Togg T10X için yapılan ön sipariş sayısı 100 bine ulaştı

7 günde 100.000 ön sipariş
Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Togg T10X ön siparişe açıldıktan 24 saat sonra 22.150 sipariş almıştı. 20 Mart tarihinde ise siparişlerin 41 bine ulaştığı duyurulmuştu. Şimdi ise Togg T10X ön sipariş miktarının 100 bine ulaştığı açıklandı.
Togg’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda bu rekor ön sipariş miktarının sadece 7 günde alındığına dikkat çekildi. Bununla birlikte ön siparişler için son gün 27 Mart. Ön siparişler kapandıktan sonraki gün, yani 28 Mart tarihinde de sipariş verenler arasında çekiliş yapılacak.
Togg T10X için hedeflenen üretim miktarı ilk yıl özelinde 20 bin adet. Dolayısıyla şu anda talep, arzın 5 katına ulaşmış durumda. Öte yandan Togg T10X için fiyatların sırasıyla 953.000 TL, 1.055.000 TL ve 1.215.000 TL olduğunu söyleyelim. Ön sipariş için ise 60 bin TL ön ödeme talep edilmekte. Ek olarak Togg T10X'in tahmini teslimat süreleri, tercih edilen versiyona ve özelliklere göre değişiklik gösteriyor. Uzun menzilli versiyon için teslimatların Nisan ayından, diğer versiyonlar için Temmuz ayından sonra başlaması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
25 Kişi Okuyor (11 Üye, 14 Misafir) 7 Masaüstü 18 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
881 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli otomobil, TOGG ve