Hollanda, çip yapım araçlarına yönelik ihracat kısıtlamalarını genişletiyor

- Hollanda, ASML’yi etkileyen yeni kısıtlamaları duyurdu
- ASML, olumsuz etkilenmeyeceğini söylüyor
- Hollanda’nın kararı ABD’nin hemen ardından geldi
- Yorumlar
Hollanda, ASML’yi etkileyen yeni kısıtlamaları duyurdu
ASML’nin ürettiği daha fazla makine türü artık bu kısıtlamalara tabi olacak. Böylece, şirketlerin ekipmanlarını ihraç edebilmesi için ABD hükümeti yerine Hollanda'dan lisans alması zorunlu hale gelmiş oldu. Hollanda, tıpkı diğer ülkeler gibi, bu kısıtlamaları ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olarak görüyor. Hollanda dış ticaret ve kalkınma bakanı Reinette Klever yaptığı açıklamada “Bu kararı güvenlik nedeniyle aldım.” dedi.
ASML, olumsuz etkilenmeyeceğini söylüyor
ASML, Hollanda'nın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olarak, gelişmiş çip üretiminde kullanılan makineler üretiyor. Ancak şirket, hükümetin yeni önlemlerinin finansal görünümünü etkilemeyeceğini belirtti. ASML yaptığı açıklamada, son alınan kararların "teknik bir değişiklik" olduğunu ve 2024 için mali öngörülerini ya da uzun vadeli senaryolarını etkilemesinin beklenmediğini ifade etti. ASML, özellikle gelişmiş çiplerin üretiminde kritik bir rol oynayan makineleriyle, dünya yarı iletken endüstrisinin merkezinde yer alıyor. Firmanın mevcut EUV ve High-NA EUV gibi litografi makinelerini üreten başka bir firma bulunmuyor. Bu çip üretim makinelerinin tanesi 150 milyon ila 400 milyon dolar arasında değişiyor.
Hollanda’nın kararı ABD’nin hemen ardından geldi
Bu genişletilmiş kısıtlamalar, ABD'nin aynı gün kritik teknolojiler, özellikle kuantum bilişim ve yarı iletken ürünlere yönelik yeni ihracat kontrolleri getirmesinin hemen ardından geldi. 2022'nin sonlarında ABD, Çin'e yönelik gelişmiş çip ve yarı iletken ekipman ihracatını kesmek amacıyla geniş çaplı kurallar getirmiş ve müttefik ülkeleri de bu kısıtlamalara uymaya zorlamıştı. ASML'nin gelişmiş çiplerdeki kritik rolü, Hollanda'yı ABD'li politika yapıcılar için kilit bir odak noktası haline getirmişti.
[bkzdh=
Hollanda, yeni kısıtlamaları dururken açık bir şekilde bir ülkenin adını vermezken bu kuralların Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılacak ihracatlar için geçerli olduğunu belirtti. Ülke adı verilmese de buradaki birincil hedef, Çin’in bu ekipmanlara erişimini kısıtlamak.
Her iki makine grubu da geçen yıl Hollanda hükümetinin kısıtlamaları altına alınmıştı. ASML, yaptığı açıklamada, genişletilen kısıtlamaların TWINSCAN NXT:1970i ve 1980i DUV litografi sistemlerinin ihraç edilebilmesi için artık Hollanda hükümetinden lisans alınması gerektiği anlamına geldiğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.