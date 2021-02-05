ADATA 2 GB/s’ye ulaşan RGBli taşınabilir SSD’sini duyurdu

SSD’lerin sağladığı yüksek performans kullandığımız bilgisayarların ardından taşınabilir depolama alanında da yaygınlaşıyor. ADATA’nın son çözümü RGB’den vazgeçemeyenlere hitap ediyor.İlginizi Çekebilir Lexar SL200 taşınabilir SSD’sini duyurdu
2 GB/s'ye kadar okuyup yazabiliyor
ADATA’nın SE900G taşınabilir SSD ailesi USB 3.2 Gen 2x2 arayüzü üzerinden 2000 MB/s’ye kadar sıralı okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 512 GB/ 1 TB/ 2 TB kapasite seçenekleriyle gelen taşınabilir SSD’ler görselliğiyle de iddialı.
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Yüzeyinin %74’ünün RGB aydınlatma ile kaplanan SSD ailesinin albenisi desenli yüzeyiyle daha da arttırılmış. Çoğu işletim sisteminin yanı sıra güncel konsollarla da uyumluluk sunulan SE900G modellerinin fiyat bilgisi paylaşılmazken 3 yıllık garanti altında sunulduğunu belirtelim.
https://www.techpowerup.com/278061/adata-launches-se900g-rgb-external-solid-state-drive Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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galax 3090 da dünya rekoru kırmış. tr de neden galax yaygın değil anlamıyorum. sıvı soğutmalı ram den, çok güzel soğutuculu m.2 ssd sine kadar her ürünü var. ama tr de gölgesi bile yok.
asus msi gigabyte ezbere gidiliyor gibi biraz.