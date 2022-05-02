Açlık Oyunları serisinin yeni filminin vizyon tarihi belli oldu

Özellikle filmlerinin yayınlandığı dönemde büyük popülerliğe sahip olan Hunger Games ya da Türkçesi ile Açlık Oyunları serisinin yeni filmi geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Şimdi de yeni filmin vizyon tarihi açıklandı.
2023'te Geliyor
Geçtiğimiz saatlerde Açlık Oyunları serisinin yeni filmi Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı'nın yayın tarihi açıklandı. Açıklamaya göre Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı, 17 Kasım 2023'te vizyona girecek.
Önceki Açlık Oyunları filmlerinin yönetmeni Francis Lawrence, bu filmi de yönetecek. Oyuncular henüz açıklanmadı ancak Nina Jacobson ve Brad Simpson yapımcı olarak geri dönüyor. Senaryoyu Little Miss Sunshine'ın Oscar ödüllü senaristi Michael Arndt uyarlayacak. Hikaye geçtiğimiz yıl çıkan Suzanne Collins'in aynı isimli kitabından uyarlanacak.
Kitabın ve filmin konusu şu şekilde: Onuncu Açlık Oyunları’nı başlatacak hasat gününün sabahı. Başkent’te, on sekiz yaşındaki Coriolanus Snow akıl hocası olarak katılacağı Oyunlar’a hazırlanıyor. Başarılı olmak istiyor ve bunun için tek bir şansı var. Bir zamanların görkemli Snow ailesi zor zamanlardan geçiyor ve ailenin kaderi, Coriolanus’un cazibesiyle, zekâsıyla, hamleleriyle diğer akıl hocalarını gölgede bırakıp haracını Oyunlar’ın galibi yapmasına bağlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.