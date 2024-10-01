TSMC, 2nm teknolojisi ile Çin'e 10 yıl fark attı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tayvan’ın önde gelen yarı iletken üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), 2 nanometre (nm) çip üretim teknolojisiyle Çin'e en az 10 yıl fark attı. Bu açıklama, Tayvan Ulusal Bilim Konseyi Başkanı Cheng-Wen Wu tarafından, Tayvan yasama meclisinde yapılan bir oturumda dile getirildi.

Bu iddia ise Huawei’nin en yeni akıllı telefonlarının parçalarına ayrılmasından elde edilen veriler doğrultusunda Çin’in çip üretiminde önemli bir yol kat ettiğini ve Huawei’nin modern çip üretim teknolojisini yakalamayı başardığını öne süren medya raporlarının üzerine yapıldı.

Çin ile Tayvan arasında 10 yıl fark var

Tam Boyutta Gör Huawei’nin Pura 70 modelinde Çin’in önde gelen yarı iletken üreticisi SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) tarafından üretilen 7 nm işlemci yer alıyor. ABD'nin, Çin'e yönelik 7 nanometre ve daha küçük çiplere uyguladığı yaptırımlara rağmen, bu işlemci Çin’in hızla geliştiği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Ancak Wu, Çin’in, Tayvan’a olan teknoloji farkını 3 yıla indirdiği yönündeki görüşlere şüpheyle yaklaşıyor ve TSMC'nin 2 nm çip üretimine 2025'te başlamaya hazır olduğunu vurguluyor. Wu'ya göre bu teknoloji farkı, en az 10 yıllık bir süreyi kapsıyor.

AMD, Ryzen 9000 serisi için performans iyileştirmeleri yayınladı 14 sa. önce eklendi

TSMC, 2018 yılında 7 nm çip teknolojisini seri üretime sokarak yarı iletken endüstrisinde önemli bir adım attı. Daha sonra 5 nm teknolojisine geçen firma, 2 nm teknolojisine ulaşarak büyük bir sıçrama daha yapmaya hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör Ancak yarı iletken üretimindeki bu ilerleme, her zaman doğrusal değil; özellikle gelişmiş makineler erişime açık değilse. TSMC'nin bu başarıyı elde etmesinde en önemli faktörlerden biri, gelişmiş üretim makinelerine sahip olması. Hollandalı ASML firması tarafından üretilen EUV araçlarını kullanmaya başlayan TSMC, bu makinelerle 7 nm dahil olmak üzere ileri süreçlere erişim sağladı. ASML şimdi daha küçük yapıları basabilecek High-NA EUV makinelerini Intel ve TSMC’ye tedarik ediyor. Bu araçlar ile 2 nm ve daha küçük süreçlerde üretilmiş çipler göreceğiz.

Bu makineler, karmaşıklığı artan ve boyutları küçülen yarı iletken bileşenler için hayati önem taşıyor. Wu'ya göre, bu tür gelişmiş makinelere erişimin olmayışı Çin’in yarı iletken endüstrisindeki hızını yavaşlatan en büyük engellerden biri. Ve Çin'in her iki nesil makineye de erişimi yasaklanmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC, 2nm teknolojisi ile Çin'e 10 yıl fark attı