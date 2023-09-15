Acer Nitro XZ320QK P3 monitör farklı kesimlere hitap ediyor

Acer Nitro XZ320QK P3 özellikleri ve fiyatı
Acer Nitro XZ320QK P3 monitör modeli 31.5 inçlik VA panelinde 4K çözünürlük sunuyor. 1500R kavis çapı ile oyunculara ve profesyonellere daha yoğun bir görüntü tecrübesi vadediyor. 2ms griden griye tepki süresi olan monitör 20Hz-165Hz arasında değişen tazeleme hızına sahip.
Ekran 300 nit parlaklık seviyesine çıkabilirken HDR10 ile canlı ve dinamik görüntüler ortaya koyuyor. 8-bit renk desteği ve DCI-P3 renk uzayının yüzde 90’ını kapsaması yanında 3000:1 kontrast oranı yer alıyor.
2 adet HDMI 2.1 portu olan monitör DP 1.4 portuna da sahip. Kulaklık girişi ve 2 adet 2W hoparlör seti tamamlıyor. Kaidesi ise 130mm yükseklik ayarı ve 15 dereceye kadar öne-arkaya hareket sağlıyor. Acer Nitro XZ320QK P3 monitör modeli 500$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.