Açlık Oyunları serisinin yeni filminin vizyon tarihi belli oldu

Özellikle filmlerinin yayınlandığı dönemde büyük popülerliğe sahip olan Hunger Games ya da Türkçesi ile Açlık Oyunları serisinin yeni filmi geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Şimdi de yeni filmin vizyon tarihi açıklandı.

2023'te Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde Açlık Oyunları serisinin yeni filmi Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı'nın yayın tarihi açıklandı. Açıklamaya göre Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı, 17 Kasım 2023'te vizyona girecek.

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Önceki Açlık Oyunları filmlerinin yönetmeni Francis Lawrence, bu filmi de yönetecek. Oyuncular henüz açıklanmadı ancak Nina Jacobson ve Brad Simpson yapımcı olarak geri dönüyor. Senaryoyu Little Miss Sunshine'ın Oscar ödüllü senaristi Michael Arndt uyarlayacak. Hikaye geçtiğimiz yıl çıkan Suzanne Collins'in aynı isimli kitabından uyarlanacak.

Kitabın ve filmin konusu şu şekilde: Onuncu Açlık Oyunları’nı başlatacak hasat gününün sabahı. Başkent’te, on sekiz yaşındaki Coriolanus Snow akıl hocası olarak katılacağı Oyunlar’a hazırlanıyor. Başarılı olmak istiyor ve bunun için tek bir şansı var. Bir zamanların görkemli Snow ailesi zor zamanlardan geçiyor ve ailenin kaderi, Coriolanus’un cazibesiyle, zekâsıyla, hamleleriyle diğer akıl hocalarını gölgede bırakıp haracını Oyunlar’ın galibi yapmasına bağlı.

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Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı yayın tarihi