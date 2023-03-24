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    Anlık Bildirim

    Togg T10X için yapılan ön sipariş sayısı 100 bine ulaştı

    Türkiye’nin yerli otomobili Togg T10X’e olan ilgi artarak devam ediyor. Togg tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Togg T10X ön sipariş sayısı 100 bin adede ulaşmış durumda.
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    Togg T10X için ön sipariş sayısı 100 bin adede ulaştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yerli elektrikli SUV otomobili Togg T10X, yoğun ilgi ile karşılanmaya devam ediyor. Togg bundan bir hafta önce Togg T10X modeli için ön sipariş toplamaya başlamıştı. Sadece birkaç gün içinde 40 bin adedi aşan siparişler bugün itibariyle 100 bine ulaştı.

    7 günde 100.000 ön sipariş

    Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Togg T10X ön siparişe açıldıktan 24 saat sonra 22.150 sipariş almıştı. 20 Mart tarihinde ise siparişlerin 41 bine ulaştığı duyurulmuştu. Şimdi ise Togg T10X ön sipariş miktarının 100 bine ulaştığı açıklandı.

    Togg’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda bu rekor ön sipariş miktarının sadece 7 günde alındığına dikkat çekildi. Bununla birlikte ön siparişler için son gün 27 Mart. Ön siparişler kapandıktan sonraki gün, yani 28 Mart tarihinde de sipariş verenler arasında çekiliş yapılacak.

    Togg T10X için hedeflenen üretim miktarı ilk yıl özelinde 20 bin adet. Dolayısıyla şu anda talep, arzın 5 katına ulaşmış durumda. Öte yandan Togg T10X için fiyatların sırasıyla 953.000 TL, 1.055.000 TL ve 1.215.000 TL olduğunu söyleyelim. Ön sipariş için ise 60 bin TL ön ödeme talep edilmekte. Ek olarak Togg T10X'in tahmini teslimat süreleri, tercih edilen versiyona ve özelliklere göre değişiklik gösteriyor. Uzun menzilli versiyon için teslimatların Nisan ayından, diğer versiyonlar için Temmuz ayından sonra başlaması hedefleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    881 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    elektrikli otomobil, TOGG ve
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