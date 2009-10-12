Acer'ın yeni tablet bilgisayarı detaylandı: Timeline 1820P

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Aspire One serisi netbook modelleri ve Timeline serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarıyla yüksek satış rakamlarına ulaşan Acer, ürün gamını tablet bilgisayar formundaki yeni bir notebook modeliyle güncellemeye hazırlanıyor. Timeline serisi altında hazırlanan 1820P kod adlı tablet bilgisayar, çoklu dokunmatik desteği sunan döndürülebilir ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekranla donatılan tablet bilgisayara Intel'in 1.4GHz'de çalışan Core 2 Solo SU3500 işlemcisi güç veriyor. 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile donatılan ultra-taşınabilir yapıdaki yeni model, Intel'in DirectX 10 destekli GMA 4500MHD entegre grafik birimi ile HD video hızlandırma desteği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında kablolu ve kablosuz iletişim için WiFi, Bluetooth ve Gigabit Ethernet ile yüksek tanımlı içeriğin aktarımı için HDMI çıkışı gibi detaylara sahip olan Timeline 1820P, 6 hücreli pil ile 8 saate kadar kullanılabileceği açıklandı. 1.43 Kg ağırlığındaki tablet bilgisayarın önümüzdeki haftalarda 500 Avro civarı bir fiyatlandırma ile yurt dışında satışa sunulması bekleniyor.

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