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    Acer Nitro XZ320QK P3 monitör farklı kesimlere hitap ediyor

    Acer Nitro XZ320QK P3 monitör modeli 31.5 inçlik 4K panel, 300 nit parlaklık seviyesi, 1500R kavis çapı, 165Hz tazeleme hızı, 3ms tepki süresi gibi özelliklerle geliyor. 
    Acer Nitro XZ320QK P3 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Acer’ın yeni duyurduğu Nitro XZ320QK P3 adındaki monitör modeli oyunculardan profesyonellere ve ofis ortamında çalışanlara kadar farklı kesimlerden tüketiciye hitap edecek özellikler ile geliyor.

    Acer Nitro XZ320QK P3 özellikleri ve fiyatı

    Acer Nitro XZ320QK P3 monitör modeli 31.5 inçlik VA panelinde 4K çözünürlük sunuyor. 1500R kavis çapı ile oyunculara ve profesyonellere daha yoğun bir görüntü tecrübesi vadediyor. 2ms griden griye tepki süresi olan monitör 20Hz-165Hz arasında değişen tazeleme hızına sahip.

    Ekran 300 nit parlaklık seviyesine çıkabilirken HDR10 ile canlı ve dinamik görüntüler ortaya koyuyor. 8-bit renk desteği ve DCI-P3 renk uzayının yüzde 90’ını kapsaması yanında 3000:1 kontrast oranı yer alıyor.

    2 adet HDMI 2.1 portu olan monitör DP 1.4 portuna da sahip. Kulaklık girişi ve 2 adet 2W hoparlör seti tamamlıyor. Kaidesi ise 130mm yükseklik ayarı ve 15 dereceye kadar öne-arkaya hareket sağlıyor. Acer Nitro XZ320QK P3 monitör modeli 500$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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