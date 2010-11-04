A-Data'dan 2400MHz'de çalışan 4GB kapasiteli DDR3 bellek kiti

Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan A-Data, oyuncular için hazırladığı XPG Gaming serisi bellek ailesine 2400MHz'de çalışan yeni bir model daha ilave ediyor. 2GB kapasiteli iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan yeni kit, 1.65v geriliminde 9-11-9-27 zamanlamalarında çalışıyor.

TCT (Thermal Conductive Technology) adı verilen özel bir soğutucu tasarımıyla serin çalıştığı belirtilen 4GB kapasiteli çift kanal bellek kiti, Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) teknolojisi sayesinde uyumlu anakartlarda daha agresif bellek zamanlarıma ulaşabiliyor. Ömür boyu garanti ile sunulacak yeni kitin fiyatı ise açıklanmadı.