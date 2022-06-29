Ergonomiye odaklanan Acer BC270U monitör satışta

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Acer markasının ergonomiye odaklanan profesyoneller için hazırladığı Acer BC270U monitör modeli ülkemizde de satışa çıkıyor. Acer BC270U monitörler, çerçevesiz ekranı ile daha fazla eğlence ve maksimum izleme alanı sunuyor.

Acer BC270U özellikleri ve fiyatı

Acer’ın 2560×1440 piksel çözünürlüklü 27 inçlik ekrana sahip monitörü BC270U, 75 Hz yenileme hızı ve 5 ms tepki süresi barındırıyor. 1500R kavisli ekranı ile hem göz yorgunluğunu azaltıyor hem de daha sinematik ve etkileyici bir görüntüleme performansı sunuyor.

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Dahili Acer Display Widget özelliği, kullanışlı bir ekran menüsü düğmesini kullanarak monitör ayarlarını rahatça yapabilmenizi sağlıyor. Her uygulama ve kullanıcı için özel ayarlar belirlemeyi de mümkün kılan bu özellik, üretkenliği ve verimliliği artırmak için ekranı farklı bölümlere ayrıma olanağı da sunuyor.

Adaptive Sync teknolojisi yanında 4000:1 Statik kontrast oranı, 8 bit renk derinliği, 16,7 milyon renk, Acer BlueLightShield mavi ışık filtresi, Acer ComfyView parlaklığı engelleme, 2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort ve 5 adet USB girişleri mevcut. Acer BC270U monitörler, hepsiburada.com üzerinde 3.559 TL fiyatla satışta.

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Acer BC270U monitör ülkemizde satışa sunuldu