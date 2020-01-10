Adalet Bakanı'ndan Wikipedia açıklaması

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Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia kararı sonrasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den ilk açıklama geldi. Adalet Bakanı Gül, AYM’nin gerekçeli kararı açıklanınca Wikipedia’yı açacaklarını söyledi.

Gül, Ankara Hakimevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Wikipedia ile ilgili olarak, “Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklanınca Wikipedia açılacaktır.” dedi.

Ayrıca Bkz. "Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu"

Yasağın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verildi

Wikipedia, 2017’nin Nisan ayından beri ülkemizde yasaklı durumda. 26 Aralık 2019’da erişim engeli hakkında Anayasa Mahkemesi’nin kararı açıklandı. AYM, erişim engeli kararının “ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine” karar verdi. Wikipedia’nın açılması için AYM’nin gerekçeli kararının yayınlanması bekleniyor.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakan-gul-dogu-akdenizde-uluslararasi-hukukun-gerektirdigi-adimlari-attik-41416567

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