Adalet Bakanı'ndan Wikipedia açıklaması

Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia kararı sonrasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den ilk açıklama geldi. Adalet Bakanı Gül, AYM’nin gerekçeli kararı açıklanınca Wikipedia’yı açacaklarını söyledi.
Gül, Ankara Hakimevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Wikipedia ile ilgili olarak, “Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklanınca Wikipedia açılacaktır.” dedi.
Ayrıca Bkz. "Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu"
Yasağın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verildi
Wikipedia, 2017’nin Nisan ayından beri ülkemizde yasaklı durumda. 26 Aralık 2019’da erişim engeli hakkında Anayasa Mahkemesi’nin kararı açıklandı. AYM, erişim engeli kararının “ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine” karar verdi. Wikipedia’nın açılması için AYM’nin gerekçeli kararının yayınlanması bekleniyor.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakan-gul-dogu-akdenizde-uluslararasi-hukukun-gerektirdigi-adimlari-attik-41416567 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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