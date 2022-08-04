Acer X1228i projeksiyon yüksek çözünürlüklü ve kablosuz aktarımı destekliyor

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Zamanla televizyonlarla paralel olarak projeksiyon cihazlarında da önemli gelişmeler görüyoruz. Bağımsız işletim sistemi, kablosuz görüntü aktarım teknolojileri gibi yenilikler projeksiyon cihazlarını daha fonksiyonel hale getiriyor. Acer X1228i projeksiyon cihazı kablosuz aktarıma odaklanıyor.

Acer X1228i özellikleri ve fiyatı

Acer X1228i projeksiyon cihazı bağımsız çalışamıyor. Bununla birlikte kullanıcılar ister HDMI 1.4a üzerinden isterse de Wi-Fi bağlantısı üzerinden görüntü aktarabiliyor. Böylece biraz daha kolaylık sağlıyor.

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1024x768 piksel çözünürlüğe sahip olan cihaz DLP yöntemini kullanıyor ve 4500 ANSI Lumens parlaklık değeri sunuyor. Ekonomik modda ise 3600 Lumens kullanılabiliyor. 11.8 metreye kadar uzaklığı ayarlanabilirken 300 inçe kadar görüntü verebiliyor. Renk üretimi ise 1.07 milyon.

Yazılım tarafında Acer ColorBoost otomatik renk ayarlama, Acer LumiSense otomatik sahne optimize etme, mavi ışık kalkanı, görüntü düzeltme gibi özellikler sunan Acer X1228i projeksiyon cihazı 500$ fiyat etiketine sahip.

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Acer X1228i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı