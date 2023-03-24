Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, 14 Çinli firmanın yanı sıra Türkiye’den de 4 firmayı kara listeye aldı

    Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu, ticaret kısıtlama listesine 14 yeni Çinli firmanın yanı sıra Türkiye’den de 4 firmayı eklediğini duyurdu.
    1
    ABD, yaptırım listesine 14 Çinli ve 4 Türk firması ekledi Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu tarafından düzenlenen yabancı kişiler, kuruluşlar veya hükümetlerden oluşan ticaret kısıtlama listesi genişliyor. ABD, bu liste ile özellikle Çin’in teknoloji firmalarını hedef alırken alınan son karar ile listeye Türkiye’den dört adet firma eklendiği görüldü.

    ABD’nin “Unverified List” olarak adlandırdığı bu liste, ticaret kontrollerinin sıkılaştırılması anlamına geliyor. Bu listeye eklenen firmalar ile ABD’li firmaların ticaret yapması daha kapsamlı ve zorlu denetlemelere tabii tutuluyor. Bu listeye giren firmalar potansiyel olarak çok daha sert cezalarla da karşılaşabilir. Bunun en büyük bilinen örneği Huawei.

    Çin yaptırımları büyüyor

    ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Don Graves duyurunun ardından yaptığı açıklamada "İhracat kontrollerimizi uygulamak Amerikan ulusal güvenliğini korumanın çok önemli bir parçasıdır" dedi ve ekledi: "Gelişmiş ABD teknolojisinin dünya çapında nasıl kullanıldığını tespit etmek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya kararlıyız."

    Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden bir sözcü, ABD'nin "ihracat kontrol tedbirlerini kötüye kullanma" ve "yabancı şirketleri bastırmak ve kontrol altına almak için devlet gücünü kullanma" yönündeki hamlelerini "Çin'in şiddetle kınadığını ve bunlara kesinlikle karşı çıktığını" söyledi. Sözcü ayrıca ABD’nin bu tutumuna son vermesini söylerken Çin’in listeye eklenen firmalarını korumak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

    Listeye dört Türk firması eklendi

    ABD, yaptırım listesine 14 Çinli ve 4 Türk firması ekledi Tam Boyutta Gör
    ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeyi incelediğimizde listeye eklenen 14 Çinli şirketin ağırlıklı olarak teknoloji ve bilim alanında olduğunu görüyoruz. ECOM ve HK P&W Industry firmaları göze ilk batanlar arasında. Bununla birlikte listeye Türkiye’den de dört firmanın eklendiği görülüyor: “BLC Havacılık Sağlık Medikal İnşaat Elektrik Ic ve Dış Ticaret;” “Odak Kimya; Piro Deniz Motorları;” ile “Üçüzler Lojistik Gıda Tekstil”.

    ABD'nin ihracat kontrollerini denetleyen Ticaret Bakanlığı ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Endonezya, İsrail, Malezya, Suudi Arabistan ve Singapur'dan 14 kuruluşu daha listeye ekledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yedekleme aküsü arıza acıbadem nereye bağlı anadolu lisesinden meslek lisesine geçiş 6.35 tabanca öldürür mü bilgisayar kendi kendine açılıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız