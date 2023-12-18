Adobe, 20 milyar dolarlık Figma satın alımından vazgeçti: Ceza ödeyecek!

Tam Boyutta Gör Adobe, Figma'yı 20 milyar dolara satın alma planından, şirketlerin İngiltere ve Avrupa Birliği düzenleyicilerinden onay almak için net bir yol olmadığını tespit etmelerinin ardından vazgeçtiğini açıkladı. Adobe, işbirliğine dayalı tasarım platformu Figma'ya daha önce kararlaştırılan 1 milyar dolarlık fesih bedelini ödeyecek.

Adobe, Figma satın alımından vazgeçti

Kasım ayında, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) ve Avrupa Komisyonu, önerilen satın almanın rekabet üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirmişti. CMA geçici bulgularında birleşmenin iki ana rakip arasındaki “rekabeti ortadan kaldıracağını" söylemişti. Komisyon, anlaşmayı engellemeyi ya da Adobe'nin Figma'nın temel ürünü Figma Design'ı Adobe XD ile birlikte satmasını talep etmeyi düşündüğünü belirtmişti.

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Bugün ise Adobe, CMA'ya herhangi bir potansiyel çözüm yolu sunamayacağını beyan etti. Bir Adobe sözcüsü Bloomberg'e verdiği demeçte, "Hiçbir gerçekçi çözümün CMA'nın sürdürdüğü endişeleri karşılamayacağı ortada" dedi. Avrupa Komisyonu’da bu birleşmenin rekabeti azaltabileceğini söyemiş ve birleşme konusunda nihai kararını 5 Şubat'a kadar vereceğini açıklamıştı. Adobe, Avrupalı düzenleyicileri yatıştırmak için olası çözümler sunmaya istekli olduğunu belirtmişti, ancak görünen o ki artık durum böyle değil.

Adobe Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Shantanu Narayen yaptığı açıklamada, “Adobe ve Figma düzenleyici bulgulara kesinlikle katılmıyor, ancak bağımsız olarak ilerlemenin kendi çıkarlarımıza en uygun yol olduğuna inanıyoruz” dedi.

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Adobe, 20 milyar dolarlık Figma satın alımından vazgeçti