ABD, 14 Çinli firmanın yanı sıra Türkiye’den de 4 firmayı kara listeye aldı

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu tarafından düzenlenen yabancı kişiler, kuruluşlar veya hükümetlerden oluşan ticaret kısıtlama listesi genişliyor. ABD, bu liste ile özellikle Çin’in teknoloji firmalarını hedef alırken alınan son karar ile listeye Türkiye’den dört adet firma eklendiği görüldü.

ABD’nin “Unverified List” olarak adlandırdığı bu liste, ticaret kontrollerinin sıkılaştırılması anlamına geliyor. Bu listeye eklenen firmalar ile ABD’li firmaların ticaret yapması daha kapsamlı ve zorlu denetlemelere tabii tutuluyor. Bu listeye giren firmalar potansiyel olarak çok daha sert cezalarla da karşılaşabilir. Bunun en büyük bilinen örneği Huawei.

Çin yaptırımları büyüyor

ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Don Graves duyurunun ardından yaptığı açıklamada "İhracat kontrollerimizi uygulamak Amerikan ulusal güvenliğini korumanın çok önemli bir parçasıdır" dedi ve ekledi: "Gelişmiş ABD teknolojisinin dünya çapında nasıl kullanıldığını tespit etmek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya kararlıyız."

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Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden bir sözcü, ABD'nin "ihracat kontrol tedbirlerini kötüye kullanma" ve "yabancı şirketleri bastırmak ve kontrol altına almak için devlet gücünü kullanma" yönündeki hamlelerini "Çin'in şiddetle kınadığını ve bunlara kesinlikle karşı çıktığını" söyledi. Sözcü ayrıca ABD’nin bu tutumuna son vermesini söylerken Çin’in listeye eklenen firmalarını korumak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Listeye dört Türk firması eklendi

Tam Boyutta Gör ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeyi incelediğimizde listeye eklenen 14 Çinli şirketin ağırlıklı olarak teknoloji ve bilim alanında olduğunu görüyoruz. ECOM ve HK P&W Industry firmaları göze ilk batanlar arasında. Bununla birlikte listeye Türkiye’den de dört firmanın eklendiği görülüyor: “BLC Havacılık Sağlık Medikal İnşaat Elektrik Ic ve Dış Ticaret;” “Odak Kimya; Piro Deniz Motorları;” ile “Üçüzler Lojistik Gıda Tekstil”.

ABD'nin ihracat kontrollerini denetleyen Ticaret Bakanlığı ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Endonezya, İsrail, Malezya, Suudi Arabistan ve Singapur'dan 14 kuruluşu daha listeye ekledi.

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