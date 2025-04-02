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    Anlık Bildirim

    Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ün ilk görselleri yayınlandı

    Oscar ödüllü Spider-Verse macerası devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda prodüksiyon problemleri yaşayan ve merakla beklenen Beyond the Spider-Verse’ün ilk görselleri yayınlandı.
    Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Tam Boyutta Gör
    Sony tarafından 2018 yılında yayınlanan Spider-Man: Into the Spider-Verse, Oscar ödülü alarak dünyanın en başarılı animasyon filmleri arasına girmeyi başarmıştı. Miles Morales, Peter Parker ve Gwen Stacy gibi popüler çizgi roman karakterlerini içeren film, 2023 yılında yayınlanan Spider-Man: Across the Spider-Verse ile çoklu evren hikayesine devam etmişti. Ancak hatırlayacak olursanız hikaye, yarıda kalmıştı. Bu doğrultuda geliştirilen Spider-Man: Beyond the Spider Verse, 2023 yılında ertelenmişti ancak Sony, sonunda film hakkında yeni bilgiler paylaştı.

    Beyond the Spider Verse, 2027 yılında yayınlanacak

    Sinema sektörünün popüler etkinliklerinden olan CinemaCon’da Sony, büyük bir sürpriz yaparak Spider-Man filmleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bu doğrultuda firma, merakla beklenen Spider-Man: Beyond the Spider Verse’ün ilk görsellerini paylaştı ve filmin çıkış tarihini resmen açıkladı. Resmi açıklamaya göre Beyond the Spider-Verse, 4 Haziran 2027’de vizyona girecek. 

    Yayınlanan görsellerden anlaşılacağı üzere ikinci filmde gördüğümüz Earth-42’nin Prowler karakteri önemli bir rol oynayacak. CinemaCon etkinliğinde filmin yapımına görev alan Phil Lord, filmin üçleme için müthiş bir final olacağını belirtti. Merakla beklenen filmin hikaye detayları ise gizemini koruyor.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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