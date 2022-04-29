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Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden birisi olan Blizzard'ın bildiğiniz gibi PC tarafında kendine ait bir platformu bulunuyor. Battle.net isimli bu platformdan da geçtiğimiz saatlerde güzel bir haber geldi.

Battle.net'e Türk Lirası Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde kullanıcılara Blizzard tarafından bir mail atıldı. Bu mailde 4 Mayıs tarihinde Battle.net'e Türk Lirası ekleneceği müjdesi verildi. Daha öncesinde Battle.net'te ne yazık ki Euro üzerinden alış veriş yapılabiliyordu. 4 Mayıs'tan itibaren ise Türk Lirası üzerinden alışveriş yapabileceğiz.

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Konuyla ilgili yapılan resmi açıklama şu şekilde: "Bu güncellemeyle beraber, şu anda Türkiye'deki oyuncuların elinde bulunan Battle.net bakiyesi, en son spot döviz kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Buna ek olarak, fiyatlarda da bazı düzenlemeler olacak. Ayrıca World of Warcraft aboneliği otomatik olarak Türk lirasına çevrilecektir."

"Buna ek olarak, fiyatlarda da bazı düzenlemeler olacak." cümlesi bizleri mutlu etti diyebiliriz umuyoruz ki yerel fiyatlandırma görebiliriz.

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Blizzard'ın dijital platformu Battle.net'e Türk Lirası geliyor