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    Adobe, 20 milyar dolarlık Figma satın alımından vazgeçti: Ceza ödeyecek!

    Adobe, mevzuat incelemesi nedeniyle 20 milyar dolarlık Figma satın alımından vazgeçtiğini duyurdu. Adobe, anlaşmadan çekildiği için Figma’ya 1 milyar dolar fesih bedeli ödeyecek.
    Adobe, 20 milyar dolarlık Figma satın alımından vazgeçti Tam Boyutta Gör
    Adobe, Figma'yı 20 milyar dolara satın alma planından, şirketlerin İngiltere ve Avrupa Birliği düzenleyicilerinden onay almak için net bir yol olmadığını tespit etmelerinin ardından vazgeçtiğini açıkladı. Adobe, işbirliğine dayalı tasarım platformu Figma'ya daha önce kararlaştırılan 1 milyar dolarlık fesih bedelini ödeyecek.

    Adobe, Figma satın alımından vazgeçti

    Kasım ayında, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) ve Avrupa Komisyonu, önerilen satın almanın rekabet üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirmişti. CMA geçici bulgularında birleşmenin iki ana rakip arasındaki “rekabeti ortadan kaldıracağını" söylemişti. Komisyon, anlaşmayı engellemeyi ya da Adobe'nin Figma'nın temel ürünü Figma Design'ı Adobe XD ile birlikte satmasını talep etmeyi düşündüğünü belirtmişti.

    Bugün ise Adobe, CMA'ya herhangi bir potansiyel çözüm yolu sunamayacağını beyan etti. Bir Adobe sözcüsü Bloomberg'e verdiği demeçte, "Hiçbir gerçekçi çözümün CMA'nın sürdürdüğü endişeleri karşılamayacağı ortada" dedi. Avrupa Komisyonu’da bu birleşmenin rekabeti azaltabileceğini söyemiş ve birleşme konusunda nihai kararını 5 Şubat'a kadar vereceğini açıklamıştı. Adobe, Avrupalı düzenleyicileri yatıştırmak için olası çözümler sunmaya istekli olduğunu belirtmişti, ancak görünen o ki artık durum böyle değil.

    Adobe Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Shantanu Narayen yaptığı açıklamada, “Adobe ve Figma düzenleyici bulgulara kesinlikle katılmıyor, ancak bağımsız olarak ilerlemenin kendi çıkarlarımıza en uygun yol olduğuna inanıyoruz” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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