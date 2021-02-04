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    Intel pazar payında artış yaşadı

    Kendi tesislerinde üretim yapan Intel eleştirilmesine karşın TSMC kaynaklı stok sıkıntısından etkilenmemesinin meyvelerini yiyiyor. Firma pazar payını arttırdı.
    04 Şubat 2021, 09:15 (1 hf.)
    1,9b
    1
    23
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel pazar payında artış yaşadı
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    Intel her ne kadar son yıllarda 14 nm+++ sürecinde takılı kalsa da kendi tesislerine sahip olan firma bu durumun avantajını son dönemde yaşanan stok sıkıntısıyla daha da iyi hissetti.

    Mercury Research’ün son Pazar payı analizine göre Intel son çeyrekte payını arttırmayı başardı. AMD’nin masaüstünde %20.1’den %19.3’e düştüğü rapora göre kırmızı ekip mobilde de %20.1’den %19.1’e gerilemiş.

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    Stoklarda bulunabilenin ve yeni üretim tekniğinin rekabeti

    Buna karşın pazar payındaki düşüş AMD’nin daha az sattığı ya da gelir elde ettiği manasına gelmiyor. x86 pazarının yıllık %20.1’lik büyüme yakaladığı geçtiğimiz yıl hem AMD hem de Intel daha fazla işlemci sattı. Öyle ki AMD bir önceki yıla göre %50 daha fazla gelir elde etmiş.

    Dolayısıyla AMD’nin pazar payındaki düşüşün yaşanan stok sıkıntısına bağlı olduğu düşünülüyor. TSMC’nin sınırlı 7 nm üretim kapasitesi pandemi döneminde talebe yetişmekte güçlük çekerken bu durumun kullanıcılara yansıması stoklarda bulunamayan/MSRP’nin yukarısında satılan donanımlar oluyor.

    Ayrıca Bkz. "EPYC Milan işlemci fiyatları sızdı: AMD indirime gidebilir"

    Diğer taraftan Intel ise her ne kadar gereksinimlerin gerisinde kalsa kendi tesislerinde üretim yapma avantajı sayesinde pazardaki talebe daha iyi cevap verebildi. İlerleyen dönemde TSMC ve UMC’de de üretim yapacak Intel’in kararının sonuçlarını zaman gösterecek.



    Kaynakça https://www.techpowerup.com/278073/despite-amd-momentum-intel-claws-back-market-share-in-both-desktop-and-mobile https://www.tomshardware.com/uk/news/intel-claws-back-desktop-pc-market-share-from-amd-for-the-first-time-in-three-years Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yasamasi normal İntel de 12 fabrika var deniyor bir de Tmsc den tezgah kuraladi deniyor.Amd de fabrika yok.Ustune urunleri birsekilde arz i bahane ederek +100Usd pahaliya satiyor.

    İntel de ise arz bol ustune yeni bir mimari olmadigi halde İslemci disinda Anakart satislarindan da kazanci var.Mobili de baglamis.Surumden kazanma yoluna gidebiliyor.



    Amd de o finansal guc de yok.299SKF dedigi urunu de bir sekilde sisiriyor.



    Normal yani...
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    W Wilson Fisk 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    eskiden kullanıcı cahildi 2008'lerde falan nvidia boşuna mı ben liderim ben fenayım diye en hızlı kartı çıkarmaya çalışıyordu?örnek olarak vereyim o zamankini değil 2080 ti mesela en hızlı karttı ya nvidia lider ve bu işlerden anlamayan kullanıcı 1050 ti alacam diyordu.deli misin o para o karta verilmez diyorduk hani amdci olduğumuzdan falan da değil parasının hakkını vermeyen bir karttı sıfır alırsan ama adam diyordu ki nvidia lider! iyi de kardeşim senin kartın lider değil 50 tane nvidia kaç tane amd kart var önünde.bizim milletin mercedes olsun çamurdan olsun 2006 model 3 değişen 7 boya olması tramer vs sorun değil demesi gibi bir huyu var bu sebeple intel uçtu amd fırladı böyle algı haberleri hala yapıyorlar ama kullanıcı artık deliler gibi inceliyor cebindeki parasına bakıyor ve işine geleni alıyor sen istediğin kadar uçur istediğin kadar kaçır.ha herkes böyle değil zengin kullanıcı da var aldığı markanın harbiden de bu iyisiymiş iyi yapmışım gazını da almak istiyor yani bu haberler bizim ülke için yapılmıyor bizde artık bilen biliyor, bilmeyen hala düşebilir ama bence böyle haberleri tartışmaya bile değmez.
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    S.T.A.L.K.E.R. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ettafimda en az 3 kişiye 10400f li sistem kurdum bu işlemciyi birde indirimde denk getirince daha da uyguna aldık. Intel akıllaniyor
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    Arisaka 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    AMD nin tek sıkıntısı seçeneklerin az olması.

    Intel bir model çıkarıyorum örneğin; 10700, 10700K, 10700F, 10700KF 4 farklı model. OC ile işim yok diyene ayrı, OC yapıcam diyene ayrı, OC yapıcam ama dahili GPU ile işim yok diyene ayrı, ne varsa ver hepsini istiyorum diyene ayrı işlemci satıyor.

    Bunun dışında orta sınıfta 10100F ve 10400F gibi canavarlar var. Bir de B460 anakartlar 2666mhz üstü desteklese o zaman görün pazar payını. Millet sırf 3200mhz ram kullanabilmek için işlemciden pahalı anakart almak istemediği için AMD ye kaçıyor bu halde bile Intel in pazar payı artıyorsa helal olsun. Dediğim gibi giriş seviyesi anakartlarda ram kilidi kalkarsa AMD nin işi çok çok daha zor.
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    B460 once 11. Nesil desteklesin de rami isterse 2133 desteklesin.Klasik İntel iste bir yerden mutlaka tuketiciye darbe vuracak.
    Carsidan aldim 11.Nesil B460 Tomahawk 1300 lira eve geldim 10. Nesil su kazigin izahi yok.

    Amd ise net yanlis yapti.Cat cat koyacakti 5300G,5600G,5700G,5800G,5900G,5600,5600X,5700,5800,5800X ama once X leri cikarip parayi vuralım dediler.
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dunyada bu 10400F ve 10100F ne kadar satmis rakam var mi acaba?
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    asko56 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    intelin en mantıklı hamlesi fiyatları düsürüp f/p ürünler koyması

    i5 10400f i3 10100f gibi çok kelepir ürünler intel i kurtarmıs gözüküyor çünkü en çok tercih edilen ürünler diye düsünüyorum türkiyede ve dünya da

    intel bu fiyat bandını korur ise artış devam edicektir diye düsünüyorum
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    Patren 1 hf. ( Mesaj Silindi ) asko56
    Aşko hangi işlemciyi aldın ?
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mercury Research kiminmiş acaba? Tom's un mu yoksa. Çünkü Tom's un intel'den ciddi rüşvetler, sponsorluklar aldığı ile ilgili iddia vardı. İlk 3700x falan çıkıp, benchleri alt üst ederken. 3700x'in 2 katı fiyatına, yarı performans veren intel işlemcisini tavsiye falan ediyordu. Kullanıcılar bombardımana tutmuştu siteyi, bu kadar göstere göstere yalan söylenmez diye. Sonunda 180 yapmak zorunda kalmışlardı.

    Yani en bilinen siteden https://www.cpubenchmark.net/market_share.html
    bakıyorsunuz. Son çekrekte amd'nin %50'nin üstüne çıkarak intel'i masaüstü pazarında geçtiğini görebiliyorsunuz. Hani laptop için dendiyse doğru olabilir, son çeyrekte amd ürün yetiştiremedi. %20 direğinden 18'lere geriledi.

    Masaüstünde son 1 senedir intel doğru düzgün işlemci satamadı tüm dünyada. Dünyanın en büyük perakende mağazaları da bunu doğruluyor zaten. Bu ay en çok satılan işlemci listemiz diye yayınlıyorlar. ilk 5 işlemci sırf amd.
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arka kapıdan işler çevirip markalara amd kullanma para vereyim demiştir yapmadığı iş değil
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    Velevki oyle :) Satin ali diye musterilere para mi veriyor aslanim ?
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amdnin fiyat politası intelin güzel indirimleri ile amdnin pazar payı yükselişi durmuş gibi..



    Umarım amd azıcık olayı fark eder de fiyatlara revize yapar



    Gerçi kar marjı çok artmış pek umursamazlar gibi.
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    basartenk (basar tenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bastır intel
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