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    Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu

    Wikipedia yasağı hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, erişim yasağının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Wikipedia açılacak mı?
    5 sa.
    3,9b
    41
    29
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu
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    Türkiye’de 2017 yılından beri yasaklı durumdaki Wikipedia hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararı belli oldu. AYM, erişim engelin kararının “ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine” karar verdi.

    Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu, başvuru genel kurula sevk edildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda alınan karar sonucunda Wikipedia’nın tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü!"

    Wikipedia yasağı kalkacak mı?

    Anayasa Mahkemesi kararının ne anlama geldiğini anlayabilmek için hukukçulara danıştık. Edindiğimiz bilgilere göre Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, Wikipedia yasağının kaldırılması için yeterli değil. Siteye erişim yasağının kalkması için erişim yasağı kararı veren sulh ceza mahkemesinin Anayasa Mahkemesi’nin kararını incelemesi ve eylemde bulunması gerekiyor. Sulh ceza mahkemesi yeni bir karar almadığı sürece Wikipedia'ya erişim yasağı uygulamaya devam edecek.



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    BlackLead 4 sa. en beğenilen
    yasak kalkacak diyenler falan var ama iyi de yargıyı takan mı var?

    rte haşmetleri kalksın yasak derse kalkar, kalkmasın derse kalkmaz. kimin umrunda mahkemenin ne karar aldığı bu muz cumhuriyetinde?


    çok geçmedi üzerinden. Hatırla ;

    “aym’nin kararlarını tanımıyorum ve saygı da duymuyorum."

    r.t.e - 28.02.2016
    yasak kalkacak diyenler falan var ama iyi de yargıyı takan mı var? rte haşmetleri kalksın yasak derse kalkar, kalkmasın derse kalkmaz. kimin umrunda ma...
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    Yanıtla +48
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    estrofem 4 sa.
    VPN ile bile zor giriliyor. Bir oyunun serisine bakacam giremiyorum, veya bir ilacın etken maddesini araştıracam giremiyorum. Erişimin açılması bilgiye erişim açısından çok iyi olur bence.
    VPN ile bile zor giriliyor. Bir oyunun serisine bakacam giremiyorum, veya bir ilacın etken maddesini araştıracam giremiyorum. Erişimin açılması bilgiye erişim a...
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    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Ölüyen Yürüler 4 sa.
    2020 yılına girerken Wikipedia açılacak diye seviniyoruz.Suudi Arabistan bile son yıllarda bizden daha ilerici adımlar atarken biz 2 geri 1 ileri adım atıyoruz.
    2020 yılına girerken Wikipedia açılacak diye seviniyoruz.Suudi Arabistan bile son yıllarda bizden daha ilerici adımlar atarken biz 2 geri 1 ileri adım atıyoruz...
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    Yanıtla +24
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    Fashionality 1 sa.
    eger bu tip bir imkan varsa, mahkemeye konu olan malum sayfalarin yasaklanip sitenin geri kalaninin erisilebilir olmasi daha mantikli olur bence... bu bilgi caginda en buyuk arsive sahip, en temel bilgi kaynaklarindan biri wikipedia ve erisilemez durumda olmasi cidden buyuk bir kayip...
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    V4LKyR 1 sa.
    Tayyip'i severim fakat gerçekten de ülkenin sahibi gibi bir şey oldu.

    Ciddi manada söylüyorum, Wikipedia açılsın dese, ertesi gün açarlar.

    TEK ADAM.
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    firat_kilic 1 sa.
    her tarafı araplar satın alıyor din eğitimine geçiliyor wikipediaya dan bilgilenecek insanlar bilgilenemiyor. Buradan doğru doğan zararı ve hangi yöne gittiğimizi hesaplayamayan var mı? Var ise konuşacağım...
    Yanıtla +1
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    Thingol 2 sa.
    Sansürcü zihniyet istemiyoruz bu ülkede. Imgur ve Pastebin de açılmalı. Umarım onlar için de başvuru yapılır.
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    kpln04 2 sa.
    10 yıldır kapalı yeni mi akıllarına geldi ihlal olduğu
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    bkaakco 2 sa.
    Hukukçu değilim ama giriş derslerini gördüğümden bazı şeyleri biliyorum genel kültür namına. Burada yani haberde anlamadığım şey, ifade özgürlüğünü ihlâl eden bir işlem var ise, bu işlem anayasaya (En üst hukuksal kurallara) aykırı değil midir? Bu bağlamda bu işlemin iptal edilmesi gerekmez mi? Anayasaya mahkemesinin bu durumda ne işe yaramaktadır?
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    falterubbix 3 sa.
    yav bir ülke düşünün dünyanın en büyük bilgi havuzu sitesine erişimi kısıtlamış. daha ne yorumu yapayım?
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    Sedunar 3 sa.
    Padişahımız istemezük diyor
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    XanthiN 3 sa.
    Wikiwand kullanın rahat edin.

    Wikipedia sayfalarını otomatik yönlendirir. Daha okunaklı bir arayüze sahiptir. Chrome eklentisi:
    chrome.google.com/...
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    HABERİN ETİKETLERİ
    Wikipedia, erişim yasağı ve
    10 etiket daha erişim yasağı kalkacak mı wikipedia açılacak mı Türkiye Gündemi anayasa mahkemesi karar yasak Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş MPopüler
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