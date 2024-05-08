10 ülkeye yazılım ihraç eden Adesso Türkiye’den 2024 için 1 milyar TL gelir hedefi

Adesso Türkiye, aralarında ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin yer aldığı 10 ülkeye yazılım ihracatı gerçekleştiriyor. 2020 yılında 88,5 milyon TL gelir elde eden şirket, son 4 yılda 7 kat büyüyerek 2023’te 603 milyon TL gelir elde etmeyi başardı. Şirket 2023 yılında yaklaşık 147,5 milyon TL Ar-Ge harcaması yaptı.
46 şirkete yazılım hizmeti sunuyor
Şirketten yapılan açıklamaya göre 2023’ün Nisan ayı verilerine göre ülkemizde ve yurt dışında 46 müşteriye hizmet sunuluyor. En çok hizmet sunulan beş sektör sırasıyla finans, otomotiv, sigorta, enerji ve üretim oldu. Adesso Türkiye, Daimler AG, BMW Group, ING, Citibank, Deutsche Bank ve PepsiCo Türkiye gibi şirketlere yazılım geliştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.