ADATA 2 GB/s’ye ulaşan RGBli taşınabilir SSD’sini duyurdu

Tam Boyutta Gör

SSD’lerin sağladığı yüksek performans kullandığımız bilgisayarların ardından taşınabilir depolama alanında da yaygınlaşıyor. ADATA’nın son çözümü RGB’den vazgeçemeyenlere hitap ediyor.

İlginizi Çekebilir

Lexar SL200 taşınabilir SSD’sini duyurdu

2 GB/s'ye kadar okuyup yazabiliyor

ADATA’nın SE900G taşınabilir SSD ailesi USB 3.2 Gen 2x2 arayüzü üzerinden 2000 MB/s’ye kadar sıralı okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 512 GB/ 1 TB/ 2 TB kapasite seçenekleriyle gelen taşınabilir SSD’ler görselliğiyle de iddialı.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Intel pazar payında artış yaşadı"

Yüzeyinin %74’ünün RGB aydınlatma ile kaplanan SSD ailesinin albenisi desenli yüzeyiyle daha da arttırılmış. Çoğu işletim sisteminin yanı sıra güncel konsollarla da uyumluluk sunulan SE900G modellerinin fiyat bilgisi paylaşılmazken 3 yıllık garanti altında sunulduğunu belirtelim.

https://www.techpowerup.com/278061/adata-launches-se900g-rgb-external-solid-state-drive

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.