Blizzard'ın dijital platformu Battle.net'e Türk Lirası geliyor

Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden birisi olan Blizzard'ın bildiğiniz gibi PC tarafında kendine ait bir platformu bulunuyor. Battle.net isimli bu platformdan da geçtiğimiz saatlerde güzel bir haber geldi.
Battle.net'e Türk Lirası Geliyor
Geçtiğimiz saatlerde kullanıcılara Blizzard tarafından bir mail atıldı. Bu mailde 4 Mayıs tarihinde Battle.net'e Türk Lirası ekleneceği müjdesi verildi. Daha öncesinde Battle.net'te ne yazık ki Euro üzerinden alış veriş yapılabiliyordu. 4 Mayıs'tan itibaren ise Türk Lirası üzerinden alışveriş yapabileceğiz.
Konuyla ilgili yapılan resmi açıklama şu şekilde: "Bu güncellemeyle beraber, şu anda Türkiye'deki oyuncuların elinde bulunan Battle.net bakiyesi, en son spot döviz kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Buna ek olarak, fiyatlarda da bazı düzenlemeler olacak. Ayrıca World of Warcraft aboneliği otomatik olarak Türk lirasına çevrilecektir."
"Buna ek olarak, fiyatlarda da bazı düzenlemeler olacak." cümlesi bizleri mutlu etti diyebiliriz umuyoruz ki yerel fiyatlandırma görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.