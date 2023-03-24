ABD, 14 Çinli firmanın yanı sıra Türkiye’den de 4 firmayı kara listeye aldı

ABD’nin “Unverified List” olarak adlandırdığı bu liste, ticaret kontrollerinin sıkılaştırılması anlamına geliyor. Bu listeye eklenen firmalar ile ABD’li firmaların ticaret yapması daha kapsamlı ve zorlu denetlemelere tabii tutuluyor. Bu listeye giren firmalar potansiyel olarak çok daha sert cezalarla da karşılaşabilir. Bunun en büyük bilinen örneği Huawei.
Çin yaptırımları büyüyor
ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Don Graves duyurunun ardından yaptığı açıklamada "İhracat kontrollerimizi uygulamak Amerikan ulusal güvenliğini korumanın çok önemli bir parçasıdır" dedi ve ekledi: "Gelişmiş ABD teknolojisinin dünya çapında nasıl kullanıldığını tespit etmek için elimizdeki tüm araçları kullanmaya kararlıyız."
Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden bir sözcü, ABD'nin "ihracat kontrol tedbirlerini kötüye kullanma" ve "yabancı şirketleri bastırmak ve kontrol altına almak için devlet gücünü kullanma" yönündeki hamlelerini "Çin'in şiddetle kınadığını ve bunlara kesinlikle karşı çıktığını" söyledi. Sözcü ayrıca ABD’nin bu tutumuna son vermesini söylerken Çin’in listeye eklenen firmalarını korumak için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Listeye dört Türk firması eklendi
ABD'nin ihracat kontrollerini denetleyen Ticaret Bakanlığı ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Endonezya, İsrail, Malezya, Suudi Arabistan ve Singapur'dan 14 kuruluşu daha listeye ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)