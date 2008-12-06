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Acer'dan Pembe renkli yeni Aspire One

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan Pembe renkli yeni Aspire One
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Global bilgisayar pazarının söz sahibi isimlerinden Acer, Aspire One serisi netbook ailesine Pembe renkli ve kısmen ekonomik yeni bir model daha ekledi. Global ekonomik krizin olumsuz etkilerine rağmen önümüzdeki yıla damga vurması ve satış rakamlarını arttırması beklenen kompakt boyutlu ve maliyet odaklı netbook pazarında üreticiler artan rekabette koşullarında yeni modeller ile öne çıkmayı hedefliyor.

Acer'ın Pembe renkli yeni modeli teknik özellik anlamında mevcut modele göre ciddi farklılıklar içermiyor. 8.9" LCD ekrana sahip olan sistemde 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisi, 1GB bellek, ve entegre grafik işlemcili 945GSE Express yonga seti bulunuyor. SSD tabanlı depolama çözümüyle gelecek olan yeni varyasyonda fiyatın 47 Avro daha düşük olması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
fiyatı nedir taksit yapılabilmektemidir kredi kartına
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max975 10 yıl
kızlar için heee...
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