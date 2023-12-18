Adobe, 20 milyar dolarlık Figma satın alımından vazgeçti: Ceza ödeyecek!

Adobe, Figma satın alımından vazgeçti
Kasım ayında, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) ve Avrupa Komisyonu, önerilen satın almanın rekabet üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirmişti. CMA geçici bulgularında birleşmenin iki ana rakip arasındaki “rekabeti ortadan kaldıracağını" söylemişti. Komisyon, anlaşmayı engellemeyi ya da Adobe'nin Figma'nın temel ürünü Figma Design'ı Adobe XD ile birlikte satmasını talep etmeyi düşündüğünü belirtmişti.
Bugün ise Adobe, CMA'ya herhangi bir potansiyel çözüm yolu sunamayacağını beyan etti. Bir Adobe sözcüsü Bloomberg'e verdiği demeçte, "Hiçbir gerçekçi çözümün CMA'nın sürdürdüğü endişeleri karşılamayacağı ortada" dedi. Avrupa Komisyonu’da bu birleşmenin rekabeti azaltabileceğini söyemiş ve birleşme konusunda nihai kararını 5 Şubat'a kadar vereceğini açıklamıştı. Adobe, Avrupalı düzenleyicileri yatıştırmak için olası çözümler sunmaya istekli olduğunu belirtmişti, ancak görünen o ki artık durum böyle değil.
Adobe Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Shantanu Narayen yaptığı açıklamada, “Adobe ve Figma düzenleyici bulgulara kesinlikle katılmıyor, ancak bağımsız olarak ilerlemenin kendi çıkarlarımıza en uygun yol olduğuna inanıyoruz” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.