiğimiz Cumartesi günü, Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Airlines'a ait Boeing 777-200 model uçağının sağ motoru seyir halindeyken alev almış ve yolculara korku dolu anlar yaşatmıştı. Neyse ki ortaya kötü bir bilanço çıkmadı.

    ABD ve Japonya'da Boeing 777'lerin kullanımı durduruldu
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    Onlarca Boeing 777 hangarda bekliyor

    Federal Havacılık İdaresi (FAA), içerisinde 231 yolcu ve 10 mürettebatı bulunan uçağın havalimanına güvenli bir şekilde geri döndüğünü açıkladı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken uçaktan kopan parçalar havalimanının yakınında bulunan evlerin bahçesine düştü.

    ABD ve Japonya'da Boeing 777'lerin kullanımı durduruldu
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    Amerikan hava yolu şirketi United Airlines, 24 adet Boeing 777 uçağının uçuşlarını askıya aldı. Bununla birlikte Japon Ulaştırma Bakanlığı, filosunda sırasıyla 19 ve 13 adet Boeing 777 bulunan All Nippon Airways ve Japan Airlines'a uçuşları durdurma talimatı verdi. Uçaklar gerekli bakımların yapılması için hangarda tutulacak.



    https://www.theverge.com/2021/2/21/22294578/boeing-777-planes-denver-engine-failure-grounding-us-japan Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kartal172 (Cemil ) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hay başına motor düşsün
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yine mi Boeing.
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    the_hornet (Mustafa Sancar) 26 dk. ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Boeingle çok alakalı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta General elektrik yada rolls royce motor takılan 777 ler de var. Olay daha çok P&W motorla alakalı
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    A ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 25 dk. ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Pratt & Whitney PW4000-112 kullanan uçaklar.

    Airbus A300-600/A310
    Airbus A330
    Boeing 747-400
    Boeing 767/KC-46
    Boeing 777
    McDonnell Douglas MD-11
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