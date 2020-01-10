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    Adalet Bakanı'ndan Wikipedia açıklaması

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Wikipedia yasağı hakkında açıklama yaptı. Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi, "ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine" karar vermişti.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    6,5b
    2
    38
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Adalet Bakanı'ndan Wikipedia açıklaması
    Tam Boyutta Gör

    Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia kararı sonrasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den ilk açıklama geldi. Adalet Bakanı Gül, AYM’nin gerekçeli kararı açıklanınca Wikipedia’yı açacaklarını söyledi.

    Gül, Ankara Hakimevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Wikipedia ile ilgili olarak, “Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklanınca Wikipedia açılacaktır.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu"

    Yasağın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verildi

    Wikipedia, 2017’nin Nisan ayından beri ülkemizde yasaklı durumda. 26 Aralık 2019’da erişim engeli hakkında Anayasa Mahkemesi’nin kararı açıklandı. AYM, erişim engeli kararının “ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine” karar verdi. Wikipedia’nın açılması için AYM’nin gerekçeli kararının yayınlanması bekleniyor.



    http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakan-gul-dogu-akdenizde-uluslararasi-hukukun-gerektirdigi-adimlari-attik-41416567 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MrKattchup 1 hf. en beğenilen
    "Halkımız Wikipedia'ya giremiyordu biz açtık" diyip bunu icraat olarak paylaşmazlarsa ben reisi tanımıyorum puhahahaa
    1 Yanıt Yanıtla +153
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    kangaetemo 1 hf.
    darisi imgur, pastebin, uber, paypal gibilerinin basina...
    Yanıtla +82
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    ProfXavier 1 hf.
    Göstermelik karar. Dünyaya bizdeki AYM çalışıyor mesajı veriyorlar. Hak hukuk Allah a emanet.
    Yanıtla +33
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    RAIZEN 1 hf. kangaetemo
    Imgur'daki pornografik görüntüler silinmedikçe açılmaz.
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    StaatSanWalt 1 hf.
    Anayasa mahkemesi vitrin kararlarından biri. Mesele gerçek hukuku uygulamaya gelince ne anayasa mahkemesi kalıyor ne başkası...
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    enja 1 hf.
    zaten giriyoruz açsanızda açmasnızda birşey değişmez
    Yanıtla +2
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    Hendrik Johannes Cruijff 1 hf.
    Girmek isteyen gene giriyordu zor değilki tek sıkıntı şu türkiyeden bilgi girişi yapamıyordun.
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    Rouvax 1 hf.
    Çok sığ yorumlar var ama wikipedia sizin kadar uzman olmayanlar için çok önemli. Google a girmeyi bilip arama yapıp ancak wikipedia ya girmeyi bilmeyen bir sürü insan var ne yazıkki bu ülkede. Bilgiye ne kadar kolay erişirlerse gelecek için okadar iyi nesiller yetişecek. Wikipedia konusunu porno konusuna çevirmiş ergenler...
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    vonderplanitz 1 hf.
    3+ yıl süren esaret, cahiliye, baskı ve zulüm dönemini sona erdirenlerden Allah hamdolsun.
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    apeirons 1 hf.
    Sanki giremiyorduk. Açınca çok matah bir iş yaptıklarını sanacaklar.
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    labtek38 1 hf.
    +18 adult siteler neden yasaklı? Yani yasaklı olunca kimse girmiyor mu sanki. Hepiniz giriyorsunuz. Kameralı chat siteleri bile yasak 😅
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Draken 24 1 hf. yeni yorumcu labtek38
    milletin böyle şeyler izlemesi onlara günah yazıyor onun için.. sen öyle şeyler izleyince, bu badem bıyıklılar diyorlar ki, biz izin verdik öyleyse biz de günaha girdik.. allah affetsin diyip sansürlüyorlar.. sen vpn kullanarak izleyince de diyorlar ki, allahım biz yasakladık ama bu vpn kullandı dolayısıyla biz günaha girmedik hüloooooooooooooooo diyorlar allah da tamamdır öyleyse diyor ve günah yazmıyor
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    KaleyDeskop 1 hf.
    hentai sitelerini niye yasaklıyor bir devlet anlayamadım :) 2d +18 bile izliyemiyoruz..
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    6457 kez okundu.
    30 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Wikipedia, adalet bakanı ve
    9 etiket daha anayasa mahkemesi erişim engeli wikipedia yasağı erişim yasağı ne zaman açılacak Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş Popüler
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