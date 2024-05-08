10 ülkeye yazılım ihraç eden Adesso Türkiye’den 2024 için 1 milyar TL gelir hedefi

Tam Boyutta Gör Almanya merkezli Adesso Group’un 11 yıl önce Türk girişimciler tarafından Türkiye’de kurulan yazılım şirketi Adesso Türkiye, 2024 hedefini açıkladı. Son beş yılda ihracat oranını %1600 oranında artıran ve gelirlerinin yüzde 55’ini yazılım ihracatından elde eden şirket, 2024 yılı sonu için gelir hedefini 1 milyar TL’ye çıkardı.

Google I/O 2024'ten beklenenler: Android 15, Gemini ve dahası 19 sa. önce eklendi

Adesso Türkiye, aralarında ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin yer aldığı 10 ülkeye yazılım ihracatı gerçekleştiriyor. 2020 yılında 88,5 milyon TL gelir elde eden şirket, son 4 yılda 7 kat büyüyerek 2023’te 603 milyon TL gelir elde etmeyi başardı. Şirket 2023 yılında yaklaşık 147,5 milyon TL Ar-Ge harcaması yaptı.

46 şirkete yazılım hizmeti sunuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2023’ün Nisan ayı verilerine göre ülkemizde ve yurt dışında 46 müşteriye hizmet sunuluyor. En çok hizmet sunulan beş sektör sırasıyla finans, otomotiv, sigorta, enerji ve üretim oldu. Adesso Türkiye, Daimler AG, BMW Group, ING, Citibank, Deutsche Bank ve PepsiCo Türkiye gibi şirketlere yazılım geliştiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Adesso Türkiye’den 2024 için 1 milyar TL gelir hedefi