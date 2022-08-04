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    Acer X1228i projeksiyon yüksek çözünürlüklü ve kablosuz aktarımı destekliyor

    Acer X1228i projeksiyon cihazı kablosuz görüntü aktarımı ile fonksiyonelliğe odaklanırken bileşen maliyetlerini ise biraz daha düşük tutmak istediği anlaşılıyor. 
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    Acer X1228i özellikleri ve fiyatı
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    Zamanla televizyonlarla paralel olarak projeksiyon cihazlarında da önemli gelişmeler görüyoruz. Bağımsız işletim sistemi, kablosuz görüntü aktarım teknolojileri gibi yenilikler projeksiyon cihazlarını daha fonksiyonel hale getiriyor. Acer X1228i projeksiyon cihazı kablosuz aktarıma odaklanıyor.

    Acer X1228i özellikleri ve fiyatı

    Acer X1228i projeksiyon cihazı bağımsız çalışamıyor. Bununla birlikte kullanıcılar ister HDMI 1.4a üzerinden isterse de Wi-Fi bağlantısı üzerinden görüntü aktarabiliyor. Böylece biraz daha kolaylık sağlıyor.

    1024x768 piksel çözünürlüğe sahip olan cihaz DLP yöntemini kullanıyor ve 4500 ANSI Lumens parlaklık değeri sunuyor. Ekonomik modda ise 3600 Lumens kullanılabiliyor. 11.8 metreye kadar uzaklığı ayarlanabilirken 300 inçe kadar görüntü verebiliyor. Renk üretimi ise 1.07 milyon.

    Yazılım tarafında Acer ColorBoost otomatik renk ayarlama, Acer LumiSense otomatik sahne optimize etme, mavi ışık kalkanı, görüntü düzeltme gibi özellikler sunan Acer X1228i projeksiyon cihazı 500$ fiyat etiketine sahip.

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    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

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    #ŞARBAY# 8 saat önce

    Başlık ile içerik pek uyumlu değil... Ben başına gelen sorunu buradan edindiğim bilgilerle halletmiştim, öneririm... https://webdeyazilim.com/instagram-hesap-kurtarma.html

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    ccguven 11 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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