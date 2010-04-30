Acer, Aspire TimelineX serisi dizüstü bilgisayarlarını fiyatlandırdı

Acer tarafından geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde lanse edilen Aspire TimelineX serisi ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar fiyatlandı. Intel Calpella platformunu temel alan yeni seri, 13.3-inç büyüklüğündeki 3820T, 14-inç büyüklüğündeki 4820T ve 15.6-inç büyüklüğündeki 5820T olmak üzere ilk etapta üç farklı model ile pazara giriş yapıyor. Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayarlar, 8GB'a kadar bellek ve 640GB kapasiteli sabit disk ile alınabiliyorlar. Tercihe bağlı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics veya DirectX 11 destekli Radeon HD 5470 / Radeon HD 5650 modelleriyle konfigüre edilebilen Aspire TimelineX serisine, işletim sistemi olaraksa Windows 7 eşlik ediyor.

Diğer özellikleri arasında Crystal Eye entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet, 802.11 b/f/n WiFi, opsiyonel Bluetooth 2.1 ve 3G gibi özelliklere yer verilen dizüstü bilgisayarlar, 699$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyorlar. LED backlit ekrana sahip olan Aspire TimelineX serisinin merakla beklenen ultra-taşınabilir modeli 1830T'nin (11.6-inç) ise 549 Avro'luk Avrupa fiyatı ile Haziran ayında çıkacağı açıklandı.