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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstüler güncellendi

    Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstüler dönebilir ekranla farklı kullanım şekilleri sunuyor. Iris Xe grafikli Tiger Lake işlemcileri ile de profesyoneller ve oyuncular için ideal hale geliyor.
    14 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstüler güncellendi
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    Intel’in Tiger Lake tabanlı mobil işlemcileri ile birlikte dizüstü piyasası da hareketlendi. Beğenilen Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstü modelleri Intel Tiger Lake işlemcilerle güncellenerek piyasaya sürülüyor.

    Acer Spin 3 özellikleri ve fiyatı

    Acer Spin 3 modelinde 13.3 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Nispeten ince ekran çerçeveleri ile kullanım alanı arttırılmış. 360 derecelik menteşe ile ekran farklı pozisyonlarda kullanılabiliyor.

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    Intel Tiger Lake işlemciler ile daha çok grafik tasarımcılarına hitap eden Acer Spin 3 modelinde Thunderbolt 4 destekli USB Tip-C girişi dikkat çeken özellikler arasında. Model Mart 2021 tarihinde piyasada olacak ve 850$ seviyesinden başlayacak.

    Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstüler güncellendi
    Tam Boyutta Gör

    Acer Spin 5 özellikleri ve fiyatı

    Acer Spin 5 biraz daha üst seviyeye hitap ediyor. 13.5 inçlik 2256 x 1504 piksel çözünürlüğündeki ekran yüzde 80 ekran-kasa oranı sunuyor ve Gorilla Glass ile korunuyor. Kasa 14.9mm kalınlığında ve 1.2Kg ağırlığında.

    Tiger Lake işlemciler ile desteklenen modelde NVIDIA GeForce MX450 seçeneği de olacak. 24GB’a kadar DDR4 RAM, 1 TB’a kadar M.2 PCIe SSD ve 2 TB’a kadar HDD seçenekleri olan model bakteri barındırmayan bir çözüm ile kaplanmış. Her iki modelde de Wacom destekli aktif ekran kalemi yer alıyor. Yeni Acer Spin 5 ise 1000$ başlangıç fiyatına sahip.



    https://wccftech.com/acer-unveils-spin-series-and-swift-3x-laptop-intel-tiger-lake-iris-xe-max/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    32 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Murat.Ak (Murat Ak) 13 sa.
    6 ay sonrası cihazın tanıtımı da ilginç olmuş.
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