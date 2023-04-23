Acer Predator X34 V OLED oyuncu monitörü duyuruldu

Tam Boyutta Gör Bu hafta oyunculara yönelik pek çok üst seviye donanım ürünü tanıtan Acer’ın yelpazesinde oyuncu monitörü de bulunuyor. Acer Predator X34 V oyuncu monitörü premium seviyede akıcı bir tecrübe sunuyor.

Acer Predator X34 V özellikleri ve fiyatı

Acer Predator X34 V oyuncu monitörü 34 inçlik OLED ekranla geliyor. Ekran 10-bit renk desteği sunarken griden griye 0.1 tepki süresine sahip. 3440x1440 piksel çözünürlük 175Hz tazeleme hızı ile desteklenirken 1800R kavis çapı taşıyor.

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AMD FreeSync Premium teknolojisi ile oyunlarda gecikmeler en aza indirilirken değişken tazeleme oranı ile en optimal görüntüler sağlanıyor. Ekran DCI-P3 renk uzayının yüzde 99’unu kapsıyor. Tipik parlaklık değeri 250 nit iken pik parlaklık ise 1000 nit seviyesine kadar çıkıyor.

2 adet HDMI girişi 100Hz tazeleme hızını desteklerken DP 1.4 ve USB Tip-C üzerinden 175Hz elde edilebiliyor. Tam fonksiyonel USB merkezinde şarj edebilen USB Tip-C girişi, iki adet USB Tip-A girişi ve iki adet 5W hoparlör bulunuyor. Acer Predator X34 V oyuncu monitörü 1299 Avro fiyat etiketi ile Kasım ayında piyasada olacak.

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Acer Predator X34 V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı