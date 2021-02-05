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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA 2 GB/s’ye ulaşan RGBli taşınabilir SSD’sini duyurdu

    Taşınabilir SSD’lerde de yavaş yavaş RGB hakimiyeti baş göstermeye başladı. ADATA’nın yüksek performanslı katı hal sürücüsü performansı kadar görselliğiyle de öne çıkıyor.
    05 Şubat 2021, 11:30 (1 hf.)
    1,9b
    1
    5
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ADATA 2 GB/s’ye ulaşan RGBli taşınabilir SSD’sini duyurdu
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    SSD’lerin sağladığı yüksek performans kullandığımız bilgisayarların ardından taşınabilir depolama alanında da yaygınlaşıyor. ADATA’nın son çözümü RGB’den vazgeçemeyenlere hitap ediyor.

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    2 GB/s'ye kadar okuyup yazabiliyor

    ADATA’nın SE900G taşınabilir SSD ailesi USB 3.2 Gen 2x2 arayüzü üzerinden 2000 MB/s’ye kadar sıralı okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 512 GB/ 1 TB/ 2 TB kapasite seçenekleriyle gelen taşınabilir SSD’ler görselliğiyle de iddialı.

    ADATA 2 GB/s’ye ulaşan RGBli taşınabilir SSD’sini duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "Intel pazar payında artış yaşadı"

    Yüzeyinin %74’ünün RGB aydınlatma ile kaplanan SSD ailesinin albenisi desenli yüzeyiyle daha da arttırılmış. Çoğu işletim sisteminin yanı sıra güncel konsollarla da uyumluluk sunulan SE900G modellerinin fiyat bilgisi paylaşılmazken 3 yıllık garanti altında sunulduğunu belirtelim.



    https://www.techpowerup.com/278061/adata-launches-se900g-rgb-external-solid-state-drive Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence Anakart ram slotları kaldırılmalı.m2 slotlar üzerinde ram sorunu çözülmeli.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ram ler tarih olacaksa dolar uçuşa geçmedikçe ilerleyen zamanlarda küçülerek hızlanan teknoloji bize de girecektir, her anlamda.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    adata ve galax ürünleri gerçekten asus ile yarışır hale geldi.

    galax 3090 da dünya rekoru kırmış. tr de neden galax yaygın değil anlamıyorum. sıvı soğutmalı ram den, çok güzel soğutuculu m.2 ssd sine kadar her ürünü var. ama tr de gölgesi bile yok.

    asus msi gigabyte ezbere gidiliyor gibi biraz.
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    8tb tan aşağısı kesmez
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    RGB bundan ne anlıyorlar bilemem. Zevk renk meselesi her hal. RGB siz ucuz sa ben tercih ederim.
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