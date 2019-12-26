Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu

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Türkiye’de 2017 yılından beri yasaklı durumdaki Wikipedia hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararı belli oldu. AYM, erişim engelin kararının “ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine” karar verdi.

Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu, başvuru genel kurula sevk edildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda alınan karar sonucunda Wikipedia’nın tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi.

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Wikipedia yasağı kalkacak mı?

Anayasa Mahkemesi kararının ne anlama geldiğini anlayabilmek için hukukçulara danıştık. Edindiğimiz bilgilere göre Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, Wikipedia yasağının kaldırılması için yeterli değil. Siteye erişim yasağının kalkması için erişim yasağı kararı veren sulh ceza mahkemesinin Anayasa Mahkemesi’nin kararını incelemesi ve eylemde bulunması gerekiyor. Sulh ceza mahkemesi yeni bir karar almadığı sürece Wikipedia'ya erişim yasağı uygulamaya devam edecek.