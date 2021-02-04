Intel pazar payında artış yaşadı

Intel her ne kadar son yıllarda 14 nm+++ sürecinde takılı kalsa da kendi tesislerine sahip olan firma bu durumun avantajını son dönemde yaşanan stok sıkıntısıyla daha da iyi hissetti.
Mercury Research’ün son Pazar payı analizine göre Intel son çeyrekte payını arttırmayı başardı. AMD’nin masaüstünde %20.1’den %19.3’e düştüğü rapora göre kırmızı ekip mobilde de %20.1’den %19.1’e gerilemiş.İlginizi Çekebilir Intel işlemcilerinin bir kısmını GlobalFoundries’e ürettirecek
Stoklarda bulunabilenin ve yeni üretim tekniğinin rekabeti
Buna karşın pazar payındaki düşüş AMD’nin daha az sattığı ya da gelir elde ettiği manasına gelmiyor. x86 pazarının yıllık %20.1’lik büyüme yakaladığı geçtiğimiz yıl hem AMD hem de Intel daha fazla işlemci sattı. Öyle ki AMD bir önceki yıla göre %50 daha fazla gelir elde etmiş.
Dolayısıyla AMD’nin pazar payındaki düşüşün yaşanan stok sıkıntısına bağlı olduğu düşünülüyor. TSMC’nin sınırlı 7 nm üretim kapasitesi pandemi döneminde talebe yetişmekte güçlük çekerken bu durumun kullanıcılara yansıması stoklarda bulunamayan/MSRP’nin yukarısında satılan donanımlar oluyor.
Ayrıca Bkz. "EPYC Milan işlemci fiyatları sızdı: AMD indirime gidebilir"
Diğer taraftan Intel ise her ne kadar gereksinimlerin gerisinde kalsa kendi tesislerinde üretim yapma avantajı sayesinde pazardaki talebe daha iyi cevap verebildi. İlerleyen dönemde TSMC ve UMC’de de üretim yapacak Intel’in kararının sonuçlarını zaman gösterecek.
Kaynakça https://www.techpowerup.com/278073/despite-amd-momentum-intel-claws-back-market-share-in-both-desktop-and-mobile https://www.tomshardware.com/uk/news/intel-claws-back-desktop-pc-market-share-from-amd-for-the-first-time-in-three-years Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İntel de ise arz bol ustune yeni bir mimari olmadigi halde İslemci disinda Anakart satislarindan da kazanci var.Mobili de baglamis.Surumden kazanma yoluna gidebiliyor.
Amd de o finansal guc de yok.299SKF dedigi urunu de bir sekilde sisiriyor.
Normal yani...
Intel bir model çıkarıyorum örneğin; 10700, 10700K, 10700F, 10700KF 4 farklı model. OC ile işim yok diyene ayrı, OC yapıcam diyene ayrı, OC yapıcam ama dahili GPU ile işim yok diyene ayrı, ne varsa ver hepsini istiyorum diyene ayrı işlemci satıyor.
Bunun dışında orta sınıfta 10100F ve 10400F gibi canavarlar var. Bir de B460 anakartlar 2666mhz üstü desteklese o zaman görün pazar payını. Millet sırf 3200mhz ram kullanabilmek için işlemciden pahalı anakart almak istemediği için AMD ye kaçıyor bu halde bile Intel in pazar payı artıyorsa helal olsun. Dediğim gibi giriş seviyesi anakartlarda ram kilidi kalkarsa AMD nin işi çok çok daha zor.
Carsidan aldim 11.Nesil B460 Tomahawk 1300 lira eve geldim 10. Nesil su kazigin izahi yok.
Amd ise net yanlis yapti.Cat cat koyacakti 5300G,5600G,5700G,5800G,5900G,5600,5600X,5700,5800,5800X ama once X leri cikarip parayi vuralım dediler.
i5 10400f i3 10100f gibi çok kelepir ürünler intel i kurtarmıs gözüküyor çünkü en çok tercih edilen ürünler diye düsünüyorum türkiyede ve dünya da
intel bu fiyat bandını korur ise artış devam edicektir diye düsünüyorum
Yani en bilinen siteden https://www.cpubenchmark.net/market_share.html
bakıyorsunuz. Son çekrekte amd'nin %50'nin üstüne çıkarak intel'i masaüstü pazarında geçtiğini görebiliyorsunuz. Hani laptop için dendiyse doğru olabilir, son çeyrekte amd ürün yetiştiremedi. %20 direğinden 18'lere geriledi.
Masaüstünde son 1 senedir intel doğru düzgün işlemci satamadı tüm dünyada. Dünyanın en büyük perakende mağazaları da bunu doğruluyor zaten. Bu ay en çok satılan işlemci listemiz diye yayınlıyorlar. ilk 5 işlemci sırf amd.
Umarım amd azıcık olayı fark eder de fiyatlara revize yapar
Gerçi kar marjı çok artmış pek umursamazlar gibi.