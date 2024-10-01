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    TSMC, 2nm teknolojisi ile Çin'e 10 yıl fark attı

    Tayvan Ulusal Bilim Konseyi Başkanı Cheng-Wen Wu'ya göre Çin, yarı iletken üretimi konusunda Tayvan ve TSMC'nin 10 yıl gerisinde bulunuyor. Ana faktör ise 2nm üretim teknolojisi.
    TSMC, 2nm teknolojisi ile Çin'e 10 yıl fark attı Tam Boyutta Gör
    Tayvan’ın önde gelen yarı iletken üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), 2 nanometre (nm) çip üretim teknolojisiyle Çin'e en az 10 yıl fark attı. Bu açıklama, Tayvan Ulusal Bilim Konseyi Başkanı Cheng-Wen Wu tarafından, Tayvan yasama meclisinde yapılan bir oturumda dile getirildi.

    Bu iddia ise Huawei’nin en yeni akıllı telefonlarının parçalarına ayrılmasından elde edilen veriler doğrultusunda Çin’in çip üretiminde önemli bir yol kat ettiğini ve Huawei’nin modern çip üretim teknolojisini yakalamayı başardığını öne süren medya raporlarının üzerine yapıldı.

    Çin ile Tayvan arasında 10 yıl fark var

    TSMC, 2nm teknolojisi ile Çin'e 10 yıl fark attı Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin Pura 70 modelinde Çin’in önde gelen yarı iletken üreticisi SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) tarafından üretilen 7 nm işlemci yer alıyor. ABD'nin, Çin'e yönelik 7 nanometre ve daha küçük çiplere uyguladığı yaptırımlara rağmen, bu işlemci Çin’in hızla geliştiği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Ancak Wu, Çin’in, Tayvan’a olan teknoloji farkını 3 yıla indirdiği yönündeki görüşlere şüpheyle yaklaşıyor ve TSMC'nin 2 nm çip üretimine 2025'te başlamaya hazır olduğunu vurguluyor. Wu'ya göre bu teknoloji farkı, en az 10 yıllık bir süreyi kapsıyor.

    TSMC, 2018 yılında 7 nm çip teknolojisini seri üretime sokarak yarı iletken endüstrisinde önemli bir adım attı. Daha sonra 5 nm teknolojisine geçen firma, 2 nm teknolojisine ulaşarak büyük bir sıçrama daha yapmaya hazırlanıyor.

    TSMC, 2nm teknolojisi ile Çin'e 10 yıl fark attı Tam Boyutta Gör
    Ancak yarı iletken üretimindeki bu ilerleme, her zaman doğrusal değil; özellikle gelişmiş makineler erişime açık değilse. TSMC'nin bu başarıyı elde etmesinde en önemli faktörlerden biri, gelişmiş üretim makinelerine sahip olması. Hollandalı ASML firması tarafından üretilen EUV araçlarını kullanmaya başlayan TSMC, bu makinelerle 7 nm dahil olmak üzere ileri süreçlere erişim sağladı. ASML şimdi daha küçük yapıları basabilecek High-NA EUV makinelerini Intel ve TSMC’ye tedarik ediyor. Bu araçlar ile 2 nm ve daha küçük süreçlerde üretilmiş çipler göreceğiz.

    Bu makineler, karmaşıklığı artan ve boyutları küçülen yarı iletken bileşenler için hayati önem taşıyor. Wu'ya göre, bu tür gelişmiş makinelere erişimin olmayışı Çin’in yarı iletken endüstrisindeki hızını yavaşlatan en büyük engellerden biri. Ve Çin'in her iki nesil makineye de erişimi yasaklanmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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