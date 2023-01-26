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    Acer, Türkiye'de 100 milyon doların üzerinde yıllık gelir hedefliyor

    Acer, Türkiye pazarı hakkındaki hedeflerini açıkladı. Türkiye'de 2023 yılı gelirinin 100 milyon doların üzerine çıkması hedefleniyor.                                  
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    Acer, Türkiye'de 100 milyon doları aşkın yıllık gelir hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Acer, Türkiye pazarı için 2023 hedeflerini açıkladı. Bu sene hangi ürünlerin ülkemizde satışa sunulacağı duyuruldu.

    Acer Türkiye'nin 2022 sonuçları

    Acer, 2022 yılında Türkiye’deki gelirini yüzde 24 artırdı. GFK verilerine göre 2022’nin 4. çeyreğinde dizüstü bilgisayar satışlarındaki payı yüzde 10’u geçti. Oyuncu dizüstülerinde büyük ivme yakalayan şirket, Türkiye’de oyun dizüstü bilgisayarı gelirini yıllık bazda yüzde 105 artırdı. 2022 yılı 4. çeyrek verilerine göre grup düzeyinde, bilgisayar dışı ürünlerin payı yüzde 26,3’e ulaştı.

    2023 hedefleri neler?

    2023 yılında Acer’ın Predator, Aspire, Nitro ve Swift serilerinin yeni modelleri yakın zamanda Türkiye’de satışa çıkacak. Ayrıca bu yıl bilgisayar aksesuarları, e-mobilite cihazları ve Atmos sunucuları gibi birçok yeni ürün müşterilerle buluşacak.

    2023 yılında Türkiye pazarında 100 milyon doların üzerinde gelir hedeflediklerini belirten Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, “Türkiye’deki 2023 yılı için dizüstü bilgisayar pazar payı hedefimiz yüzde 12. Ancak belirttiğim gibi yol haritamızda bundan çok daha fazlası var. Tüm bu yeni gelişmelerle birlikte Türkiye'de 2023 yılındaki gelirimizin 100 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz.” dedi.

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    V
    vixx 7 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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