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A-Data'dan 2400MHz'de çalışan 4GB kapasiteli DDR3 bellek kiti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan A-Data, oyuncular için hazırladığı XPG Gaming serisi bellek ailesine 2400MHz'de çalışan yeni bir model daha ilave ediyor. 2GB kapasiteli iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan yeni kit, 1.65v geriliminde 9-11-9-27 zamanlamalarında çalışıyor.

TCT (Thermal Conductive Technology) adı verilen özel bir soğutucu tasarımıyla serin çalıştığı belirtilen 4GB kapasiteli çift kanal bellek kiti, Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) teknolojisi sayesinde uyumlu anakartlarda daha agresif bellek zamanlarıma ulaşabiliyor. Ömür boyu garanti ile sunulacak yeni kitin fiyatı ise açıklanmadı.


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quexstre48 9 yıl
Aidata ya nedense soğuk yaklaşıyorum, hani şu kiti 100 dolar civarı verse almam diyebilirim. Niçin derseniz; Tom's Hardware' da yapılan bellek testlerine bellek yollamayan bir firma ki; test şöyle :

1600-2400 CL7-CL10 mhz bellekler karşılaştırılıyor, bu bellekler arasında gecikme değerleri 10-11-10-9 olan bile var iken, aidata 1600 cl9 olan belleklerinin, cl9 olan diğer belleklerden düşük performans vereceğini ve bunun adil sonuç vermeyeceğini düşündüğü için yollamıyor.Oysaki diğer firmaların aynı testte birden fazla ürünü var. Düşük veya yüksek... Ayrıca belirmek isterim ki; negatif yaklaşmamın nedeni ürün göndermemesinden ziyade malına güvenmemesidir. O yüzden ben bu firmayı kınıyorum. Ve diyorum ki böyle daha mı iyi oldu ?????

Edit;Bahsi Geçen Site Pckoloji olacak özür dilerim.
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born2bemad 9 yıl
quexstre48

Aidata ya nedense soğuk yaklaşıyorum, hani şu kiti 100 dolar civarı verse almam diyebilirim. Niçin derseniz; Tom's hardware da yapılan bellek testlerine bellek yollamayan bir firma ki; test şöyle :

16002400 CL7CL10 mhz bellekler karşılaştırılıyor, bu bellekler arasında gecikme değerleri 10-11-10-9 olan bile var iken, aidata 1600 cl9 olan belleklerinin, cl9 olan diğer belleklerden düşük performans vereceğini ve bunun adil sonuç vermeyeceğini düşündüğü için yollamıyor.Oysaki diğer firmaların aynı testte birden fazla ürünü var. Düşük veya yüksek... Ayrıca belirmek isterim ki; negatif yaklaşmamın nedeni ürün göndermemesinden ziyade malına güvenmemesidir. O yüzden ben bu firmayı kınıyorum. Ve diyorum ki böyle daha mı iyi oldu ?????


Enteresan...

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HiqhWoltage 9 yıl
Adataya bak sen :) Xmp özelliğide koymuş işte bu güzel. Soğutucuda güzel,bugun sınavda thermal conductivity ile soruda geldi hatta :)
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