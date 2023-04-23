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    Acer Predator X34 V OLED oyuncu monitörü duyuruldu

    Acer Predator X34 V oyuncu monitörü OLED ekranın yanı sıra 175Hz tazeleme hızı, 10-bit renk desteği, tam fonksiyonel USB merkezi, 1800R kavis gibi özelliklerle geliyor. 
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    Acer Predator X34 V Tam Boyutta Gör
    Bu hafta oyunculara yönelik pek çok üst seviye donanım ürünü tanıtan Acer’ın yelpazesinde oyuncu monitörü de bulunuyor. Acer Predator X34 V oyuncu monitörü premium seviyede akıcı bir tecrübe sunuyor.

    Acer Predator X34 V özellikleri ve fiyatı

    Acer Predator X34 V oyuncu monitörü 34 inçlik OLED ekranla geliyor. Ekran 10-bit renk desteği sunarken griden griye 0.1 tepki süresine sahip. 3440x1440 piksel çözünürlük 175Hz tazeleme hızı ile desteklenirken 1800R kavis çapı taşıyor.

    AMD FreeSync Premium teknolojisi ile oyunlarda gecikmeler en aza indirilirken değişken tazeleme oranı ile en optimal görüntüler sağlanıyor. Ekran DCI-P3 renk uzayının yüzde 99’unu kapsıyor. Tipik parlaklık değeri 250 nit iken pik parlaklık ise 1000 nit seviyesine kadar çıkıyor.

    2 adet HDMI girişi 100Hz tazeleme hızını desteklerken DP 1.4 ve USB Tip-C üzerinden 175Hz elde edilebiliyor. Tam fonksiyonel USB merkezinde şarj edebilen USB Tip-C girişi, iki adet USB Tip-A girişi ve iki adet 5W hoparlör bulunuyor. Acer Predator X34 V oyuncu monitörü 1299 Avro fiyat etiketi ile Kasım ayında piyasada olacak.

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    Z
    zDest_ 1 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 2 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 3 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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