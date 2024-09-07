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    Hollanda, çip yapım araçlarına yönelik ihracat kısıtlamalarını genişletiyor

    Hollanda, ASML'nin daha fazla makinesini etkileyecek şekilde gelişmiş yarı iletken üretim ekipmanlarına yönelik ihracat kısıtlamalarını genişlettiğini açıkladı.
    Hollanda, çip yapım araçlarına yeni kısıtlamalar getirdi Tam Boyutta Gör
    Hollanda hükümeti, yarı iletken üretim ekipmanlarına yönelik ihracat kısıtlamalarını genişletme kararı aldı. Bu adım, özellikle dünyanın en önemli yarı iletken ekipman üreticilerinden biri olan ASML'nin makinelerini daha da fazla etkileyecek. Yeni düzenlemeyle, belirli çip üretim ekipmanlarının ihracatı için şirketlerin Hollanda hükümetinden lisans alması gerekecek.

    Hollanda, ASML’yi etkileyen yeni kısıtlamaları duyurdu

    ASML’nin ürettiği daha fazla makine türü artık bu kısıtlamalara tabi olacak. Böylece, şirketlerin ekipmanlarını ihraç edebilmesi için ABD hükümeti yerine Hollanda'dan lisans alması zorunlu hale gelmiş oldu. Hollanda, tıpkı diğer ülkeler gibi, bu kısıtlamaları ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olarak görüyor. Hollanda dış ticaret ve kalkınma bakanı Reinette Klever yaptığı açıklamada “Bu kararı güvenlik nedeniyle aldım.” dedi.

    ASML, olumsuz etkilenmeyeceğini söylüyor

    ASML, Hollanda'nın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olarak, gelişmiş çip üretiminde kullanılan makineler üretiyor. Ancak şirket, hükümetin yeni önlemlerinin finansal görünümünü etkilemeyeceğini belirtti. ASML yaptığı açıklamada, son alınan kararların "teknik bir değişiklik" olduğunu ve 2024 için mali öngörülerini ya da uzun vadeli senaryolarını etkilemesinin beklenmediğini ifade etti. ASML, özellikle gelişmiş çiplerin üretiminde kritik bir rol oynayan makineleriyle, dünya yarı iletken endüstrisinin merkezinde yer alıyor. Firmanın mevcut EUV ve High-NA EUV gibi litografi makinelerini üreten başka bir firma bulunmuyor. Bu çip üretim makinelerinin tanesi 150 milyon ila 400 milyon dolar arasında değişiyor.

    Hollanda’nın kararı ABD’nin hemen ardından geldi

    Bu genişletilmiş kısıtlamalar, ABD'nin aynı gün kritik teknolojiler, özellikle kuantum bilişim ve yarı iletken ürünlere yönelik yeni ihracat kontrolleri getirmesinin hemen ardından geldi. 2022'nin sonlarında ABD, Çin'e yönelik gelişmiş çip ve yarı iletken ekipman ihracatını kesmek amacıyla geniş çaplı kurallar getirmiş ve müttefik ülkeleri de bu kısıtlamalara uymaya zorlamıştı. ASML'nin gelişmiş çiplerdeki kritik rolü, Hollanda'yı ABD'li politika yapıcılar için kilit bir odak noktası haline getirmişti.

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    Hollanda, yeni kısıtlamaları dururken açık bir şekilde bir ülkenin adını vermezken bu kuralların Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılacak ihracatlar için geçerli olduğunu belirtti. Ülke adı verilmese de buradaki birincil hedef, Çin’in bu ekipmanlara erişimini kısıtlamak.

    Hollanda, çip yapım araçlarına yeni kısıtlamalar getirdi Tam Boyutta Gör
    ASML iki tür araç üretiyor: aşırı ultraviyole (EUV) litografi makinesi ve derin ultraviyole (DUV) litografi makinesi. TSMC, Intel, Samsung ve diğer önde gelen yarı iletken üreticilerinin tamamı tarafından kullanılan EUV litografi makineleri, en ileri teknoloji çipleri üretmek için gerekli. DUV litografi makineleri ise dizüstü bilgisayarlardan telefonlara kadar her şeyin içine giren bellek çipleri gibi diğer yarı iletken türlerini üretmek için kullanılıyor.

    Her iki makine grubu da geçen yıl Hollanda hükümetinin kısıtlamaları altına alınmıştı. ASML, yaptığı açıklamada, genişletilen kısıtlamaların TWINSCAN NXT:1970i ve 1980i DUV litografi sistemlerinin ihraç edilebilmesi için artık Hollanda hükümetinden lisans alınması gerektiği anlamına geldiğini belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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