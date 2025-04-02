Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ün ilk görselleri yayınlandı

Beyond the Spider Verse, 2027 yılında yayınlanacak
Sinema sektörünün popüler etkinliklerinden olan CinemaCon’da Sony, büyük bir sürpriz yaparak Spider-Man filmleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bu doğrultuda firma, merakla beklenen Spider-Man: Beyond the Spider Verse’ün ilk görsellerini paylaştı ve filmin çıkış tarihini resmen açıkladı. Resmi açıklamaya göre Beyond the Spider-Verse, 4 Haziran 2027’de vizyona girecek.
Yayınlanan görsellerden anlaşılacağı üzere ikinci filmde gördüğümüz Earth-42’nin Prowler karakteri önemli bir rol oynayacak. CinemaCon etkinliğinde filmin yapımına görev alan Phil Lord, filmin üçleme için müthiş bir final olacağını belirtti. Merakla beklenen filmin hikaye detayları ise gizemini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo