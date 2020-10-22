Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstüler güncellendi

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Intel’in Tiger Lake tabanlı mobil işlemcileri ile birlikte dizüstü piyasası da hareketlendi. Beğenilen Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstü modelleri Intel Tiger Lake işlemcilerle güncellenerek piyasaya sürülüyor.

Acer Spin 3 özellikleri ve fiyatı

Acer Spin 3 modelinde 13.3 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Nispeten ince ekran çerçeveleri ile kullanım alanı arttırılmış. 360 derecelik menteşe ile ekran farklı pozisyonlarda kullanılabiliyor.

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Intel Tiger Lake işlemciler ile daha çok grafik tasarımcılarına hitap eden Acer Spin 3 modelinde Thunderbolt 4 destekli USB Tip-C girişi dikkat çeken özellikler arasında. Model Mart 2021 tarihinde piyasada olacak ve 850$ seviyesinden başlayacak.

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Acer Spin 5 özellikleri ve fiyatı

Acer Spin 5 biraz daha üst seviyeye hitap ediyor. 13.5 inçlik 2256 x 1504 piksel çözünürlüğündeki ekran yüzde 80 ekran-kasa oranı sunuyor ve Gorilla Glass ile korunuyor. Kasa 14.9mm kalınlığında ve 1.2Kg ağırlığında.

Tiger Lake işlemciler ile desteklenen modelde NVIDIA GeForce MX450 seçeneği de olacak. 24GB’a kadar DDR4 RAM, 1 TB’a kadar M.2 PCIe SSD ve 2 TB’a kadar HDD seçenekleri olan model bakteri barındırmayan bir çözüm ile kaplanmış. Her iki modelde de Wacom destekli aktif ekran kalemi yer alıyor. Yeni Acer Spin 5 ise 1000$ başlangıç fiyatına sahip.

https://wccftech.com/acer-unveils-spin-series-and-swift-3x-laptop-intel-tiger-lake-iris-xe-max/

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