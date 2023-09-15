Acer Nitro XZ320QK P3 monitör farklı kesimlere hitap ediyor

Tam Boyutta Gör Acer’ın yeni duyurduğu Nitro XZ320QK P3 adındaki monitör modeli oyunculardan profesyonellere ve ofis ortamında çalışanlara kadar farklı kesimlerden tüketiciye hitap edecek özellikler ile geliyor.

Acer Nitro XZ320QK P3 özellikleri ve fiyatı

Acer Nitro XZ320QK P3 monitör modeli 31.5 inçlik VA panelinde 4K çözünürlük sunuyor. 1500R kavis çapı ile oyunculara ve profesyonellere daha yoğun bir görüntü tecrübesi vadediyor. 2ms griden griye tepki süresi olan monitör 20Hz-165Hz arasında değişen tazeleme hızına sahip.

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Ekran 300 nit parlaklık seviyesine çıkabilirken HDR10 ile canlı ve dinamik görüntüler ortaya koyuyor. 8-bit renk desteği ve DCI-P3 renk uzayının yüzde 90’ını kapsaması yanında 3000:1 kontrast oranı yer alıyor.

2 adet HDMI 2.1 portu olan monitör DP 1.4 portuna da sahip. Kulaklık girişi ve 2 adet 2W hoparlör seti tamamlıyor. Kaidesi ise 130mm yükseklik ayarı ve 15 dereceye kadar öne-arkaya hareket sağlıyor. Acer Nitro XZ320QK P3 monitör modeli 500$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Acer Nitro XZ320QK P3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı