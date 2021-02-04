Intel pazar payında artış yaşadı

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Intel her ne kadar son yıllarda 14 nm+++ sürecinde takılı kalsa da kendi tesislerine sahip olan firma bu durumun avantajını son dönemde yaşanan stok sıkıntısıyla daha da iyi hissetti.

Mercury Research’ün son Pazar payı analizine göre Intel son çeyrekte payını arttırmayı başardı. AMD’nin masaüstünde %20.1’den %19.3’e düştüğü rapora göre kırmızı ekip mobilde de %20.1’den %19.1’e gerilemiş.

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Buna karşın pazar payındaki düşüş AMD’nin daha az sattığı ya da gelir elde ettiği manasına gelmiyor. x86 pazarının yıllık %20.1’lik büyüme yakaladığı geçtiğimiz yıl hem AMD hem de Intel daha fazla işlemci sattı. Öyle ki AMD bir önceki yıla göre %50 daha fazla gelir elde etmiş.

Dolayısıyla AMD’nin pazar payındaki düşüşün yaşanan stok sıkıntısına bağlı olduğu düşünülüyor. TSMC’nin sınırlı 7 nm üretim kapasitesi pandemi döneminde talebe yetişmekte güçlük çekerken bu durumun kullanıcılara yansıması stoklarda bulunamayan/MSRP’nin yukarısında satılan donanımlar oluyor.

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Diğer taraftan Intel ise her ne kadar gereksinimlerin gerisinde kalsa kendi tesislerinde üretim yapma avantajı sayesinde pazardaki talebe daha iyi cevap verebildi. İlerleyen dönemde TSMC ve UMC’de de üretim yapacak Intel’in kararının sonuçlarını zaman gösterecek.

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